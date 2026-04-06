【賞金100万円】日本のAI活用の最先端を知る「Generative AI Conference TOKYO」を開催！

株式会社ANOBAKA

シード期のスタートアップを対象としたベンチャーキャピタルファンドを運営する株式会社ANOBAKA（本社：東京都港区、代表取締役：長野泰和、以下 ANOBAKA）は、ニッセイ・キャピタル株式会社、株式会社PKSHA Technology、ユナイテッド株式会社、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社と共催で、生成AI領域の最前線を体感できるイベント「Generative AI Conference TOKYO」を2026年5月26日（火）に渋谷にて開催いたします。

Generative AI Conference TOKYOとは

イベント申し込みはこちらから！ :https://luma.com/rd78xrji※参加にはホストの承認が必要です

Generative AI Conference TOKYOは、日々刻々と進化を続ける生成AI領域において、「日本のAI活用の最先端を知る」ことを目的とした一大イベントです。ANOBAKAをはじめとするベンチャーキャピタルやテクノロジー企業5社が強力なタッグを組み、次世代を担うAIスタートアップの発掘と、国内AIエコシステムのさらなる活性化を目指して開催いたします。

本イベントでは、以下の「3つのコンテンツ」を通じて、参加者の皆様に有望なスタートアップとの出会いや、新たな協業のきっかけをご提供いたします。

＜イベント詳細＞

名称： Generative AI Conference TOKYO

日時： 2026年5月26日（火）19:00 - 22:00（19:00開会）

会場： MFPR渋谷ビル（東京都渋谷区渋谷1-2-5）

参加対象： AI活用に関心がある事業会社、スタートアップ、起業準備中の方、投資家の方

共催： 株式会社ANOBAKA、ニッセイ・キャピタル株式会社、株式会社PKSHA Technology、ユナイテッド株式会社、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

▼1. 豪華ゲストによる特別セッション

イベント申し込みはこちらから！ :https://luma.com/rd78xrji※参加にはホストの承認が必要です

生成AI領域やビジネスの最前線を知り尽くした豪華ゲストをお招きした特別セッションを予定しています。

▼登壇者情報

Boost Capital株式会社代表取締役 小澤 隆生氏

1995年、CSK入社。1999年にビズシークを設立・楽天へ売却後、楽天の担当役員や楽天野球団取締役事業本部長を歴任。退社後は個人投資家として活動後、2011年設立のクロコスをヤフーへ売却し、2012年にヤフーへ入社。コマースやメディア等の全事業管掌、COOを経て、2022年4月にヤフー代表取締役社長CEOに就任。2023年9月に退任し、2024年1月、ベンチャーキャピタル運営会社のBoostCapital株式会社を設立、代表取締役に就任。

PKSHA Algorithm Fund Partner板谷 俊輔様

ドリームインキュベータ（DI）中国代表を経て、中国に長期コミットするために2018年に独立。

第４次産業革命時代の遣唐使”の1人を目指し、中国先端動向を日本の戦略/政策の意思決定者に正しく伝達することがミッション。2011年より上海在住（中国全省訪問済）。

DANNY Pro.（板谷工作室）CEO。北京大学特聘講師、上海外国語大学兼任教授。

東京大学卒、同大学院新領域創成科学研究科基盤情報学修了。

▼2. 総額100万円＆インキュベーション施設無料権を懸けた「AIスタートアップピッチ」

プレシード / シードステージのAIスタートアップ5社による熱いピッチコンテストを実施します。優勝者には賞金100万円（株式等の取得なし）に加え、ANOBAKAが運営する虎ノ門のインキュベーションスペース「ANOBASHO」のシェアオフィスプラン半年間無料権を贈呈いたします。

▼3. 熱量高い出会いが生まれるネットワーキング交流会

ピッチ登壇の応募はこちらから！ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceOOyyDfm1wWSQtA8ZzyDbk4aOi8jXH1YFC-ndO_D4fMyQVg/viewform

スタートアップ、投資家、事業会社が一同に会するネットワーキングセッションを実施。新たなコラボレーションのきっかけや、生成AIに関する知見を共有する交流の場として是非ご活用いただきたく考えています。

＜タイムスケジュール＞

19:00 開会

19:05 パネルディスカッション（小澤氏、板谷氏登壇）

20:00 生成AI Idea Pitch 5社（ピッチ5分、質疑応答5分）

21:00 飲食付き交流会

22:00 閉会

【株式会社ANOBAKAについて】

“Empowering Mad Dreams”をビジョンとして、シード期のスタートアップを対象としたベンチャーキャピタルファンドを運営。「チャレンジ」を至高の概念とし、起業家に勇気を与え、夢を実現させるプロフェッショナルファームです。生成AIファンドをはじめとする専門ファンドを活用し、革新的な技術やビジネスモデルを持つ企業を支援しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ANOBAKA

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB 406

代表者：代表取締役社長／パートナー 長野 泰和