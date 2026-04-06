ohpner、創業期からチームを共に創る「TeamMake Seed1号投資事業有限責任組合」へ出資

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）は、株式会社TeamMake Capital(https://teammake.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：松永 和晃）が運営する「TeamMake Seed1号投資事業有限責任組合」に出資を実施しました。

ohpnerは、戦略から実行までを担うマーケティング支援を通じて、企業の事業成長を推進しています。企業の成長を加速させるマーケティング領域と、TeamMake Capitalが強みとする「創業期からの組織構築」領域には高い親和性があると考えております。同社独自のチーム創り支援とohpnerの知見を活かし、スタートアップの成長環境の発展に寄与してまいります。

■ TeamMake Capitalについて

TeamMake Capitalは、「創業期からチームを共に創る」をコンセプトに掲げるベンチャーキャピタルです。シード期のスタートアップに対し、資金提供のみならず、独自のタレントネットワークを活用した共同創業者の探索や、初期メンバーの採用実務を伴走支援することで、事業成長の基盤となる組織構築を推進しています。

https://teammake.jp/



※本件に関する公式リリースはこちら：https://ohpner.com/news/20260406

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。 モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。