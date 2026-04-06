【4月1日(水)より上映開始】那覇空港「ファミンチュシアター」作品ラインナップを発表！地下鉄で発狂する男によりそう女性のヒューマンドラマ作品から、疲れた心に沁みるアニメーションまで6本を上映中。

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永 祐一、共同代表：遠山 孝行）は、有限会社チャオジャパントレーディング（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：洲鎌 一馬）が那覇空港で展開する「ファミンチュシアター」において4月1日(水)より、新たな作品を公開することをお知らせいたします。今月は『彩りに満ちた世界のショート映画特集』『自分の居場所がきっと見つかるショート映画特集』『疲れた心に沁みるショート映画特集』の3パッケージ、計6本を公開。

◆作品紹介

１.彩りに満ちた世界のショート映画特集(28分7秒)『ロイ』(15分55秒)

あらすじ：

妻を亡くして以来、ロイはいつも孤独だった。話し相手欲しさに、間違い電話を装い知らない人に電話をかけるも、誰もまともに話をしてくれない。そんなある日、1人の女性がロイの話に耳を傾け、電話越しの2人に奇妙な絆が生まれ始める...

『5回出会った見知らぬ2人』(12分12秒)

あらすじ：

ロンドンのATMで最悪な出会いをする男性2人。しかし、彼らの出会いはこれだけでなく、人生を通して奇跡的に5回も会うことになる。海外のメディアで取り上げられるなど、人々の感動を呼んだ友情の物語。

２.自分の居場所がきっと見つかるショート映画特集(31分21秒)『マイグレイン』(17分41秒)

あらすじ：

ニューヨークへ出張中のゲイ嫌いの男性を、激しい頭痛が襲う。ドラッグ中毒者であり、現在更生中の彼はなんとか近場にある「更生ミーティング」に出席しようとするも、そこには思いがけない出会いが待ち受けていた。

『ディスタンス』(13分40秒)

あらすじ：

ある1人の男が地下鉄に乗車する。精神が不安定な彼は周りに暴言を撒き散らし、周りの人間が彼と距離を取り始める。そんな中、ある1人の女性が行動が、地下鉄の空気を一変させる。アカデミー賞ノミネート作品。

３.疲れた心に沁みるショート映画特集(27分49秒)『ヘリウム』(22分45秒)

あらすじ：

病院の清掃員のエンツォは深刻な病気を抱えるアルフレッドに、天国とは別の「ヘリウム」という夢のような世界の話をし始める。アルフレッドはヘリウムの世界を夢見ることで、段々と日々の幸せ、そして楽しみを感じ始めるも、エンツォは罪悪感に苛まれる。 2014年 アカデミー賞受賞。

『エッグ・カレー』(5分4秒)

あらすじ：

学校に行って、バイトに行って、クタクタになって家に帰ってくるという毎日を送る女性。特に楽しいこともなく、毎日嫌なことばっかり。でも、なんでもないことが意外と幸せだったりするのかもしれない。

◆ファミンチュシアター概要

2025年10月1日グランドオープン。ファミンチュシアターでは、沖縄を舞台にした映画や地域の文化を描いた映像作品など、短時間でも鑑賞できる世界中のショートムービーを上映します。旅の途中、ふと立ち寄った映画が心に残り、「あの場所に行ってみたい」「次はあの風景を探しに来よう」と思いを巡らせるーそれはまさに、ガイドブックには載らない”心の旅程”のはじまり。観る人のそれぞれの「私だけのロードムービー」が、ここから始まります。映画は、形のない”心のお土産”那覇空港から新しい沖縄体験をお届けします。





《ファミンチュシアター》

公式サイト：tabinchu-cinema.com

※上映スケジュールは公式サイトよりご確認ください

住所：〒901-0142 沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港旅客ターミナルビル 国内線エリア３F

営業時間：6:30～20:30（※月ごとに変更の可能性あり）

利用方法：

劇場窓口からご購入いただけます。

＜窓 口＞ご鑑賞日の当日受付オープン時間から受付

（クレジットカード決済可・ムビチケ以外の前売券等利用不可）

*作品によって先行販売のない上映回もございます。

*舞台挨拶がある回のチケットは別途専用チケットを販売する場合もございます。

◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa

◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com