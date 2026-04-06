話題の「Kling v3 Pro」搭載で映像品質が大幅向上AI動画・画像生成プラットフォーム「genas.ai」が主要エンジンを一斉アップグレード

株式会社ニュウジア

株式会社ニュウジア（本社：東京都中央区、代表取締役：柏口之宏）は、同社が運営するAI動画・画像・音声生成のワンストッププラットフォーム「genas.ai」（ジェナス・エーアイ）において、2026年4月4日（金）に主要AIエンジンの大規模アップグレードを実施したことをお知らせいたします。

今回のアップグレードでは、動画生成エンジン「Kling Master」を話題のv3 Proへ、「WAN」を最新の2.7へ更新したほか、画像生成エンジン「Qwen Image Plus」のv2化および高速版「Qwen Image Plus Turbo」の新規追加を行いました。

これにより、映像品質・生成速度・表現力のすべてにおいて大幅な機能強化を実現しています。

AI動画・画像・音声生成のワンストッププラットフォーム「genas.ai」：https://genas.ai(https://genas.ai/)

genas.ai（ジェナス・エーアイ）とは

ワンストップAI動画生成プラットフォーム「genas.ai」

genas.aiは、脚本作成から画像生成、動画生成、音声合成、タイムライン編集までをワンストップで完結できる、法人向けAIコンテンツ制作プラットフォームです。

従来、動画制作には企画・撮影・編集と多数の工程と専門スキルが必要でしたが、genas.aiではプロンプト（指示文）を入力するだけで、企画から完成まで数時間で動画制作が可能になります。

主な特徴：

● 20以上の機能を統合：AI画像生成（8エンジン）、AI動画生成（9エンジン・5モード対応）、音声合成（TTS）、ボイスクローン、BGM生成、モーション転写、ストーリーボード自動生成、アニマティクス編集、AI試着など

● マルチエンジン比較機能：複数のAIエンジンで同時に生成し、品質・スタイルを比較して最適なエンジンを選択可能

● 日本語完全対応：日本語プロンプトをAIが自動で最適化。UIも日本語表示で、日本語カスタマーサポート付き

● 法人利用に最適：ウォーターマーク（透かし）なし、商用利用可、請求書払い対応、日本円での明瞭な料金体系

● 無料トライアル：初期費用0円、150ptの無料クレジットで全機能をお試し可能

国内の多くのAI動画生成サービスが「動画生成のみ」の単機能サービスであるのに対し、genas.aiは企画から完成品の書き出しまで一貫したワークフローを提供している点が特長です。

本アップグレードの概要

genas.ai全機能マップ

今回のアップグレードでは、動画生成エンジン2基と画像生成エンジン2基を最新バージョンへ更新しました。

コンテンツ制作者にとってのメリット

1. Kling v3 Proで「一人映像監督」が可能に

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/68_1_91e7115393f40ea5054b768ce118e3f0.jpg?v=202604061151 ]今回のアップグレード内容

2026年2月にKuaishou社がリリースし、世界中のクリエイターの間で大きな話題となっている「Kling 3.0」。genas.aiでは、そのPro版（v3 Pro）をAPI経由でいち早く搭載しました。ユーザーは以下の新機能を追加料金なしで利用できます。

● マルチショット・ストーリーボード：従来「1プロンプト＝1クリップ」だった動画生成が、複数カットの連続シーンとして一括生成可能に。ショットサイズやカメラアングルも個別に指定でき、つながりのある映像作品をワンオペレーションで制作できます。

● 日本語ネイティブ音声の同時生成：動画生成と同時に日本語を含む多言語（日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語）の音声・リップシンク・環境音を自動生成。従来必要だった音声の後付け工程が不要になります。

● キャラクター一貫性の強化：複数ショットにわたって同一キャラクターの外見（髪型・服装・顔立ち）を維持。ショートドラマやシリーズコンテンツの制作において、キャラクターの再現に悩む必要がなくなります。

