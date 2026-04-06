ニューラルポート、創業以来初のリブランディングを実施

株式会社ニューラルポート

株式会社ニューラルポート（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：島藤安奈）は、2022年の事業開始以来、大型リブランディングを実施し、ブランドメッセージ、新コーポレートサイトを公開いたしましたことをご報告させていただきます。

リブランディングの背景

当社は創業以来、「人類の最高到達点をクリエイトする」をビジョンに、脳科学と眼球データ解析技術（NEUROSCIENCE × EYE DATA）から、ブラックボックス化している脳の状態を定量的に可視化する技術の確立に取り組んでまいりました。

これまでスポーツチームやeスポーツへの導入をはじめ「スポーツ × ブレインテック」として疾走してまいりましたが、近年事業として企業の人的資本経営や個人のウェルビーイングなど、活用領域が急速に拡大してきました。事業フェーズが「技術の研究開発」から「社会実装」へと移行するなかで、当社の提供価値をより明確に社会へ伝え、次の成長ステージに向けたブランド基盤を構築する必要性が高まってきました。こうした背景を踏まえ、創業以来初となるブランドの全面刷新に踏み切りました。

新ブランドメッセージ 「Update the Brain OS」

新ブランドメッセージ 「Update the Brain OS」 は、脳を人間の身体における"オペレーティングシステム（OS）"として捉え直し、当社のビジネス戦略に合わせたOS1.0 ~ OS4.0を設定しました。

パソコンやスマートフォンのOSがアップデートによって性能を向上させるように、脳もまた、その状態を正しく「可視化」し、適切に「制御」することで、「進化」させることができる。この考え方を一言に凝縮したのが「Update the Brain OS」であり、当社のすべての製品・サービスの根幹となる思想です。

リブランディングによる主な変更点

1. ブランドメッセージの策定 ：「Update the Brain OS」を新たなコーポレートメッセージとして策定。技術の先進性と、誰にでも直感的に伝わる分かりやすさの両立を目指しました。

2. キービジュアルの刷新：脳の3Dビジュアルを中心に据えたダークトーンのキービジュアルを制作。「NEUROSCIENCE × EYE DATA」という当社の技術的アイデンティティを明示しつつ、先端的かつ洗練されたブランドイメージを表現しています。

3. コーポレートサイトの全面リニューアル：新ブランドの世界観を反映したコーポレートサイトを本日より公開いたします。事業内容・プロダクト情報・導入事例を再構成し、ステークホルダーの皆さまにとってより分かりやすい情報設計としました。

新コーポレートサイトはこちらから :https://neuralport.io

注力領域

当社がこれまでスポーツブレインテックとして確立してきた確固たる技術基盤と、現場レベルでのデータ蓄積から構築されたパフォーマンスインテリジェンスで、更なる市場に踏み込んでいきます。単なる測定技術の社会実装のみならず、パフォーマンスを牽引する新の脳オペレーティングシステムを実現してまいります。

また、「脳疲労の定量化」のトップランナーとしてのエンドユーザーへの製品導入のみならず、近年の「脳疲労ケア」「脳疲労軽減」訴求の需要の高まりに合わせ、当該サービスを提供する企業への広告訴求アシスト（効果検証と広告支援）にも力を入れてまいります。

株式会社ニューラルポート 代表取締役 島藤安奈

創業から今日まで、私たちは"脳の状態を数値で見える化する"という一つの問いに向き合い続けてきました。今回のリブランディングは、その問いを社会に開いていくための宣言です。脳はアップデートできる。この信念をもとに、すべての人が自分の脳のポテンシャルを引き出せる未来を、グローバルスタンダードに向けたトップランナーとして実現してまいります。

会社概要

【株式会社ニューラルポートについて】

株式会社ニューラルポートは、「Update the Brain OS」をミッションに、アスリートを中心としたハイパフォーマーをターゲットに、VR脳疲労測定システムZEN EYE Pro、ZONE状態の科学的再現を実現するZONEトレーニングポットZONE-Zの研究開発を行っています。実験心理、脳科学、視線計測、ロボティクスなどの多分野の横断研究を軸に、グローバルチームを構成しています。



社 名 ：株式会社ニューラルポート

所在地 ：兵庫県芦屋市岩園町1-8 パルティ芦屋II 2F

代 表 ：代表取締役 島藤安奈

設 立 ：2020年9月

資本金 ：48,700,000円

Ｈ Ｐ ：https://neuralport.io

事業内容：視線計測技術を活用した脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」の研究開発、ZONEトレーニングポット「ZONE-Z」の研究開発



【本件に関する問い合わせ先】

株式会社ニューラルポート問い合わせ窓口：info@neuralport.jp