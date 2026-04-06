【調査レポート】生成AI導入でコンテンツ公開数は「増えた」が87.1％、一方で82.4％がAIの提案を「概ね信頼して採用」しており品質管理に課題

株式会社イノーバ

株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下イノーバ）は、コンテンツ制作に関与し、生成AI使用経験のあるマーケティング担当者108名に実施した「コンテンツマーケティングにおける生成AI活用状況」に関するアンケート調査のレポート(https://innova-jp.com/library/p-content-marketing-genai-report-2026)を無料公開しました。

調査レポートを無料ダウンロードする :https://innova-jp.com/library/p-content-marketing-genai-report-2026

調査概要

- 調査機関：株式会社イノーバ- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチデータマーケティング「リサピー(R)」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2026年3月13日～3月16日- 有効回答：コンテンツ制作に関与し、生成AI使用経験のあるマーケティング担当者108名※合計を100％とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合があります。利用条件- 情報の出典元として「株式会社イノーバ」の名前を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。URL：https://innova-jp.com/

＜調査サマリ＞

■コンテンツマーケティングにおける生成AIの活用シーンは「ペルソナ設定やターゲット分析」が6割超でトップ、「コンテンツ企画～初稿の作成フェーズでの活用」も5割超

Q. あなたは、ブログ記事、ホワイトペーパー、導入事例などのコンテンツ制作において、制作フローのどこで生成AIを使っていますか。（複数回答）

■生成AIの活用によって負担が減った業務としても「ペルソナ設定やターゲット分析」「コンテンツの企画～初稿の作成フェーズ」が上位に

Q. 生成AIの活用によって、「負担が減った（楽になった）」と感じる業務は何ですか。（複数回答）

■生成AI導入後の「コンテンツの月間公開数」の変化は、87.1％が「増えた」と回答している一方、伸び率としては回答者の8割が1.1倍～1.5倍に留まる

Q. お勤め先では、生成AI導入前と比べて、導入後の現在の「コンテンツの月間公開数」はどう変化しましたか。

■生成AI導入によるビジネス成果は、87.0％が「向上した」と回答している一方、「やや向上した」が7割超を占める

Q. 生成AI導入後、コンテンツマーケティングのビジネス成果（リード獲得数、CV数、検索順位など）は以前と比べてどう変化しましたか。

■生成AIの提案内容をどの程度「信頼」して採用するかについては、「全面的に信頼しそのまま採用」が約2割、「概ね信頼しており違和感がない限り採用」が6割超

Q. あなたは、生成AIが提案した内容（企画の切り口、ターゲット設定、タイトル案、構成案、文章など）を、どの程度「信頼して」採用していますか。

コンテンツ制作の現場においても、実務でのAI活用が一般化しつつあることが明らかになりました。前問の活用シーンと似た傾向になっており、実体験として効果が見込めるフェーズにおいて、積極的にAIを活用している様子がうかがえます。一定の成果は得られているものの、現時点では堅実な効率化の範囲に留まっているのが実情のようです。向上の実感はあるものの、劇的な成果創出とまでは言えない状況にあります。合計で8割超がAIの提案を概ね受け入れている

本調査では、生成AIの活用が「業務の標準」となりつつある一方で、劇的な変化までには至っていない現状と、品質責任の空洞化という危うい実態が浮き彫りになりました。

担当者の8割超がAIの提案を概ね受け入れている実情は、生成AIのハルシネーション（もっともらしい嘘）の看過や、低品質なコンテンツの量産を招くリスクが極めて高く、企業の信頼やブランドを失墜させかねない危うい状況を強く示唆しています。

こうした状況を受けて、私たちイノーバは、生成AI活用を「単なる効率化」から「効率化と品質担保の両立」へと移行すべきであると考えています。似たようなコンテンツがますます氾濫することが予想されるAI時代には、AIの提案をそのまま受け入れるのではなく、人間が介在して情報の真偽と価値を判断することの重要性がさらに高まっていくでしょう。

本調査の完全版レポート（全10問）では、以下についても深掘りしています。

- 生成AI活用で実務の負担が減ったことで、代わりに注力するようになった業務- 生成AI導入後のコンテンツの“質”の変化- 生成AIには任せられない・人間の判断が不可欠だと思う領域

ご興味のある方は、ぜひご覧ください。

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株式会社イノーバについて

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・セールス支援会社です。コンテンツ制作、Webサイト構築、リードナーチャリング、MA活用支援などを通じて、成果に直結するマーケティング設計と営業活動の最適化を支援しています。

Webサイトの運用代行やコンテンツ制作支援など、マーケティング施策の「実行」部分のご支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。

会社概要

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会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イノーバ

電話番号：03-4405-7431（平日：10:00～18:00）

メールアドレス：mktg@innova-jp.com