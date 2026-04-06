【北海道 東川町】株式会社高島屋とのオフィシャルパートナーシップ協定締結のお知らせ

北海道 東川町東川町長 菊地 伸（左）、株式会社高島屋 常務執行役員 営業本部MD本部長 増井 大輔 様（右）

北海道 東川町は、令和8年4月3日、株式会社高島屋（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 村田 善郎）と、相互連携の強化を目的としてオフィシャルパートナーシップ協定を締結いたしました。

東川町が推進する「オフィシャルパートナー制度」は、関係企業とパートナーシップを構築し、地方や日本、そして世界の未来を育む社会価値の共創を目指すものです。本協定により、東川町と株式会社高島屋が双方の資源や強みを活かした共創事業を推進し、多様な連携を通じて地域の活性化に寄与することを目的としています。

株式会社高島屋とは、これまでに東川町の特産品やライフスタイルの魅力発信などを通じて関係性を構築してきました。本協定締結を契機に、高島屋店舗における特産品の展示販売や販売促進イベントの実施に加え、東川町の文化・自然資源を活用した体験型コンテンツの提供、社員向け地域研修の実施など、都市と地域をつなぐ新たな取り組みを展開してまいります。

また、高島屋の顧客に対して、移住体験や家具工房見学など東川町ならではのライフスタイル体験を提供することで、関係人口の創出・拡大を推進してまいります。

今後は、百貨店が持つ顧客基盤やブランド力と、東川町が有する自然・文化・産業資源を掛け合わせることで、地方創生の新たなモデルの構築を目指し、継続的な連携を進めてまいります。

連携協定の概要

■本協定の名称

「東川オフィシャルパートナー協定」

■本協定の締結日

2026年4月3日

■本協定の連携事項

（１）高島屋店舗における特産品の展示販売及び販売促進イベントの実施に関すること

（２）社員向け地域研修及び交流事業の実施に関すること

（３）顧客向けの生活・文化体験企画の実施に関すること

（４）両者のブランド価値向上に資する広報・プロモーションの実施に関すること

（５）「写真の町」ひがしかわ株主制度及び企業版ふるさと納税制度の活用に関すること など

■株式会社高島屋

会社名：株式会社高島屋

代表者：代表取締役社長 村田 善郎（むらた よしお）

本社所在地：大阪府大阪市中央区難波５丁目1番5号

創業：1831年1月10日

会社設立：1919年8月20日

資本金：660億25百万円 ※2025年2月末時点

主な事業内容：百貨店業、法人事業、通信販売事業、グループ事業

従業員数：10,494名（連結）6,643名（単体） ※2025年2月末時点

会社HP：https://www.takashimaya.co.jp/