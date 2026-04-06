【敷金0円導入】Zero-Ten Park 中洲川端店で日商保の敷金減額サービスを導入 - オフィス入居時の初期費用負担を大幅に軽減

株式会社日商保Zero-Ten Park 中洲川端店に日商保の敷金減額保証サービスが導入

株式会社Zero-Ten Parkが運営する「Zero-Ten Park 中洲川端店」（福岡市博多区）で、株式会社日商保（本社：東京都港区、代表取締役社長：豊岡 順也）の事業用不動産向け敷金減額サービス「敷金半額くん」を導入しました。当保証サービスの導入により、対象区画への入居時の敷金が100%免除されます。

Zero-Ten Park 中洲川端店は、地下鉄「中洲川端駅」徒歩1分の落ち着いたビジネス環境にある内装・家具付きセットアップオフィスです。

見晴らしの良いリバービューと、50～150名規模に対応する快適な執務空間を備えています。日商保の保証サービスの導入により初期費用の負担が解消されることで、より多くの企業がこの環境にアクセスしやすくなります。

■ 導入の背景 ── 成長企業の挑戦を後押しする2社の共鳴

株式会社Zero-Ten Parkは、福岡を拠点に国内外でワークスペースを展開し、企業の成長を支える空間づくりを行っています。

起業や新規事業、拠点開設など、ビジネスの成長に挑戦しやすい環境を提供することを目的に、立地や設備、利用条件を含めた環境設計を通じて、企業活動に集中できる基盤を提供しています。

一方で日商保は2011年の創業以来、「本業を助ける金融」を理念に、事業用不動産の敷金を流動化する国内唯一のサービスを提供してきました。通常、賃料の6～12ヶ月分が求められる敷金は、成長フェーズの企業にとって採用・開発・マーケティングへの投資を圧迫する要因の一つです。日商保はその負担を解消することで、企業が手元資金を最大限に本業へ投じられる環境を支えてきました。

両社に共通するのは、成長を目指す企業の挑戦を後押ししたいという姿勢です。Zero-Ten Parkがプロデュースするセットアップオフィスと、日商保の敷金ゼロというサービスが組み合わさることで、今回の連携が実現しました。

■Zero-Ten Park 中洲川端店 ── 中洲川端駅徒歩1分、落ち着いたビジネスエリアのオフィス

Zero-Ten Park 中洲川端店は、地下鉄「中洲川端駅」徒歩1分の好立地にあるオフィスです。天神まで1分・博多まで3分・福岡空港まで9分と、主要エリアへダイレクトにアクセス可能な交通利便性を備えています。

那珂川を望む2面採光のハイグレードビル内にあり、明るく快適な執務環境を確保しています。博多リバレイン・ホテルオークラ福岡・博多座が同じ通り沿いに並ぶ品格あるビジネスエリアに構え、繁華街を通らずに通勤・来客対応が可能です。

Zero-Ten Park 中洲川端店のセットアップオフィス区画募集区画＜2026年11月から入居可能＞

●5階セットアップオフィス区画（52席）

メイン執務スペース / 会議室（3室） / 個室（2名） / リフレッシュエリア / バルコニー付き

●8階セットアップオフィス区画（81席）

メイン執務スペース / セミナールーム（32席） / 会議室（1室） / Web会議室（3室） / バルコニー付き

両区画ともに家具付き・内装工事済みの完全個室オフィス。約85坪のワンフロア占有タイプです。

法人登記・郵便受取・フロア内会議室あり・専有部24時間365日利用可能。

市内主要エリア（天神・博多・中洲）に展開する全8店舗のコワーキングスペースも、何度でも無料でご利用いただけます。

1フロアのみの入居でも、2フロアまとめて（最大約170坪・140～150名規模）の入居でも対応可能です。

おすすめポイント

内装・家具・ゾーニング設計がすでに完成された状態のため、一般的な賃貸オフィスと比較すると、初期投資を約4,500万円も削減できるほか、セットアップまでの時間と労力も省けます。

浮いた資金は採用、マーケティングなど事業成長のために投資でき、中長期的な経営戦略を見据えたオフィス移転が実現可能です。退去時の原状回復費用も最小限に抑えられ、経営の柔軟性が高まります。

※約4,500万円の削減試算は、内装工事費（坪単価約40万円×85坪）と什器・備品費（1名あたり約10万円×80名）の一般的な相場をもとにした概算です。実際の金額は契約内容や仕様により異なります。

施設概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/16254/table/94_1_c5d2e7a690d438da99190d8ba3ff68a8.jpg?v=202604061051 ]

■日商保「敷金半額くん」── 国内唯一の敷金減額保証サービス

「敷金半額くん」は、株式会社日商保が提供する国内唯一の事業用不動産向け敷金減額サービスです。通常「賃料の6～12ヶ月分」が求められる敷金。日商保がオーナーに対して削減分の代替保証を提供することで、入居企業の敷金を半額～最大全額まで削減します。今回の中洲川端店への導入では、敷金が0円に設定されています。

日商保は独自の審査基準により入居企業の財務状況や事業内容・成長性を審査したうえで保証を提供します。オーナーにとっては信頼できる企業が入居するという安心感があり、入居企業にとっては敷金として固定化されていた資金を採用・開発・事業投資に充てることができます。「本業を助ける金融」を理念に、「三方よし」の精神でオーナー・入居企業・社会の三者にとってメリットのある仕組みを実現しています。

- 設立間もない法人・黒字化前・個人事業主も利用実績多数。連帯保証人不要。- 審査は3～5営業日以内に結果回答。オーナー様との交渉・説明もすべて日商保が担当。

※本サービスのご利用には所定の審査があります。審査結果により、敷金の減額月数が異なる場合があります。

■株式会社Zero-Ten Park

所在地：福岡県福岡市博多区祇園町8番13号 第一プリンスビル1F

代表者：代表取締役 榎本 二郎

設立：2018年7月2日

資本金：9,500万円

事業内容：シェアオフィス・レンタルオフィスの企画・運営、ビジネスマッチング、ベンチャー企業への投資・育成サポート、海外進出支援 他

コーポレートサイト：https://thecompany.jp

サービスサイト：https://zerotenpark.jp/

■株式会社日商保

所在地：東京都港区西新橋1-7-2 虎の門高木ビル3F

代表者：代表取締役社長 豊岡 順也

設立：2011年9月16日

資本金：64,649万円（資本準備金含む）

事業内容：信用保証業務、オフィス仲介業務、オフィス検索サイト「Growth Office」運営 他

URL：https://jpcpg.co.jp/

オフィス検索サイト「Growth Office」：https://growth-office.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社日商保

TEL：03-6206-1669

MAIL：info@jpcpg.co.jp

広報担当：加美山

MAIL：s-kamiyama@jpcpg.co.jp