● 映像品質の飛躍的向上：動きの滑らかさ、光の表現、被写体の質感がすべて改善され、よりプロフェッショナルな映像が生成可能になりました。

2. WAN 2.7で表現の幅がさらに拡大

Alibaba DashScope提供のオープンソース動画生成モデル「WAN」を最新の2.7にアップグレードしました。動きの自然さ、プロンプトへの忠実度が向上し、テキストから動画（Text to Video）・画像から動画（Image to Video）の両モードで、より意図に沿った映像生成が可能になります。genas.aiでは、WAN 2.7を含め複数の動画エンジンを同時に走らせて比較する「オーケストレーション生成」に対応しており、用途に最適なエンジンを効率よく見つけることができます。

3. 画像生成がより高品質・高速に

画像生成エンジン「Qwen Image Plus」を最新のv2にアップグレードするとともに、高速版の「Qwen Image Plus Turbo」を新たに追加しました。

● Qwen Image Plus v2：テキスト描画の精度が向上し、ポスターやバナーに文字を正確に入れた画像を生成可能。プロモーション素材の内製化を支援します。

● Qwen Image Plus Turbo（新規）：大幅な高速化を実現。大量の画像素材を短時間で用意したいシーンに最適です。ストーリーボード用の素材一括生成やSNSコンテンツの量産ワークフローを加速させます。

国内AI動画・画像生成市場における優位性

表現力と使いやすさを強化

2026年現在、AI動画生成市場では海外発のサービスが多数存在しますが、その多くは「動画生成のみ」の単機能サービスであり、UIが英語のみ、日本円決済非対応、ウォーターマーク付きといった課題を抱えています。

genas.aiは、以下の点で国内のコンテンツ制作者に向けた独自の価値を提供しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/68_2_824c1537ba21a66295dbd6b7a9ad9d7d.jpg?v=202604061151 ]

今回のアップグレードにより、特に注目度の高いKling v3 Proを含む計18基のAIエンジンを日本語環境でシームレスに利用できるプラットフォームとしての優位性がさらに強化されました。

想定されるユースケース

● SNSコンテンツ制作者：Kling v3 Proのマルチショット機能と音声同時生成で、シナリオ付きショートドラマを迅速に制作

● 企業のマーケティング担当者：商品紹介動画やPR映像を、撮影なし・編集ソフトなしで内製化。Qwen Turboで大量のビジュアル素材を高速生成

● 映像クリエイター・制作会社：プリビジュアライゼーション（プレビズ）やコンセプト映像の制作を大幅に効率化。複数エンジンを比較して最適なスタイルを発見

● 教育・研修コンテンツ制作：多言語対応の音声付き動画を簡単に生成。社内研修用動画やeラーニング素材の制作工数を削減

料金プラン

革新的な映像制作へ

今回のアップグレードに伴う追加料金はありません。既存の全プランで最新エンジンをご利用いただけます。また、150pt分の無料トライアルにも対応しており、アカウント登録後すぐに全機能をお試しいただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/68_3_84c75898d2b9f1fb254e357a217071f8.jpg?v=202604061151 ]

※長期契約割引あり（6ヶ月10%OFF、12ヶ月20%OFF、24ヶ月30%OFF）

今後の展開

genas.aiでは、APIプロバイダが提供する最新モデルへの自動バージョン監視システムを構築しており、新バージョンのリリースを検知次第、速やかにアップグレードを実施する体制を整えています。

今後も、ユーザーの制作体験を最高水準に保つべく、継続的なエンジン更新を行ってまいります。

「genas.ai」サービス概要

ワンストップです。[表4: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/68_4_035c74c8785c23fbfd8aadc2746235c7.jpg?v=202604061151 ]株式会社ニュウジア【会社概要】

会社名: 株式会社ニュウジア

設立: 2008年12月

代表取締役: 柏口之宏

URL: https://www.niusia.co.jp/

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目27番8号 セントラルビル703号

主な事業内容: AI技術の研究開発、コンサルティング、映像制作、AIソリューション販売、AIエージェント販売