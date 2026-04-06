停電でも“迷わない”--電源不要で光るカラビナ、町工場が開発。Makuake第7弾で先行販売

株式会社 丸八化成

プラスチック成形メーカーの株式会社丸八化成（本社：愛知県）は、

蓄光素材を活用した自社ブランド「OUROBOROS（ウロボロス）」の朧（おぼろ）シリーズの新商品として、**30％サイズアップした蓄光カラビナ（D型／S型）ラージサイズ**を開発しました。

本製品は、2026年4月6日（月）11:55より、応援購入サービス「Makuake」にて

第7弾プロジェクトとして先行予約販売を開始いたします。

■ 暗闇で“迷わない”という価値

夜間のアウトドアや停電時、「どこにあるかわからない」「すぐ見つからない」

そんなストレスを解決するのが、

“光るカラビナ”という新しい選択肢です。

本製品は、光を蓄えて暗闇で発光するため、

電源不要で視認性を確保。

・キャンプ

・登山

・防災備蓄

・日常の鍵管理

あらゆるシーンで「探す時間」を削減します。

■ 今回の進化ポイント

30％サイズアップで「使いやすさ」が劇的向上

従来モデルから約30％大型化することで

・手袋でも扱いやすい

・荷物への着脱がスムーズ

・視認性がさらに向上

“見えるだけでなく、使いやすい”プロダクトへ進化しました。

左：朧Sビナ 右：蓄光カラビナ（大）開口口が広い！

従来の朧Sビナと比べ扱いやすくなりました！

軽い力でバネが開閉します。脱着がスムーズ！

ストレスなく脱着が可能に！

朧Sビナ5mmから蓄光カラビナ（大）は7mmに厚みもUP大きくなった事で輝度もUP！

サイズが大きくなった事で蓄光できる面積が増えより明るくなりました！（当社比）

本製品は、創業50年の町工場が手がける

高強度樹脂製。

単なる雑貨ではなく、

“いざという時に使える実用品”として設計されています。

プロジェクト概要

・プロジェクト名：蓄光カラビナ ラージサイズ

・開始日時：2026年4月6日（月）11:55

・販売プラットフォーム：Makuake

https://www.makuake.com/project/oboro-ds/

・種類：D型 / S型

・価格：超早割\1,760円～

・仕様：蓄光／電源不要／蓄光ポリカーボネート樹脂/ステンレス（ニッケルメッキ）

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：kaneda＠maruhachi-kasei.co.jp

【会社情報】

会社名 株式会社丸八化成

代表者 代表取締役社長 金田将典

住所 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 1974年

URL https://maruhachi-kasei.co.jp

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei

公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS

会社概要

会社名：株式会社丸八化成

代表者：代表取締役 金田 将典

所在地：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 ：1974年

事業内容：プラスチックの企画・製造・販売