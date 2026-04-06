2026年6月6日（土）・7日（日）隅田公園で「大使館シェフのおいしいレシピ」presents世界グルメフェス2026　開催決定！出店店舗・ステージ出演者・協賛社・ボランティアスタッフを募集！

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレは、人気YouTubeコンテンツ「大使館シェフのおいしいレシピ」から誕生したリアルイベント『「大使館シェフのおいしいレシピ」presents 世界グルメフェス2026』を、2026年6月6日（土）・7日（日）の2日間、東京都墨田区・隅田公園そよ風広場にて開催いたします。

あわせて、本イベントをともに盛り上げていただく出店店舗、ステージ出演者、協賛社、ボランティアスタッフを募集いたします。

本イベントは、世界各国の本格グルメが集結するフードフェスティバルです。各国の料理を味わえるだけでなく、音楽やパフォーマンス、文化紹介などのステージ企画も実施し、食・文化・エンターテインメントを融合した体験型イベントとして展開します。

2025年の初開催では、2日間でのべ18,000人が来場。好評を受け、第2回となる今回は、さらにスケールアップして開催いたします。

なお、出店店舗、ステージ出演者、各種コンテンツの詳細は、今後順次発表してまいります。

2025年会場

■ 開催概要

イベント名：「大使館シェフのおいしいレシピ」presents 世界グルメフェス2026

開催日程：2026年6月6日（土）・7日（日） ※雨天決行

会場：隅田公園そよ風広場 （〒131-0033 東京都墨田区向島1丁目3）

入場費：無料（※飲食と一部ワークショップは有料）

主催：ＢＳ日テレ

後援：墨田区

■出店店舗・ステージ出演者・協賛社・ボランティアスタッフを募集します

申込締切：2026年4月30日（木）

本イベントを一緒に盛り上げてくださる、出店者・出演者・協賛社・ボランティアスタッフを募集しています。

【出店について】

●キッチンカー

2日間出店料：13万円（税別）＋売上の10％

※スペースのみ ６m×3m

※車両本体5m前後

※レンタル備品は応相談

●物販ブース

2日間出店料：3万5,000円（税別）＋売上の10％

※テントレンタルあり（別途費用）

※1ブース面積1.8×2.7メートル想定

・レンタル備品は応相談

・駐車スペースなし

出店をご希望の方は、下記Googleフォームよりエントリーをお願いいたします。

■エントリーフォーム https://x.gd/uLgHL(https://x.gd/uLgHL)

【ステージ出演について】

2025年ステージ

会場内特設ステージで、世界の音楽演奏、歌唱、民族舞踊、ベリーダンス、フラなどのパフォーマンスを披露していただける個人・団体を募集します。

●応募方法

以下の内容を、ＢＳ日テレ担当者メールアドレスまでお送りください。提出していただいた動画、パフォーマンス内容、活動実績を考慮して出演選考をさせていただきます。

選考結果は、代表者の方へメールでご連絡いたしますが、選考結果の詳細理由に ついてはお知らせいたしません。

・代表者名・よみがな

・団体名

・連絡可能なメールアドレス・電話番号

・パフォーマンス内容

・出演希望日

・パフォーマンス内容がわかる参考動画データやURL

・活動実績（任意）

・主催者への伝達事項・質問（任意）

※出店者およびステージ出演枠は、上限に達し次第、締切日前でも募集を終了する場合があります。

※出店者は抽選となる可能性があります。

【協賛について】

協賛社様向けに、ブース出展、ステージ展開、パンフレット広告掲載、会場内サンプリングなど、各種協賛メニューをご用意しております。詳細はＢＳ日テレ担当者までお問い合わせください。

【ボランティアスタッフについて】

前日の会場設営や当日の事務局運営などお手伝いいただけるボランティアの方を募集いたします。

活動日：2026年6月5日（金）※前日準備、6月6日（土）、6月7日（日）予定

※集合時間、活動時間は後日ご案内いたします

活動場所：隅田公園そよ風広場 （〒131-0033 東京都墨田区向島1丁目3）

活動内容：受付、案内所、会場設営、清掃、物販、ステージ進行補佐、会場撤収 など

●応募方法

以下の内容を、ＢＳ日テレ担当者メールアドレスまでお送りください。担当者より折り返しご連絡いたします。

・氏名・よみがな

・連絡可能なメールアドレス・電話番号

・性別

・年齢

・主催者への伝達事項・質問（任意）

※募集予定人数に達し次第、締切日前でも募集を終了する場合があります。

■ イベントの特徴

１. 世界各国のグルメが集結

ヨーロッパ、アジア、中東、中南米など、世界各国の本格料理を提供するキッチンカーや飲食ブースが出店予定です。

来場者は、1日で“世界一周グルメ体験”を楽しむことができ、東京にいながら海外旅行気分を味わえる非日常の空間をお楽しみいただけます。

２. ステージコンテンツも充実

会場内の特設ステージでは、世界の音楽やダンス、トーク企画など、多彩なプログラムを実施予定です。

“食べる”だけでなく“観て楽しむ”こともできるイベントとして、会場全体を盛り上げます。

【ステージ予定内容】

・世界の音楽演奏やダンスパフォーマンスなど

・トークステージ

・料理や文化をテーマにしたスペシャル企画 ほか

■ 開催背景

「大使館シェフのおいしいレシピ」は、世界各国の料理や食文化を紹介してきたＢＳ日テレの人気YouTubeコンテンツです。

本イベントは、その番組コンセプトをリアルの場へ広げ、世界の食文化をより身近に、より楽しく体験できる機会をつくることを目的としています。

訪日観光客の増加や国際交流への関心が高まるなか、東京から世界へ向けて、多様な食文化の魅力を発信するイベントを目指してまいります。

【YOUTUBE「大使館シェフのおいしいレシピ」とは】

・取材した大使館： 3８カ国 超

・レシピ数： 150本（2026年３月時点）

・登録者数： 約51,９００人

・公式SNS： X （フォロワー：約29,000人）／Instagram（フォロワー：約3,500人）

YouTube：https://www.youtube.com/@BS4_Kitchen

X：https://x.com/EmbassyCooking?mx=2

Instagram：https://www.instagram.com/amazingembassycooking/

■書籍情報

2026.04.22 発売予定

『大使館シェフのおいしいレシピ』

定価 (本体1,800円+税)

発行元 ：PIE International

ISBN：978-4-7562-5882-3 Ｃ0077

制作協力：ＢＳ日テレ「大使館シェフのおいしいレシピ」

マンガ・絵：イシヤマアズサ

大使館ご自慢の特別な料理を、おうちで作れる！

日本の各国大使館シェフが教える、その国の有名な料理や知られざる郷土料理のレシピ集。

大使やゲストしか味わえない本格的な料理を家庭で再現できて、海外旅行気分が味わえます。料理の手順をマンガで解説し、各国の食文化もイラストで紹介。読み物としても楽しめる１冊です。

■ 本件に関するお問い合わせ

ＢＳ日テレ 事業局 事業部

担当：門井、磯

MAIL：kadoi@bs4.co.jp ／ iso@bs4.co.jp

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