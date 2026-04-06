法務省×吉本興業 大好評特別番組『芸人だってツラいよ！トラブっちゃった座談会～第４弾～』4月6日（月）法務省公式YouTubeチャンネルにて公開！

吉本興業株式会社

法務省と吉本興業は、“社会を明るくする運動”の広報啓発活動の一環として、法務省公式YouTubeチャンネルにて「芸人だってツラいよ！トラブっちゃった座談会～第4弾～」を4月6日（月）10:00から公開します。

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、新たな被害者も加害者も生まない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。

今回、配信が決定した第4弾は、鋭いツッコミで知られる橋本直（銀シャリ）、注目の若手コンビ エバース、そしてえびちゃん（マリーマリー）が初参戦。番組おなじみのメンバーである村上健志（フルーツポンチ）やナダル（コロコロチキチキペッパーズ）とともに、芸人たちが実際に直面したトラブルや、その時の葛藤、そしてどのように周囲に支えられ立ち直ったのかを赤裸々にトーク。笑いの中にも、「やり直し」の本質や「支え合う社会」の大切さを感じられる内容となっています。

大好評だった第1弾～第3弾に続いて、今回の第4弾特別番組をぜひともご覧ください。

番組概要

『芸人だってツラいよ！トラブっちゃった座談会～第４弾～』

配信日時：4月6日（月）10:00

出演者：

【MC】向井慧（パンサー）

【あまりトラブらない!?芸人】

橋本直（銀シャリ）、町田和樹（エバース）

【トラブル起こりがち!?芸人】

村上健志（フルーツポンチ）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）

佐々木隆史（エバース）、えびちゃん（マリーマリー）

法務省保護局観察課 補佐官 高橋あすか

法務省公式YouTubeチャンネル：https://youtu.be/_TFkyY3USCk

出演者コメント

■橋本直（銀シャリ）

この芸人たちの悲哀をぜひリスクマネジメントと反面教師として皆さんに活かせていただければ

これ以上嬉しいことはありません。

切ないのに、なぜか面白い。

怒ってるのに、なぜか面白い。

あらたなエンタメが今回も炸裂しておりますのでぜひ！！

■村上健志（フルーツポンチ）

自分がひねくれているから？器が小さいから？周りはうまくやっているのに、

どうして自分は？と考えてしまうこともありますが、

いろんな人の話を聞いてみると案外みんなやらかしていました。

それぞれ悩みは違うけど、自分だけじゃないと思うと楽になります。

話したり、聞いたり、うなずいたり、たまにそれはないわと笑ったりして楽しい時間でした。

■ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）

トラブるのはあなただけじゃなく、みんなトラブってます！

でもそんな時もあったっていいと思えるのが「トラブっちゃった座談会」です！

今回も見ちゃって気持ち楽になっちゃって！

■佐々木隆史（エバース）

トラブりがちな人生ですが、しゃべる場を与えてもらってありがたいです。ぜひ見てください。

■町田和樹（エバース）

トラブるなんて少ない方がいい！

■えびちゃん（マリーマリー）

今回初めて出させていただきました！！

いつもモヤモヤしていること、思っていることがトラブル先輩芸人たちと共有できて、

ホッとしました！

なので皆さんもぜひ観て、一緒にモヤモヤなくしましょ～！！！