いたばし観光キャラクター「りんりんちゃん」の車内装飾バスを運行開始

国際興業株式会社国際興業バス車内装飾

国際興業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：黒滝寛）と板橋区（区長：坂本健）は、連携事業の一環として、板橋区の観光キャラクター「りんりんちゃん」の装飾を車内に施した路線バスの運行を開始いたしました。

当社と板橋区は、令和4年（2022年）3月8日に「地域社会の発展と住環境の向上に関する包括連携協定」を締結し、公共交通や観光振興などの分野で相互に連携協働しています。

今回の車内装飾バスの運行は、この連携事業の一環として、板橋区コミュニティバス「りんりんＧＯ」を含む区内路線バスのＰＲおよび利用促進を目的としています。車内を楽しく彩ることで、ご利用のお客様に板橋区の魅力を身近に感じていただくとともに、公共交通の利便性や区政との連携の周知を図ります。

当社は、今後も地域自治体との連携を深め、より魅力あるバス利用環境の整備と地域交通の活性化に努めてまいります。

いたばし観光キャラクター「りんりんちゃん」

平成20年に誕生した板橋区の観光キャラクター。名前の由来は、凛とした２つの花を咲かせるニリンソウの「りん」と、漢字の“板橋”の部首“きへん”が２つで緑を思わせる「りん（林）」、合わせて「りんりん」。

（参照：板橋区HP https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/kanko/1031038/1031033.html）

■装飾バス概要■

本事業では、路線バスの車内をいたばし観光キャラクター「りんりんちゃん」のデザインで装飾し、通常の路線運行の中で運用いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/148_1_b672908ad344d7b69cc9d118a3eb56ad.jpg?v=202604061151 ]

国際興業バス :https://5931bus.com/