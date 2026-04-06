開業資金と月収を無料で即試算 ─ 「補助金さがすAI」が美容室・学習塾・パン屋など15業種×全国対応の経営シミュレーターを公開

株式会社X-HACK[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tiQ-twWKnuk ]

株式会社X-HACK（本社: 東京都品川区、代表取締役: 松田信介）は、補助金・助成金の無料検索サービス「補助金さがすAI」（ https://hojokin-hub.ai ）の新機能として、15業種対応の経営シミュレーター（ https://hojokin-hub.ai/tools/simulators ）を2026年4月6日に無料公開しました。



既存の飲食店シミュレーターに加え、美容室・学習塾・パン屋・保育園・ゲストハウスなど新たに15業種に対応。業種・都道府県・立地・店舗規模を選ぶだけで、初期投資額・月間売上・利益・オーナーの手取り月収を3つのシナリオで試算できます。

■ 開発背景

2026年3月に飲食店向けシミュレーターを公開したところ、「美容室版はないのか」「整骨院で試したい」といった要望が多数寄せられました。



しかし、業種ごとの収益構造（客単価・回転率・原価率・人件費率）は大きく異なり、汎用的な事業計画テンプレートでは精度が出ません。コンサルティング会社への相談は有料で、Web上の情報は断片的です。



そこで、座席×回転率型・会員制型・小売型・定員型の4つの収益モデルを新たに開発し、飲食以外の15業種に対応しました。業界統計データに基づき、業種ごとに最適化された計算ロジックで現実的な数字を提示します。

■ 対応業種（15業種・4つの収益モデル）

【座席×回転率型】

ラーメン、カフェ、居酒屋、レストラン、テイクアウト、美容室、理容室、整骨院、鍼灸院、エステ、歯科、動物病院

【会員制型】

学習塾、ジム

【小売型】

パン屋、花屋、クリーニング

【定員型】

デイサービス、ゲストハウス、保育園

■ シミュレーターの特徴

【1. かんたん診断: 4つの質問で10秒】

業種ごとに最適化されたステップ形式の質問に答えるだけ。専門知識がなくても、開業前に「自分の手取りはいくらになるか」を即座に確認できます。

【2. 三つのシナリオで現実的な数字を提示】

・楽観（繁盛期） ── 口コミ好調で客足が伸びるケース

・普通（通常営業）── 業界平均の稼働率

・悲観（閑散期） ── 集客に苦戦するケース

「普通シナリオで黒字か？」「悲観シナリオでも生活できるか？」を事前に確認することで、開業後の「こんなはずじゃなかった」を防ぎます。

【3. 初期投資から手取りまで一気通貫】

内装工事費・設備費・保証金などの初期投資から、毎月の売上・原価・人件費・家賃・借入返済・税金まで計算。最終的な「オーナー手取り月収」と「オーナー時給」まで表示します。

【4. 全国の地域別・業態別分析ページ】

47都道府県×15業種＋東京23区の地域別ページで、その地域の家賃相場や人件費水準を反映した結果を掲載。「福岡県でパン屋を開業したら？」「世田谷区で美容室を開業したら？」など、具体的な立地でのシミュレーションが可能です。

【5. 精緻版で細かいカスタマイズも可能】

かんたん診断で概算を掴んだ後、精緻版では以下の詳細設定が可能です。

・客席稼働率・集客率のスライダー調整

・オペレーション設備の選択

・24ヶ月間のキャッシュフロー推移グラフ

・損益分岐点・FL比率の表示

・創業計画書（日本政策金融公庫フォーマット）のエクスポート

【6. 補助金検索との連携】

シミュレーション結果ページから、その業種で使える補助金を直接検索できます。「開業資金の試算 → 使える補助金を探す」がワンストップで完結します。

■ 利用例

条件: 美容室 × 東京都渋谷区 × 駅前 × 15坪

【普通シナリオの結果例】

初期投資 : 約1,500万円（うち借入: 約1,050万円）

月間売上 : 約180万円

月間コスト : 約155万円

オーナー手取り : 約20万円（税引後）

→ 「美容室 開業 補助金」で検索すると、

創業支援補助金や小規模事業者持続化補助金がヒット

■ 計算の根拠

シミュレーターの計算ロジックは、業種ごとの業界統計データに基づいています。

・家賃坪単価 : 不動産データ（2024-2025年）を都道府県別に反映

・回転率・稼働率: 各業界の統計値を採用

・原価率 : 業態別の一般的な目安値（飲食30-35%、小売40-50%等）

・人件費 : 都道府県別最低賃金＋業種別プレミアム

※すべての数値は概算であり、実際の経営状況は立地条件やオーナーの経験等により大きく異なります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

■ 料金

完全無料。登録不要で利用できます。

■ サービス概要

サービス名 補助金さがすAI

URL https://hojokin-hub.ai

シミュレーター https://hojokin-hub.ai/tools/simulators

料金 完全無料

対応デバイス PC・スマートフォン・タブレット

■ 会社概要

会社名 株式会社X-HACK

所在地 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 702

代表者 代表取締役 松田信介

設立 2018年3月

事業内容 生成AI／LLM活用支援、AI駆動型開発基盤の設計・開発、ITシステム導入支援・受託開発

コーポレートサイト https://x-hack.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社X-HACK

担当: 松田

E-mail: info@x-hack.jp