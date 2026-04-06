「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」より新作カプセルトイが続々と登場決定！
株式会社セガ フェイブ
株式会社セガ フェイブは、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の新作カプセルトイを発売いたします。
2026年4月下旬から3カ月連続で登場する「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャームVol.1～3」は、キャラクターそれぞれのイラストが描かれたビニールの中でアクリルがシャカシャカ揺れて楽しいアイテムです。
セガ フェイブでは皆様のご期待に応えるため、今後も「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の新規グッズを続々と発売してまいります。
＜概要＞
◆名称
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャーム Vol.1
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャーム Vol.2
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャーム Vol.3
◆発売予定日 ※諸般の事情により発売時期が変更になる可能性がございます。
Vol.1 2026年4月下旬発売予定
Vol.2 2026年5月下旬発売予定
Vol.3 2026年6月下旬発売予定
◆サイズ
全長約4×5cm
◆種類
Vol.1 全8種 ／ Vol.2 全8種 ／ Vol.3 全10種
◆価格
各500円（税込）
◆主な取扱店 全国のカプセルトイコーナー
◆権利表記 (C) SEGA/(C) CP/(C) CFM
◆URL https://segaplaza.jp/lp/projectsekai/