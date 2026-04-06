KKT合同会社を引受先とするシリーズAラウンドにて、総額1億円規模の資本提携を実施

株式会社ジェネラルプランニング

株式会社ジェネラルプランニング（本社：港区、代表取締役：鈴木郁也、以下「当社」）は、KKT合同会社を引受先とする第三者割当増資および既存株主からの株式譲渡を通じ、シリーズAラウンドにおいて総額1億円規模の資本提携を実施したことをお知らせいたします。

本ラウンドでは、第三者割当増資により8,500万円の資金調達を実施するとともに、既存株主からの株式譲渡を通じて資本構成の強化を行いました。

今回の資本提携により、当社は事業基盤の強化および成長投資を加速させてまいります。

■ 資金調達の背景

当社はこれまで、観光地を中心とした事業展開を行い、地域における人材課題の解決に取り組んでまいりました。今回のシリーズAラウンドでは、多角的事業を行っているKKT合同会社と資本提携を行うことで、観光産業における人材供給および地域事業の拡大を加速することを目的としています。

KKT合同会社は、国内外での不動産開発事業、レストラン事業、スポーツビジネス、地方自治体向けのIT事業に加えて協業しているファンドも複数あり、今回の資本提携により、地域の観光施設やレストラン事業など、観光施設の運営に必要な人材供給体制を強化するとともに、両社のネットワークを活用した地域事業の拡大を図ってまいります。

■ 観光施設への人材供給および運営事業の強化

KKTが開発・運営を委託するホテル・観光施設及び地方企業への人材供給を強化するとともに、観光施設の運営受託やレストラン事業の展開を通じて、地方における事業機会の創出と人材不足の解決を推進します。

■ 地方移住プロジェクトの推進

KKTが持つ行政ネットワークを活用し、観光地や地方都市への移住促進プロジェクトを共同で推進してまいります。当社は、観光産業と地域社会をつなぐ事業を通じて、持続可能な地域経済の発展に貢献してまいります。

■ KKT合同会社コメント

この度、株式会社ジェネラルプランニングとの資本提携ができることによりKKT合同会社の幅広い事業が更に多角化できて大変嬉しく思います。また、今回の資本投入で鈴木社長についで2番手の株主となり、KKT合同会社の潤沢な資金力を背景に株式会社ジェネラルプランニングの将来に大きくコミットしていくことを宣言いたします。

■ 代表コメント

この度、KKT合同会社をパートナーとしてシリーズAラウンドを実施できたことを大変嬉しく思います。今回の資本提携により、当社の事業基盤をさらに強化するとともに、新たな成長機会の創出を目指してまいります。今後も事業成長を通じて企業価値の向上に努めてまいります。

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■ 会社概要

会社名：株式会社ジェネラルプランニング

所在地：東京都港区芝大門2丁目4-5 芝ダイヤハイツ408

資本金：9,500万円 （資本準備金を含む）

事業内容：リゾート派遣、営業派遣、外国人人材紹介、運営受託

代表取締役：鈴木 郁也

取締役：兼盛 玉輝

取締役：古澤 孝

取締役：白井 佑季