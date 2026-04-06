マルトモ　第45回愛媛広告賞OOH・メディア広告部門にて優秀賞受賞！

マルトモ株式会社

かつお節・だしと、海洋資源を通じて健康と食文化の発展に貢献するマルトモ株式会社（社長：明関眸 本社：愛媛県伊予市）は、「プレ節(R)25ミクロンソフトけずり1.2g×12袋(https://www.marutomo.co.jp/archives/product/20306)」を無料配布した「プレ節(R)10周年感謝の梅田駅サンプリング企画」が第45回愛媛広告賞OOH・メディア広告部門にて優秀賞を受賞したことをご報告します。

愛媛広告賞は県内広告業界の制作技術向上を目的に毎年開催されており、第45回を迎える今回は2025年に発表された新聞、テレビ、ラジオ、印刷、インターネットなどの広告が対象です。7部門に147点の応募があり、愛媛県広告協会役員や地元大学教授らが、表現力や地域性、消費者に役立つかどうか等を基準に審査。最優秀賞、優秀賞の計21点が選出されました。

今回の企画は、マルトモの看板商品である「プレ節(R)」が発売から10周年を迎えたことに対する感謝イベントとして、阪急梅田駅にて無料サンプリングを実施（2025年6月26日から28日）。マルトモおよび「プレ節(R)」のブランドカラーである赤を基調とした筐体を設置。3日間でおよそ3万人に商品を手渡しし、OOH を軸にしながら阪急梅田駅構内の空間を大きなメディアと捉え、生活者とマルトモの接点を生み出した点が高く評価されました。※OOH（オーオーエイチ）とはOut Of Homeの略。生活者が家庭の外で接触するあらゆる広告媒体の総称。

マルトモは、1918年の創業以来、100年超にわたりかつお節の魅力を磨き続けてきました。「プレ節(R)」は最先端老舗企業であるマルトモが持てる技術を惜しみなく注いだかつお節の最高傑作です。毎日の食卓と、四季折々の大切な行事を香り高く、華やかに彩る「プレ節(R)」。発売から10周年を迎えた「プレ節(R)」はこれからも、皆様の食生活を豊かに、そして、プレミアムに彩ってまいります。

イベントの様子１.イベントの様子２.

マルトモ株式会社 https://www.marutomo.co.jp/

「プレ節(R)」ブランドサイト https://www.marutomo.co.jp/brand-list/purebushi