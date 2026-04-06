芸人は“極限状態”でも面白いのか？総勢24名の芸人が36時間不眠で検証する禁断のバラエティ『完徹～不眠最強芸人決定戦～』を、4月12日（日）に放送決定！麒麟・川島明、ABEMAオリジナル番組初MCに就

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて、オリジナルバラエティ番組『完徹～不眠最強芸人決定戦～』を4月12日（日）に放送することを決定いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

このたび特別番組『30時間限界突破フェス』の2日目となる4月12日（日）に放送が決定した『完徹～不眠最強芸人決定戦～』は、芸人たちが“36時間一睡もせず”にお笑いに挑む前代未聞のバラエティ番組です。本番組では『30時間限界突破フェス』のテーマである“限界突破”と“お笑い”を掛け合わせ、36時間不眠状態の芸人たちが本気のお笑いに挑むという前代未聞の検証企画を実施。果たして、芸人は“極限状態”でも面白くあり続けられるのか？そして、36時間前と後で、芸人の面白さはどう変化するのか、そのリアルを余すことなく映し出します。

検証には、鬼越トマホーク、フルーツポンチ・村上健志、三四郎、ラブレターズ、カカロニ・栗谷、リンダカラー∞ ・Den、や団・ロングサイズ伊藤ら、総勢24名の芸人が参加。チーム吉本、チームマセキ、チームものまね、チームチャンピオン、チーム金、チームキャラと、多彩なメンバーが6チームに分かれ、賞金300万円をかけたチーム戦を繰り広げます。

本番組は、「寝起き」と「完徹後」という対照的な状態での“面白さ”を比較するため、2つのステージで進行します。しっかりと睡眠をとっている芸人たちは深夜1時に突然起こされ、とろサーモン・久保田かずのぶ、令和ロマン・松井ケムリがMCを務める『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』の収録に参加することに。

『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』収録の様子（C）AbemaTV,Inc.『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』収録の様子（C）AbemaTV,Inc.

寝起きの状態で大喜利やネタ、リアクション芸に挑戦する中、収録の終盤で、これはニセ番組であることが明かされ、「今と同じことを36時間後にもう一度やってもらう」という衝撃のルールが告げられます。ここから芸人たちは、36時間一切眠ることが許されない過酷な状況へ突入。眠れば即脱落という極限状態の中で、睡魔との戦いが幕を開けます。

『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』収録の様子（C）AbemaTV,Inc.『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』収録の様子（C）AbemaTV,Inc.

そして36時間後、生き残った芸人たちが、いよいよ本番となる『完徹～不眠最強芸人決定戦～』へ。「ABEMA」のオリジナル番組で初MCを務める麒麟・川島明を中心に、見届け人の久保田かずのぶ、ゲストにゆうちゃみと私立恵比寿中学の小久保柚乃も参加します。モノボケやネタを披露する際には、まさかのゲストも登場し、思わず覚醒する芸人の姿も…？一睡もせずに再びお笑いに挑む芸人たちは果たしてどんな姿を見せるのでしょうか。限界の先にある“笑い”と、不眠バトルの結末を、ぜひ見届けてください。

『完徹～不眠最強芸人決定戦～』収録の様子（C）AbemaTV,Inc.『完徹～不眠最強芸人決定戦～』収録の様子（C）AbemaTV,Inc.

そして、『完徹～不眠最強芸人決定戦～』でMCを務める川島からコメントが到着。「地上波では絶対できない」「36時間寝ないことで覚醒した芸人さんがいたり、36時間寝てない人よりイカれたゲストが出てきた瞬間も何度かありました。その辺も一筋縄では終わっていないので、ぜひご覧いただきたいです」と、芸人たちの激闘を語っています。（※一部抜粋、以下に全文掲載）

『完徹～不眠最強芸人決定戦～』は、4月12日（日）に放送です。どうぞお楽しみに。

そして「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開いたします。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

■川島明（麒麟）コメント全文

地上波では絶対できないんじゃないかな。医療チームも存分にスタンバイした中で、自分がプレーヤーだったら絶対に出ないなっていうぐらいのクオリティでした。

そんな中でも、36時間寝ないことで覚醒した芸人さんがいたり、36時間寝ていない人よりイカれたゲストが出てきた瞬間も何度かありました。その辺も一筋縄では終わっていないので、ぜひご覧いただきたいです。

■『完徹～不眠最強芸人決定戦～』概要

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放送日：2026年4月12日（日）

※放送時間は追ってお知らせいたします

出演：

『完徹～不眠最強芸人決定戦～』

MC：川島明（麒麟）

見届け人：久保田かずのぶ（とろサーモン）

ゲスト：ゆうちゃみ、小久保柚乃（私立恵比寿中学）

『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』

MC：久保田かずのぶ（とろサーモン）、松井ケムリ（令和ロマン）

参加芸人：

参加芸人一覧（C）AbemaTV,Inc.

◆チーム吉本

植田紫帆（オダウエダ）、鬼越トマホーク、村上健志（フルーツポンチ）

◆チームマセキ

三四郎、ハンジロウ

◆チームものまね

R藤本、兼光タカシ、JP、田島直弥（アイデンティティ）

◆チームチャンピオン

河本太（ウエストランド）、友田オレ、ラブレターズ

◆チーム金

大原優一（ダンビラムーチョ）、栗谷（カカロニ）、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、ロングサイズ伊藤（や団）

◆チームキャラ

Den（リンダカラー∞）、ネコニスズ、ワタリ119

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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◆「ABEMA」10周年について

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

（ABEMA10周年特設サイト：https://contents-abema.com/10th/）