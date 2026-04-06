新規事業プログラム「Nu Source」第3期から実用化、postalkが音声データからタスク登録を可能にするBacklog連携機能を提供開始

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com)（本社：福岡県福岡市、代表取締役：橋本正徳、以下 ヌーラボ） は、同社が運営する新規事業創出プログラム「Nu Source（ヌーソース）」において、postalk株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：川野洋平、以下 postalk社）のアイデアを採択しました。

本採択を受けた取り組みの成果として、このたび、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog(https://backlog.com)」と「postalk(https://postalk.app/)」の連携機能が開発・提供開始したことをお知らせいたします。

■ 開発の背景：「Nu Source」が生んだ新たな連携形態

Nu Sourceでは個人のアイデアを起点に、PoC（概念実証）を経て独立・事業売却を目指しています。本件においては、postalk社が持つ高度な「思考の構造化技術」と、Backlogのエコシステムを連携させることで、ユーザー価値をより高められると判断しました。そのため、独立・事業化という従来の形式にこだわらず、「ヌーラボによる技術採択」と「パートナーシップに基づく開発支援」という形をとり、本機能の実装に至りました。

■ Backlog × postalk 連携機能について

本機能は、BacklogのAPIを活用し、postalk上で生成された情報をシームレスにBacklogへ同期するものです。

- 音声データのAI解析：会議や打ち合わせの音声からAIが要点を自動抽出。- 付箋による構造化と整理：抽出された要点をpostalk上の「付箋」として展開。- Backlog連携：次のアクションが必要な付箋を選択するだけで、Backlogのタスクとして一括登録

この機能を活用することで、会議で議論されたアクションを漏れなく拾うことができ、「誰が、いつまでに、何をやるか」を登録する事務作業の負担を大幅に軽減します。チームは管理のための入力作業から解放され、本来向き合うべきクリエイティブな議論やプロジェクトの実行そのものに、より多くの時間を注げるようになります。

■ 機能に対するユーザーからのコメント

スタートアップ/メガベンチャー プロダクトマネージャーNu Source メンター 虎谷 謙太氏

本機能は、AI活用を非技術者にとっても身近なものとする、良いアプローチだと考えています。従来、AIツールの多くは、ユーザーに一定のITリテラシーを要求していました。そのため、誰もが直感的に操作できるGUIの重要性を強く感じていましたが、本機能はまさにその課題に応えるものです。

プロジェクト管理において、会議等で発生したタスクをツールへ登録する作業は、ITリテラシーの高低にかかわらず、最も手間のかかるプロセスの一つです。postalkを活用することで、会話から自動的にタスクを抽出し、Backlogへスムーズに登録できるこのアプローチは、現場の生産性向上に直結する大きな一歩になり得ます。

■ 両代表コメント

postalk株式会社 代表取締役 川野洋平氏

私たちは、日々の何気ない会話や業務の中にこそ、プロジェクトの本質があると考えています。しかし実際には、会議で決まったことやその場で見えた課題が整理されないまま流れてしまい、タスク登録が後回しになることも少なくありません。postalkは、話すだけで要点を付箋として可視化し、合意形成や課題整理、次のアクション抽出までを支援します。今回Backlogと連携したことで、その流れをそのまま実行につなげられるようになりました。

さらに私たちは、物理的な電子ホワイトボードと組み合わせたAIホワイトボードの開発にも取り組んでいます。Backlogとの連携を深めることで、これまでプロジェクト管理を難しいものと感じていた方にも、日々の仕事がプロジェクトとして見える体験を届けていきたいと思います。

株式会社ヌーラボ代表取締役 CEO 橋本正徳

「Nu Source」を通じて新しい兆しが生まれたことを嬉しく思います。ヌーラボがさらに「創造を易しく楽しく」するためには、音声情報のような現実世界のデータをいかに取り込み、仕事をしやすくすることが不可欠です。これからも「Nu Source」を通じて、会社の垣根を超えた素晴らしいコラボレーションが生まれることを期待しています。

■ 新規事業創出プログラム「Nu Source」について

「Nu Source」は、チームが創造的にコラボレーションできる社会を目指し、モノづくりに情熱を持つ個人による新規事業の創出を図るプログラムです 。ヌーラボの社名の由来でもある「Null（ヌル＝無）＋ Lab (研究所)」に立ち返り、モノづくりに情熱を持つ個人がその可能性を自由に追求できる機会を提供します。ヌーラボのブランドメッセージである「To make creating simple and enjoyable.（創造を易しく楽しく）」に共感し、自身のアイデアで新たな価値を生み出そうとする方々を、職種やスキルの垣根を超えてバックアップします。

https://nusource.nulab.com/ja/

■ ヌーラボが提供するサービスについて

ヌーラボは、異なる職種や違う部門のメンバーで形成されたチームが共通の目標に向かって自律的に協働し、組織全体の生産性を向上させる「チームワークマネジメント」を提唱し、PDCAがスムーズに回るための包括的なサービスを提供しています。

・プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」：https://backlog.com

・オンラインホワイトボードツール「Cacoo」：https://cacoo.com/ja/

・組織の情報セキュリティ・ガバナンスを高める「Nulab Pass」：https://nulab.com/ja/nula

■ 株式会社ヌーラボについて

代表者：橋本正徳

本社：福岡県福岡市中央区大名一丁目8-6 HCC BLD. 2・6・7F

東京事務所：東京都港区芝大門二丁目1番16号 ＋SHIFT SHIBADAIMON B1F

コーポレートサイト：https://nulab.com

採用サイト：https://careers.nulab.com/