広島県内初！広島県庁外来駐車場にて障害者等用駐車スペース適正利用システムの運用を開始

VEEMO株式会社

VEEMO株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：米山玲男）は、障害者等用駐車スペースの適正利用を実現するバリアフリーソリューション「VEEMO Welfare（ビーモ ウェルフェア）」を、2026年4月6日（月）より広島県庁外来駐車場において運用開始いたします。

本取り組みは、障害者等用駐車スペースの不適切利用という全国的な社会課題の解決を目的としており、広島県内で初めてのVEEMO Welfareシステム導入事例となります。

来庁者が安心して施設を利用できる駐車環境の整備に寄与するとともに、公共施設における障害者等用駐車スペースの適正利用モデルの構築を目指します。

VEEMO Welfare（ビーモ ウェルフェア）について

VEEMO Welfareは、社会課題となっている「障害者等用駐車スペース」の適正利用を実現するために、車室の中央にスタンド（物理的に車室をブロックする機器）を設置し、ミライロIDと連携された方のみがアプリ操作によりスタンドを下げて車室を利用できます。

【主な特徴】

１．車室を物理的にブロックすることで適正利用以外の入庫を防止

２．デジタル障害者手帳「ミライロID」連携で、本当に必要な方のみが車室を利用可能

３．アプリで完結で、「障害者等用駐車スペース」設置施設での人員対応を削減

導入施設概要について

施設名：広島県庁外来駐車場

所在地：広島県広島市中区基町10-52

本施設において、当社がシステム提供を行う「パーミット＋（プラス）」を通じて提供されます。

本システムは、利用者ご自身またはオペレーターによる遠隔操作で専用スタンドを下降させること

により、駐車を可能にする仕組みです。これにより、スペースを本当に必要とされている方が安心し

て利用できる、安全でやさしい駐車環境を整備します。

障害者等用駐車スペースの内１台に機器を設置。

＜利用方法について＞

事前登録、利用方法は下記のリンクよりチラシをご確認ください。

▼ダウンロードリンク

https://prtimes.jp/a/?f=d79063-24-05cad7ed3868abfb10e6e0a4e1a35af8.pdf

今後の展開

VEEMO株式会社では、公共施設・医療機関・商業施設・空港などへの導入を通じて、障害者等用駐車スペースの適正利用を社会全体で推進していくことを目指しています。

本取り組みをモデルケースとして、全国の施設への展開を進めてまいります。

デジタル障害者手帳「ミライロID」について

「ミライロID」は、障害者手帳を所有している方を対象としたスマートフォンアプリです。ユーザー は、障害者手帳の情報や求めるサポート内容などを登録でき、「ミライロID」を本人確認書類として認 めている事業者において割引が受けられるほか、障害種別に応じて、生活に役立つ情報などを受け取ることができます。また、クーポン提供やチケット販売、広告掲載、他サービスとのAPI連携も行っており、2024 年1月9日からは、オンラインショップ「ミライロストア」をアプリ内に開設しています。 ミライロID 公式サイト：https://mirairo-id.jp/

会社概要

会社名 ：VEEMO株式会社

所在地 ：〒135-8717 東京都江東区豊洲5丁目6番52号

代表者 ：代表取締役 米山 玲男

事業内容 ：駐車場探しアプリ「VEEMO」の開発・運営

バリアフリーソリューション「VEEMO Welfare」の開発・販売

公式サイト：https://veemo.jp/lp

お問合せ先

VEEMO株式会社 お問合せメール

mail：contact@veemo.jp