渋谷のド真ん中に、決意を刻む。昇格確率2%の壁に挑むSHIBUYA CITY FCと連動し、参加型ウォールアート“決意の壁”を展開

太平洋商事株式会社

太平洋商事株式会社（本社：東京都渋谷区、以下 当社）は、2026年3月30日より渋谷センター街にて、関東サッカーリーグ1部「SHIBUYA CITY FC」と連携した参加型ウォールアート“決意の壁”を展開します。本プロジェクトは、JFL昇格という狭き門に挑むクラブと、それを支える人々の想いを「現代版の絵馬」として街に刻む試みです。期間中は近隣飲食店とも連動し、来街者が自ら決意を書き込める体験価値を提供し、渋谷の街全体を一つのメディアへと変貌させます。

■ 渋谷の中心に出現した“決意の壁”

今回のウォールアートは、SHIBUYA CITY FCが掲げる「PROVE IT, SHIBUYA.」というメッセージのもと、クラブの挑戦とそれを支えるコミュニティの想いを可視化するプロジェクトです。

関東サッカーリーグ1部に所属する同クラブは、JFL昇格という極めて狭き門（約2%）に挑戦しています。この厳しい戦いに対し、選手だけでなく、ファン・スポンサー・街の人々の“決意”を一つのビジュアルとして集約し、渋谷センター街の中心に掲出しました。

ウォールには、支援者の名前やメッセージ、企業ロゴが刻まれており、現代版の“絵馬”として、街を行き交う人々に強いインパクトを与える参加型屋外広告となっています。

■ 「見る」から「参加する」へ--街を巻き込む体験設計

FL昇格の狭き門渋谷の中心に出現した“決意の壁”＜ウォールアート概要＞- 場所：東京都渋谷区宇田川町12-14- 期間：2026年3月30日（月）～4月12日（日）

本施策では、掲出にとどまらず、来街者がその場で参加できる仕組みも展開しています。

センター街のストリートBAR「Shibuya Street Bar MAPS」と連携し、期間中にドリンクを注文した来場者へ、オリジナル紙コースターと無地の絵馬を配布。

その場で記入したメッセージを店内に掲出できる参加型企画を実施しています。

Shibuya Street Bar MAPS絵馬にメッセージを記入絵馬は店内に掲出できるオリジナル紙コースター

ウォールアート（視覚的接点）と店舗体験（行動的接点）を組み合わせることで、来街者のエンゲージメントを高め、街全体を巻き込んだプロモーションを実現しています。

■ 都市空間を“メディア化”する「シブヤキャンバス」

当社が推進する「シブヤキャンバス」は、渋谷センター街の壁面・シャッター・仮囲い・私道空間などを活用し、街全体を“歩くメディア”として再編集するプロジェクトです。



本施策では、

・ウォールアートによる認知創出（点）

・回遊・体験施策による滞在価値向上（面）

を掛け合わせることで、従来の屋外広告にはない“参加型メディア体験”を提供しています。

また、広告掲出がない期間には若手アーティストの作品展示を行うなど、景観価値の向上や文化的発信にも寄与しています。

過去のプレスリリースはこちら：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000063569.html

■ 今後の展望

太平洋商事は今後も、企業・アーティスト・スポーツクラブ・地域と連携しながら、都市空間の価値を高める新たなプロモーション手法の開発・提供を進めてまいります。

渋谷という都市の持つ発信力を活かし、「広告」「アート」「コミュニティ」を横断する取り組みを通じて、持続的な賑わいと新たな文化創出に貢献してまいります。

■ SHIBUYA CITY FCについて

SHIBUYA CITY FCは、「渋谷から、世界で最もワクワクするフットボールクラブをつくる」を掲げ活動するサッカークラブです。2026シーズンは関東サッカーリーグ1部に所属し、スポーツとカルチャーを融合させた地域創生事業にも積極的に取り組んでいます。

太平洋商事株式会社

所在地： 渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング ３階

代表者： 代表取締役 鈴木大輔

創業： 1974年

事業内容：

・インバウンド向け観光事業「シブヤバイ」の企画・運営

・地域観光誘致連携「かつぎて」の企画・運用

・屋外広告事業「シブヤキャンバス」の企画・販売・運用

・メディア事業「渋谷新聞」「原宿表参道新聞」の企画・編集・運営

・不動産関連事業（売買／管理）

URL： https://taiheiyou.biz/



本件に関するお問い合わせ先：

太平洋商事株式会社

メディアプロモーション事業部

担当：森

メール：canvas@andand-shibuya.com