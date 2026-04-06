「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のECサイト新世界ストアがオープン！練習生101名の限定グッズの販売も決定！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（代表取締役：佐藤元 本社：東京都渋谷区）は、JO1、INI、ME:Iを誕生させた日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のECサイト「新世界ストア」を3月27日(金)にオープンいたしました。



「新世界ストア」では、「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に関する様々なグッズを取り扱います。

2026年3月27日(金)より、Tシャツタオルや練習生101名のアクリルスタンド、ネームプレートなどの限定グッズを販売いたしました。

■新世界ストア

https://store.plusmember.jp/shinsekai_produce101/

▼「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」

JO1、INI、ME:Iを誕生させた日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾。

今回、シリーズ初の全世界配信、全世界投票を実施。デビューを目指して集まった101名の練習生が専門的なトレーニングとテストに取り組み、成長と挫折を繰り返しながら人生をかけて、夢を追いかけます。

デビューするメンバーは、100%全世界の視聴者＝国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーによる投票で決定します。

2019年SEASON1ではJO1

2021年SEASON2ではINI

2023年THE GIRLSではME:I

そして、2026年「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」では、全世界がプロデュースする日本発グローバルボーイズグループが誕生します。

SHINSEKAI, Meet the world

新世界をひらくあなたの推しに投票してください。

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。