株式会社リッケイ、立命館大学に産学共創拠点「Rikkei AI Lab」を開設

株式会社リッケイ立命館大学 大阪いばらきキャンパス（OIC）内に設置された「Rikkei AI Lab」

株式会社リッケイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：Bui Quang Huy、以下 リッケイ）は、2026年4月3日、立命館大学 大阪いばらきキャンパス（OIC）内に、産学共創拠点「Rikkei AI Lab」を開設いたしました。

近年、日本企業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進において、AIやデータ活用の重要性が高まる一方で、実務への適用を担う人材不足や、検証から実装への移行の難しさが課題となっています。

リッケイはこれまで、AI開発、ERP導入、システム開発などを通じて企業のDX推進を支援してきましたが、これらを通じて顕在化した課題を解決するためには、企業単独ではなく、産学連携による共創基盤の構築が不可欠であると考えています。

他方、リッケイは2025年10月に学校法人立命館と「連携・協力に関する協定」を締結し、世界規模で顕在化する社会課題の解決と、それを体現する次世代を担うイノベーション人材育成による社会貢献を、国境を越えて推進することを目指しています。

これらの状況を踏まえ、今般、立命館大学内に拠点「Rikkei AI Lab」を設置する運びとなりました。「Rikkei AI Lab」は、協定の趣旨にもとづき、以下の実現に向けた産学共創の取り組みを推進する拠点です。

- AI分野等における教育・研究プロジェクトの実施- 創発性人材の育成- 社会課題解決型プロジェクトの組成- ベトナムと日本をハブとしたグローバルな社会貢献

また、本拠点は、リッケイのAI・コンサルティング領域を統括する副社長 兼 CACO（Chief AI & Consulting Officer）である Pham Quang Khang のもと、当社のAI戦略の中核拠点としての機能も有します。

なお、当社は創業メンバー6名のうち4名が立命館大学出身であり、同大学との深い関係性を背景に、本取り組みは当社にとって特別な意義を持つものです。

■ 社会課題解決型の共創プロジェクトについて

立命館大学大阪いばらきキャンパスにおける「Rikkei AI Lab」開所式の様子

社会課題解決型の共創プロジェクトは、立命館大学が推進する産学連携・社会共創の枠組みのもと、企業課題を起点とした実践型プロジェクトとして実施されるものです。立命館大学の研究・教育基盤と、リッケイの実務知見および技術力を融合することで、研究にとどまらない「実社会への実装」を前提とした共創活動を推進します。

■ 研究・共創の取り組み

立命館大学とリッケイによる産学連携体制（関係者集合写真）

当社は、本拠点の設置を契機に産学共創を通じて、AIおよびデータ活用に関する研究・実証を進めてまいります。社会課題解決に加え、企業のDX推進に資する実践的な知見の蓄積や、将来的な企業課題への応用可能性も視野に入れ、継続的な取り組みを推進してまいります。

企業のDX推進における中核課題である「既存システムの刷新」と「AI活用の実装」を見据え、RAG（検索拡張生成）およびレガシーシステムのモダナイゼーション自動化を中核テーマに据え、研究・実証を推進します。

あわせて、これらの実装を支える技術として、AIエージェントを活用した業務改革およびローカルLLMの性能向上にも取り組みます。

また、本拠点では、立命館大学の学生・院生が社会共創プロジェクトに参画し、企業課題に基づいた実践的なプロジェクトを通じて経験を積む機会を提供します。これにより、学生にとっては実務に近い経験の獲得、企業にとっては新たな発想や技術の取り込みが可能となり、双方にとって価値のある共創関係の構築を目指します。

さらに、ベトナムを含むグローバル人材との連携を視野に入れ、次世代を担う人材育成と、国境を越えた人材循環の基盤づくりにも取り組んでまいります。

■ 責任者コメント

株式会社リッケイ 副社長 兼 CACO（Chief AI & Consulting Officer） Pham Quang Khang

「Rikkei AI Labは、大学と企業の研究者、そして学生が集い、知を共創する場です。本拠点の設置を契機に、RAGやAIエージェントなどの技術を活用した研究・実証を進め、社会課題の解決に加え、将来的な実社会での活用や企業課題への応用可能性も見据えた取り組みを推進してまいります。」

■ 今後の展望

リッケイは、「Rikkei AI Lab」を中長期的な戦略拠点として位置付け、以下の実現を目指します。

- ラボ運用の定常化- 複数の研究・実証プロジェクトの継続的稼働- 研究成果や知見の蓄積を通じた社会実装可能性の検討- 人材育成およびグローバル人材循環の基盤構築

今後も、立命館大学との連携のもと、産学共創を通じた価値創出に取り組んでまいります。

■ 開設概要

産学共創の取り組みを推進するRikkei AI Labの内観

名称：Rikkei AI Lab

開設日：2026年4月3日

所在地：立命館大学 大阪いばらきキャンパス（OIC）内 Co-Creation Hub

■ 株式会社リッケイについて

株式会社リッケイは、ベトナム最大級のITアウトソーシング企業であるリッケイソフトの日本法人です。リッケイソフトグループ全体では、2,200名以上のIT人材と500社以上・1,000件超の開発実績を有しています。当社は、日本国内6拠点（東京、名古屋、大阪、福岡、金沢、札幌）を展開し、日本企業向けの事業を担っています。

日本とベトナムを連携したグローバル開発体制のもと、クラウドやAIなどの先進技術を活用し、システム開発、DX推進、ERP導入を通じて企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するDX実装パートナーです。

コンサルティングから設計・開発、既存システムとの統合、運用までを一貫して担い、高品質かつ柔軟なサービス提供を実現しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社リッケイ

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 10F

代表者：代表取締役社長 Bui Quang Huy

設 立：2016年3月1日

事業内容：

・DX実装支援（コンサルティング／AI活用）

・グローバル開発体制によるシステム開発

・AI・クラウドソリューション

・ERP導入支援

・IT人材支援（採用支援・人材派遣）

URL：https://www.rikkeisoft.com/jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社リッケイ マーケティング部

お問い合わせフォーム：https://rikkeisoft.com/ja/contact/