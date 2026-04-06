千葉県東総地域の脱炭素推進・カーボンニュートラルに向けて、銚子商工信用組合とバイウィルが顧客紹介契約を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、銚子商工信用組合（所在地：千葉県銚子市、理事長：岡野 繁）との顧客紹介契約を締結しました。

これを基に、千葉県東総地域の中小企業等からの環境価値の創出・流通を促進し脱炭素・カーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に向けた連携を強化いたします。

【締結日】

2026年3月5日 （木）

【契約締結の背景】

カーボンニュートラル実現に向けては、自身で削減しきれない排出量をカーボンクレジットで埋め合わせる「カーボンオフセット」がひとつの有効な手段です。バイウィルは、J-クレジットなどの創出と流通を進めるべく、創出手続きや申請費用の立替、販売先の探索を一貫して支援しています。

また、カーボンクレジットを軸に環境価値と経済価値を循環させることで資金を還元し、事業者や個人のさらなる脱炭素への取り組みを支援するサイクルを目指しています。

近年、上場企業を中心とする大企業では、カーボンニュートラルに向けた取り組みが活発になりつつあります。一方で、中小企業においては、その重要性が認識されていないことや、認識はされていても何から着手すればよいのかわからないということが多いのが現状です。

しかし、日本の企業の99.7％を占める中小企業が脱炭素に取り組まなければ、日本のカーボンニュートラル実現は難しいのも事実です。

そこで、地域の中小企業等と密接な関係を築いている銚子商工信用組合との連携により、地域におけるネットワークと、バイウィルがもつ環境価値に関する各種サービスを結集させ、千葉県東総地域のカーボンニュートラル実現をともに目指すことになりました。

【締結内容】

銚子商工信用組合は、下記（１）（２）（３）に関するニーズを有する取引先を、バイウィルに紹介する役割を担います。

（１）創出サービス業務

対象顧客が環境価値を創出し、売却可能な状態にするまでに必要な手続きを支援するサービス

（２）売買サービス業務

環境価値の売買を支援するサービス

（３）J-クレジットプログラム提供サービス業務

・バイウィルが提供するJ-クレジット創出プログラムへの入会を受けつけ、環境価値の創出および売買を支援するサービス

・対象顧客が提供している、または提供を予定しているプログラム型プロジェクトの管理・運営をバイウィルが受託するサービス

今回の銚子商工信用組合との連携によって、千葉県東総地域の中小企業等による環境価値創出を支援し、それらを、域内を中心とする需要家へと繋ぐことで、地域における環境価値と経済価値の循環を目指します。

【バイウィルが取り組むカーボンニュートラル推進支援】

バイウィルでは、以下4つのご支援を通じて、日本のカーボンニュートラル推進を目指しています。

1．環境価値創出支援（クレジット創出）

企業や個人、自治体などの脱炭素に向けた取り組みを「カーボンクレジット」にする手続きを一貫して請け負うことで、創出元による脱炭素への更なる取り組みを後押ししています。森林経営や農業、再エネ・省エネ設備導入など、幅広い方法論でのJ-クレジット創出に対応しています。

2．環境価値売買（クレジット調達・仲介）

自社で創出しているカーボンクレジットに限らず、国内・海外から幅広いクレジット・証書の調達が可能。ご要望に合わせたクレジットのご提供だけでなく、どのようなクレジットを購入すべきかのご相談から承ります。

3．脱炭素コンサルティング

CCS／CCU／CDRなどの革新的な技術や、環境貢献度の高い商品・サービスを環境価値に変え、それを活かした新たなビジネス開発をサポートします。環境価値創出の知見と、長年培ってきた事業開発・ブランディングのノウハウをもとに、技術とアイディアの事業化・収益化をトータルに支援します。

4．ブランドコンサルティング

企業のあり方を定め、社内外から長く愛されるブランドを確立するためのパーパス・ビジョンの策定や、環境への取り組みを自社のブランドに繋げる「環境ブランディング」などをサポート。サステナビリティが重要視される現代のブランド創りを、約230社のブランディング支援実績をもとに一気通貫でご支援しています。

【銚子商工信用組合 概要】

■名称：銚子商工信用組合

■所在地：千葉県銚子市東芝町1-19

■公式サイト：https://www.choshi-shoko.co.jp/

■代表者：理事長 岡野 繁

■設立：1953年11月

■業務内容：預金業務、融資業務などの金融業務全般

■営業区域：

千葉県

銚子市、旭市、香取市、匝瑳市、山武市、東金市、大網白里市、成田市、我孫子市、柏市、松戸市、流山市、野田市、八街市、印西市、白井市、富里市、香取郡、山武郡、印旛郡

千葉市の一部

緑区土気町、大椎町、大木戸町、小山町、越智町、高津戸町、大高町、上大和田町、小食土町、板倉町、下大和田町、あすみが丘1丁目～9丁目、あすみが丘東1丁目～5丁目

茨城県

潮来市、神栖市、稲敷市の一部（旧稲敷郡東町）

【バイウィル 概要】

■社名：株式会社バイウィル

■本社：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■設立：2013年11月11日

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジットの創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）