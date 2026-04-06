『鬼畜島』マリ、待望の純国産フィギュア化。　4月6日(月)10:00より、HMV＆BOOKS onlineにて受注開始!!

株式会社ダブルカルチャーパートナーズ

外薗昌也による人気ホラー漫画『鬼畜島』から、圧倒的存在感を放つ大人気キャラクター・マリがついに立体化されます。

本商品は国内工房【ネロオリジナルズ】による純国産・少量製作のレジン製塗装済み完成品。劇中の冷徹で支配的な魅力を造形・彩色ともに徹底的に追求したハイエンドモデルです。受注期間は4月6日(月)10:00～5月10日(日)23:59まで。お渡しは2026年10月31日(土)より順次お届け。

販売は HMV＆BOOKS online限定 となります。

価格：132,000円（税込）／120,000円（税抜）

さらに購入者特典として、外薗昌也先生直筆サイン色紙（当選者名入り）を抽選で10名様にプレゼント。 希少性の高い特典となっており、ファン必携のアイテムです。

HMV&BOOKS online特設サイト ⇒ https://www.hmv.co.jp/product/detail/16793004(https://www.hmv.co.jp/product/detail/16793004)

※画像は全てイメージです。※画像は全てイメージです。(C)Masaya Hokazono/LINE Digital Frontier＜鬼畜島＞とは

外薗昌也によるホラー漫画『鬼畜島』は、地図にない孤島で大学生たちが豚面の怪物カオルと狂気の一家に追い詰められる極限サバイバルを描いた「LINEマンガ」オリジナルの人気作です。過激な描写と島に隠された謎が話題を呼び、スピンオフやアニメ化も展開されています。作中でも特に異彩を放つのが一家の長女・マリで、冷徹さと支配性を併せ持つ存在として物語の象徴的キャラクターとなっています。

「LINEマンガ」で配信中

https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0000405

【商品仕様】

・生産国：日本

・素材：レジン

・塗装：済

・サイズ：高さ約20cm

【購入特典の応募方法と抽選通知について】

受注期間中にHMV&BOOKS onlineにて「鬼畜島 マリ フィギュア」をご予約購入いただいた方が対象。受注期間終了後に厳正な抽選を行い、当選者にはご予約時のメールアドレス宛にご連絡いたします。案内に従いご希望の宛名と配送先情報をご返信ください。