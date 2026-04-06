【仮称】山梨魅力再発見写真・動画コンテストの開催について（事前告知）

山梨県

山梨県（知事：長崎幸太郎）では、本県が生み出す独自の価値を再構成し、“山梨らしさ”を具体的なかたちとして表現・共有することを目的に、山梨県の自然や風土、歴史、人々の暮らしや営み、そこから育まれた産業や文化など、多様な地域資源を「文化的テロワール」として体系的に整理・可視化する取り組みを進めています。

令和８年度には、この「文化的テロワール」を広く認知いただくことを目指し“山梨らしさ”をテーマにした写真・動画コンテストを開催する予定です。

このため、正式な募集開始（７月を予定）に先立ち、春や初夏の素材についても幅広く撮影していただくための事前告知としてお知らせいたします。

正式な応募受付の方法、審査基準、賞などの詳細は、コンテストの運営事業者決定後に改めて発表します。

なお、本コンテストにおきまして一定の水準を満たした応募作品については、今後、県のプロモーションで活用させていただくことを想定しております。

県民の皆さまの目線で「文化的テロワール」を具体化し、未来の山梨の姿をともに描きながら、“山梨らしさ”を共有することで地域アイデンティティを醸成して参ります。

あなたの見ている“山梨らしさ”を、ぜひ写真や動画で教えてください。多くのご応募をお待ちしています。

※このコンテストに関する最新情報は、山梨県ホームページ地域ブランドグループのページにて随時お知らせする予定です。（https://www.pref.yamanashi.jp/brand/index.html）

■コンテスト概要（現時点の想定）

「文化的テロワール」の視点から、山梨各地に息づく物語や空気感を映し出す写真、動画素材を広く募集する。

○募集する部門

・写真

・縦型ショート動画

・横型動画

■スケジュール（予定）

令和８年 ７月～令和８年１２月 作品の募集期間

令和８年１２月～令和９年 １月 審査、表彰・発表

■留意事項

・プロ・アマ、個人、団体は問いません。

・山梨県に関連する写真・動画に限ります。

・楽曲を使用する場合は「オリジナル」又は「著作権フリー」の音楽を使用してください。

・応募作品の撮影にあたっては、撮影禁止区域や民有地に許可なく侵入しないでください。また、撮影

場所で定められたルールやマナーなどに十分注意してください。

・作品に個人が特定できる人物が写り込んでいる場合は、必ず本人の承諾を得てください。

・以下に該当する作品は応募できません。

1 応募者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第４号まで又は第６号に規定する暴力団員の場合。

2 応募者が著作権を有していないもの。

3 人工知能（AI）を使って作成したもの。

4 第三者の著作権や肖像権、商標権その他の権利を侵害する恐れのあるもの。

5 既に他のコンテスト、展示会等で受賞歴のあるもの。

6 政治的メッセージを含むもの。

7 思想や信条、信仰を強要するもの。

8 反社会的な要素、誹謗中傷を含むもの。

9 公序良俗その他法令の規定に反するもの。

10 その他主催者が不適切と判断するもの。