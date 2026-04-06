【母の日限定】創業1763年イタリア・トリノ最古のカフェ「Bicerin」より、薔薇香る「バーチ・ディ・ダーマ」を発売

ビチェリン・ファミリアーレ株式会社期間限定「バーチ・ディ・ダーマ（薔薇）」

ビチェリン・ファミリアーレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：南里清久）は、創業1763年イタリア・トリノ最古のカフェ「Bicerin（ビチェリン）」より、母の日に向けた期間限定商品「バーチ・ディ・ダーマ（薔薇）」を2026年4月15日（水）より5月10日（日）まで販売いたします。販売は店頭およびオンラインショップにて展開いたします。

Bicerin 公式HP：ht(https://bicerin.co.jp/)tps://bicerin.co.jp/(https://bicerin.co.jp/Bicerin)

Bicerin 公式Instagram：https://www.instagram.com/bicerinjapan/

■母の日に贈る、薔薇の香りを纏った特別なバーチ・ディ・ダーマ

期間限定「バーチ・ディ・ダーマ（薔薇）」

イタリア語で“貴婦人のキス”を意味する伝統菓子「バーチ・ディ・ダーマ」。

G20大阪・G7伊勢志摩サミットにおいて日本政府の公式手土産として採用された実績を持つ、Bicerinを代表する焼菓子です。

本商品は、乾燥させたバラの花びらを粉末にしたパウダーを用い、ほのかに広がる上品な香りが特長の季節限定フレーバー。

軽やかにほどける食感の生地に、なめらかなチョコレートをサンドし、繊細な甘さと香りが重なり合う印象的な味わいに仕上げました。

鮮やかな見た目とやさしく広がる香りが、母の日の贈り物として特別なひとときを演出します。

■商品概要

■販売店舗

期間限定「バーチ・ディ・ダーマ（薔薇）」- 商品名：バーチ・ディ・ダーマ（薔薇）- 内容量：5個入り- 価格：1,728円（税込）- 販売期間：2026年4月15日（水）～5月10日（日）- 販売方法：店頭・オンラインショップ銀座シックス店(https://bicerin.co.jp/column/2869.html)霞ヶ関中央合同庁舎第2号館店(https://bicerin.co.jp/column/2122.html)新宿高島屋店(https://bicerin.co.jp/column/2175.html)ニュウマン高輪店(https://bicerin.co.jp/column/4004.html)阪急メンズ東京店(https://bicerin.co.jp/column/2893.html)ミッドランドスクエア店(https://bicerin.co.jp/column/2214.html)阪急うめだ店(https://bicerin.co.jp/column/2186.html)博多阪急店(https://bicerin.co.jp/column/2878.html)オンラインショップはこちら :https://shop.bicerin.co.jp/

※公式オンラインショップでのご案内は2026年4月15日（水）からとなります

※オンラインショップにて5月10日（日）必着でお届けご希望の場合は、5月1日（金）15:00までのご注文に限らせていただいております

※霞が関中央合同庁舎2号館店は省庁内の為、官庁利用者のみご来店およびご予約が可能となっております

※日本橋高島屋S.C.＜THE BEST CHOICE＞では特別に通年で販売しております

トリノで育まれた伝統の味わいに、薔薇の繊細な香りを重ねた本商品は、日頃の感謝を伝える母の日の贈り物としてふさわしいコレクションです。

■ブランドについて

Bicerinのシグネチャードリンク「ビチェリン」

「Bicerin」は、1763年創業、イタリア・トリノ最古のカフェ。

エスプレッソ、チョコレート、生クリームが織りなす三層ドリンク“ビチェリン”を生み出し、王侯貴族や文化人に愛されてきました。

その文化と美意識は、現在もチョコレートや焼き菓子に息づいています。

●本リリースに関するお問い合わせ先：

ビチェリン・ファミリアーレ株式会社 広報担当 山岡： press@bicerin.co.jp

ビチェリン・ファミリアーレ株式会社

代表者： 代表取締役社長 南里清久

設立： 平成17年1月24日(令和５年12月社名変更)

本社： 東京都中央区日本橋2-15-8

URL： https://www.bicerin.co.jp/

主な事業内容： コーヒーショップ並びにレストランの経営。コーヒーショップを加盟とするフランチャイズ組織の運営、経営指導、店舗設計、財務管理、ならびにこれらの教育・指導。