柏木由紀、AKB48時代のアンチ撃退法を告白「全部通報して…」　SNSをやらない千鳥・大悟、ネットアンチの生々しい実態にショック「すごい気持ち悪くなった」｜『チャンスの時間』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#356を、2026年4月5日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■柏木由紀、AKB48時代のアンチ撃退法を告白「全部通報して…」

SNSをやらない千鳥・大悟、ネットアンチの生々しい実態にショック「すごい気持ち悪くなった」

4月5日（日）放送の#356では、番組9年目突入を記念した特別企画「人間パドック」をお届けしました。お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが進行を務め、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに、強い欲望を抱えた人物に密着したドキュメントVTRをみて、その結末を千鳥とゲストの元AKB48でタレント・女優の柏木由紀が予想しました。

最初の欲望として、ピン芸人・中山功太の「世直しのためにアンチに会いたい」というドキュメントVTRを放送。VTRの前に、柏木が自身の“エゴサ事情”について「すごいエゴサする」と切り出し、「AKB48の後半は、『やめろ』『老害』とか（言われていた）」「全部通報して、アカウントごとBANさせた」と、アイドル時代のアンチとの壮絶な格闘を回顧し、ノブらを驚愕させる場面もありました。

VTRでは、SNSで誹謗中傷被害を受けてきた中山が、アンチを一人でも減らすために直接会って話がしたいと希望。自身のSNSのライブ配信に現れたアンチとDMで接触を試みます。しかし、「なぜ匿名で他人に嫌なことを言う人がいるのか調査してます」という中山に対し、差別的な言葉を用いた冷やかしのようなDMや、「アンチでもなければファンでもありません。自分の意見を述べたまで」と、まったく取り合おうとしない姿勢など、ネットアンチの生々しい実態が次々と明らかに。この様子に、SNSを一切やっていない大悟は「すごい気持ち悪くなった」「ああいう人間がおるのも気持ち悪い」とショックを隠しきれない様子を見せました。

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■「ただの暇つぶし」対面したアンチの言い分に中山功太も絶句…“世直し”対談の行方は？

その後、SNS問題に詳しい弁護士への相談やX（旧Twitter）での呼びかけを経て、ついに一人のアンチとの直接対面が実現します。喫茶店に現れたゴトウさん（仮名）に対し、中山は彼が過去に投稿した女性芸人への誹謗中傷を読み上げ、投稿した理由を問い詰めます。しかし、ゴトウさんは「その時はそう思ったから書いた」だけで、相手の気持ちは測りかねると主張。さらに「悪い意見が1から100まで並んでるわけじゃない」「芸人さんっていう不特定多数の人から言われる職業なら、悪い意見が1あったとしても、それを見て気に病まれてもっていう話です」と語りました。芸能人が一般人のアンチを見つけて気にするほうが悪いというゴトウさんの主張に、言葉を失う中山。その後、度を超えた誹謗中傷をするべきではないと続けた中山は「ご自身で判断できないのであれば、友だちやネット上の人に聞いてみるのはどうですか。気がついたら打ち込んでる感じですか？」と尋ねます。すると、ゴトウさんは「暇つぶしですから。見て思った感想を残すだけのことですから」と回答しました。アンチとのヒリつく対話の末、中山の「もう少しだけ考えていただけたら、（SNSを）もっと楽しく使えるんじゃないかなと思う」という切実な訴えは、果たして彼に届いたのか…？社会派すぎるドキュメントの結末は必見です。

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■や団・ロングサイズ伊藤、“大食いファイターでの成り上がり”をかけ3kgラーメンに挑戦！

千鳥爆笑のまさかの結末とは！？

番組後半では、お笑いトリオ・や団のロングサイズ伊藤の欲望「大食いファイターとして成り上がりたい」に密着したVTRも放送。現役最強フードファイター・MAX鈴木の熱血指導のもと、10日間の過酷なトレーニングを経て「家系ラーメン3kg」に挑むロングサイズ伊藤の姿に、ノブと柏木が“完食できる”とした一方、大悟は「アイツはめちゃくちゃ頑張って、結果がおもしろくなる奴」と、“完食できない”と予想します。トレーニングの成果か、1口目から「確信しました、いけます」と断言したロングサイズ伊藤は、果たして完食できたのか！？千鳥爆笑の結末にぜひご注目ください。本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#356見逃し配信URL : https://abema.go.link/8ikbM

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■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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