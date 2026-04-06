元格闘家・アーティスト・大山峻護氏とAI教育の旗手・松元春秋氏が登壇！「不変のご縁つなぎ」と「最新AI広報術」を学ぶワクセル会議を開催

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）は、2026年3月14日(土)、五反田・スタンダード会議室にて、約50名のコラボレーターが集う「ワクセル会議」を開催いたしました。今回はゲストに元格闘家・アーティストの大山峻護氏、AI教育のスペシャリスト松元春秋氏を迎え、「ご縁の紡ぎ方」や「AI時代の広報術」をテーマとしたトークセッションを実施しました。

元格闘家・アーティストの大山峻護氏

■ ワクセル会議 開催の背景

ワクセルは「未来を切り拓く人たちが集まり、世の中をワクワクさせる」をコンセプトに、1,000名を超える著名人、経営者、クリエイターが参画するコミュニティです。定期的に開催される「ワクセル会議」は、参画するコラボレーター同士がそれぞれのプロジェクトやビジョンを共有し、新たなコラボレーションを生み出す「実践の場」として機能しています。

今回の会議では、格闘家として、そして「ご縁つなぎのスペシャリスト」として活躍する大山峻護氏によるマインドセットの伝授と、AI活用と広報の最前線を走る松元春秋氏による実務的なセッションが行われました。

■ トークセッション１.：大山峻護氏「ご縁の紡ぎ方と、今を味わう生き方」

最初のセッションでは、元格闘家で現在は企業研修プログラム「ファイトネス」を展開する大山峻護氏が登壇。「ヒーローになりたい」という純粋な想いからPRIDEのリングに立った格闘家時代の経験を振り返りながら、夢を実現するための「未来を描く力」について語られました。

大山峻護氏「ご縁の紡ぎ方と、今を味わう生き方」

【大山氏の語る「ご縁つなぎ」の哲学】

直感と周波数を大切にする： 社会的地位や損得勘定ではなく、一緒にいて居心地が良いかという「周波数」を最優先にすること。

「俯瞰」で困難を乗り越える： 難病や逆境に直面した際、自分を客観的に俯瞰し、ハンドルを1ミリ傾けるような小さな一歩を踏み出すことの重要性。

「今を味わう」生き方： 未来の目標ばかりを追うのではなく、目の前の出来事（例：日々の食事など）を心から味わうことで、内面を豊かなエネルギーで満たすことが、結果として豊かな現実を引き寄せると強調されました。

■ アピールタイム：コラボレーターによるプロジェクト発表

ワクセル会議の恒例となっている「アピールタイム」では、多様な分野で活躍するコラボレーターが登壇し、自身の最新プロジェクトや提供価値を共有しました。

ベジ 伊藤氏： 特産品である金柑の紹介

アクアインフィニティ 松本氏： 「水の共振」による健康維持の提案

YELL 松本氏： コラボレーターの商品（お出汁のプロテイン等）を扱う店舗展開の紹介

星氏（ワクセルX担当）： 2026年に始動するSNS関連の新規プロジェクト告知

その他、クコの実を展開する野々口氏、ボイス出版の担当者など、多岐にわたる分野のリーダーたちが、今後のコラボレーションに向けた熱いピッチを行いました。

■ トークセッション２.：松元春秋氏「AI時代の広報とコラム執筆術」

後半のセッションでは、次世代AI教育株式会社 東京支社長の松元春秋氏が登壇。元小学校教師という異色の経歴を持つ同氏より、アテンション・エコノミー（関心経済）における信頼構築の重要性が語られました。

松元春秋氏「AI時代の広報とコラム執筆術」

【AI時代を勝ち抜く広報戦略】

メディアプラットフォームの活用： 個人のSNS発信は「自画自賛」と捉えられやすい一方、ワクセルのような信頼性の高いメディアで発信することで、個人のクレジット（信用）も向上する。

AI×人間による「コラム執筆3ステップ」：

1. 信頼できるソースから「タネ文」を作成（検索設置）

2. AIで論理的な土台を執筆

3. 自分の体験や感想を肉付けして独自性を出す

感情資本の蓄積： AIには代替できない「人の良さ」や「肯定的関係性」を組織の差別化軸に据える「美点発見ゲーム」などの文化設計について解説されました。

AI時代を勝ち抜く広報戦略

■ 今後の展望：6月7日の大型アワード開催に向けて

ワクセルでは、今後プレスリリースの発信を強化することで、コラボレーターのブランド形成と取引拡張を強力にバックアップしてまいります。

また、2026年6月7日(日)には、この一年間のつながりと取引の成果を可視化・表彰する大型アワードの開催を予定しています。創始者的存在である嶋村氏も招聘し、「コミュニティからビジネスを生む」というワクセルの原点を体現する場となります。

■ 登壇ゲスト プロフィール

大山 峻護氏

エーワールド株式会社代表。元格闘家。PRIDEやK-1などで活躍。引退後は格闘技の理論を応用した研修プログラム「ファイトネス」を開発し、100社以上の企業で指導。著書に『ご縁つなぎの法則』などがある。

松元 春秋氏

次世代AI教育株式会社 東京支社長。一般社団法人健全AI教育協会 副理事。元小学校教員。AIニュースメディア「AI速報.com」運営。企業や教育機関向けに30回以上のAI教育研修を実施。

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト

https://shimamura-yoshihiro.jp/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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