4月7日は世界保健デー、素肌を健康から考える化粧品 JJENYC Balance（ジェイジェニーク バランス）健康素肌お試しクーポン発行

素肌の健康への入り口は落としすぎないクレンジングと洗顔から

株式会社ジェニックジャパンジェイジェニーク バランス クレンジングとウォッシュJJENYC Balance

肌環境ケア理論に基づき、汚れの溶解速度を上げながら残留しにくい処方により、メイクや汚れをしっかり落としながら泡切れ良く、すすぎの軽減をはかることで大事な肌常在菌を守る。

素肌を皮膚科学に基づく健康という観点から開発されたクレンジングと洗顔の使用感をご自身のお肌で試していただきたい。

本日4月6日（月）～14日（火）24時までの期間限定お試しクーポンを発行します。

クレンジングとウォッシュセット。

通常価格8,030円（税込み・送料別）を

半額の4,015円（税込み・送料別）でお試しいただけます。

健康素肌クーポン：hada0407（お一人様１セット1回限り）

こちらの購入サイトにクーポンコード入力にて適用させていただきます。

https://shop.jenicjapan.com/view/item/000000000130

健康と常在菌、素肌美と肌常在菌

人は健康に寿命を全うする仕組みをもって生まれてきますが、社会や生活の環境要因の影響を受けダメージを受けていきます。そのダメージに対処する自然の力が常在菌共生の力といわれ、適切なタイミングでダメージをケアしています。

その常在菌が弱っていると適切なケアが遅れ放置すると慢性炎症に、さらに老化の加速につながってしまいます。

肌も同じで、本来のふっくらしたハリと、しっとりとしたツヤがあるのは肌常在菌が作り出す天然保湿成分によるバリア機能もその一つで、その機能が弱くなることで様々な肌トラブルにつながるともいわれています。素肌が美しく保たれるのに肌常在菌の存在は欠かせません。

肌トラブルの種類と肌常在菌の役割

乾燥・つっぱり

肌常在菌は皮脂や汗を分解して**天然の保湿成分（NMF）**を作る役割があり、弱ると水分保持力が落ち、カサカサ・つっぱりが起きます。

肌荒れ・赤み

バリア機能が低下すると、花粉・紫外線・摩擦などの刺激に過敏になり、ちょっとしたことで赤み・ヒリつき・炎症が出やすくなります。

ニキビ・吹き出物の悪化

肌常在菌のバランスが崩れると、炎症ニキビ・繰り返す吹き出物が増えやすくなります。

かゆみ・敏感肌化

バリア機能低下で肌の防御が弱まり神経が刺激されやすくなり、かゆみ・ピリピリ感・化粧品がしみるなどの状態になりやすくなります。

くすみ・透明感の低下

肌常在菌バランスが乱れるとターンオーバーも乱れ、 古い角質が溜まりやすくなりくすみ肌になりやすくなります。

シワ・たるみの進行

バリア機能低下 → 乾燥 → コラーゲン減少の流れで、小ジワ・ハリ低下が進みやすくなります。

脂っぽいのに乾燥する（インナードライ）

バリアが壊れると肌は守ろうとして皮脂を過剰分泌させ、肌がテカるのに中は乾燥という状態になりやすくなります。

これらの「肌トラブル」は“肌の免疫力の低下”ともいわれるほどで肌常在菌の力と関係があります。

そこで注目されてきているのが肌と肌常在菌の関係を守ってケアする「肌環境ケア」という考え方。

オリジナル化粧品 JJENYC Balance （ジェイジェニーク バランス）

ジェイジェニーク バランス

「JJENYC Balance」（ジェイジェニークバランス）は当社直営サロンで50年、10万人以上の肌と向き合い「肌は一人ひとり違う」ということに気づき肌常在菌の研究を重ね。

肌と肌常在菌の関係を守りながら洗える“ジェル状純石鹸”や肌の栄養となる“完全非加熱（生）プラセンタ”（プラセンタカイン含有）を採用した独自のケアシステムを開発しました。

素肌本来の力を大切にし、健やかで美しい肌を目指すための化粧品です。

化粧品通販サイト https://shop.jenicjapan.com/(https://shop.jenicjapan.com/)

直営エステティックサロン https://bestyle.co.jp/salon/#list(https://bestyle.co.jp/salon/#list)

銀座店

JJENYC SALON GRAND GINZA

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座７-9-16 銀座ロータリービル4F

TEL：03-3289-6066

営業時間：11：00～20：00

定休日：木曜日

https://jjenyc-salon.jp/(https://jjenyc-salon.jp/)

水戸店

GENIC SALON GRAND GINZA水戸

住所：〒312-0847 茨城県水戸市米沢町269-2

TEL：0120-828-227

営業時間：11：00～20：00

定休日：毎週月・火曜日

https://mito.jjenyc-salon.jp/(https://mito.jjenyc-salon.jp/)

GENIC SALON GRAND GINZAひたちなか

住所：〒312-0018 茨城県ひたちなか市笹野町2-1-1ガーデンヒルズU204

TEL：0120-168-186

営業時間：11：00～20：00（曜日により変動あり）

定休日：毎週月曜日・第1.3日曜日・第2.4火曜日

https://mito.jjenyc-salon.jp/(https://mito.jjenyc-salon.jp/)

JJENYC SALONオーナー岩永恵琴（けいこ）著書

美容哲学

美容哲学 ” 見た目だけの美は長く続かない”

医師と共に歩んだ研究とエステティックサロンの現場で実践してきた美容家、岩永恵琴による美の本質を解説。そして、選ばれ続けるサロン作りの31の秘訣を余すところなく紹介しています

2025年12月21日発売 全国書店で好評販売中。Amazon電子書籍もございます。

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