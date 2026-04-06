「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」より新作カプセルトイが続々と登場決定！

写真拡大

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の新作カプセルトイを発売いたします。


2026年4月下旬から3カ月連続で登場する「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク　カプセルシャカシャカチャームVol.1～3」は、キャラクターそれぞれのイラストが描かれたビニールの中でアクリルがシャカシャカ揺れて楽しいアイテムです。



セガ フェイブでは皆様のご期待に応えるため、今後も「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の新規グッズを続々と発売してまいります。




＜概要＞




◆名称


プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク　カプセルシャカシャカチャーム　Vol.1


プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク　カプセルシャカシャカチャーム　Vol.2


プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク　カプセルシャカシャカチャーム　Vol.3



◆発売予定日　※諸般の事情により発売時期が変更になる可能性がございます。


Vol.1 2026年4月下旬発売予定


Vol.2 2026年5月下旬発売予定


Vol.3 2026年6月下旬発売予定



◆サイズ


全長約4×5cm



◆種類


Vol.1 全8種　／　Vol.2 全8種　／　Vol.3 全10種



◆価格


各500円（税込）



◆主な取扱店 全国のカプセルトイコーナー


◆権利表記 (C) SEGA/(C) CP/(C) CFM


◆URL https://segaplaza.jp/lp/projectsekai/