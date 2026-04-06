放送局・ポッドキャスター向けに、音声から字幕付きショート動画を制作できる「Radio Choppit（レディオチョピット）」提供開始

株式会社 イー・トライアド

株式会社イー・トライアド（所在地：石川県金沢市、代表取締役社長：山辺 英洋）は、15VISION（所在地：石川県金沢市、代表：一神 友郎）と共同開発した、ラジオ番組やポッドキャストなどの音声コンテンツからSNS向けの字幕付きショート動画を制作できるサービス「Radio Choppit（レディオチョピット）」(https://radio.choppit.studio/)の提供を開始しました。

Radio Choppitは、音声ファイルをアップロードすることで、話者分離、文字起こし、ハイライト抽出、字幕確認、動画書き出しまでの工程を一気通貫で効率化するサービスです。

単なる文字起こしや切り抜きではなく、誰が話しているかが伝わる字幕付きショート動画を継続的に制作しやすい運用環境の構築を支援します。

また、その制作を支える、音声コンテンツの範囲指定、話者特定、話者画像の取得、字幕生成、および動画生成に関する中核技術について特許出願中です。

開発背景

近年、ポッドキャストの利用は広がる一方で、音声コンテンツとの接点は音声アプリだけにとどまらず、YouTubeなどのプラットフォームにも広がっています。加えて、Spotifyでもエピソードごとにショート動画を掲載できるようになるなど、音声コンテンツを動画的な接点で届ける動きが広がっています。こうした変化を受け、音声コンテンツをSNSや各種プラットフォーム上でも届けやすい形に変換する重要性が高まっています。

一方、音声コンテンツの動画化には、切り抜き箇所の選定、文字起こし、字幕調整、デザイン制作など多くの工数が発生します。そのため、発信の必要性を感じながらも、継続的な運用に踏み出しにくい放送局やポッドキャスターは少なくありません。

Radio Choppitは、制作負担によって音声コンテンツの価値が十分に活用されていないという課題に対し、その価値を損なうことなく、より多くの人に届ける仕組みとして開発されました。

Radio Choppitの特徴

Radio Choppitは、複数話者を識別した文字起こしデータをもとに、話者が分かる字幕付きショート動画を制作できるサービスです。

ミュート視聴を前提とした字幕表示に対応し、番組の世界観に合わせた動画テンプレートの利用や、字幕内容・表示タイミングの編集も可能です。

導入メリット

1．SNS向け動画制作の負担を軽減

文字起こし、話者識別、ハイライト抽出、字幕付き動画化までの作業負担を軽減し、限られた体制でも継続的な発信を行いやすくします。

先行導入先である北陸放送株式会社（MRO）での運用実績では、字幕付きショート動画の制作工程にかかる作業時間を、従来の60分から18分へ短縮（70%削減）した事例があります。※1

※1 北陸放送株式会社での運用実績に基づくもの。音声コンテンツからSNS向け字幕付きショート動画を1本制作する想定で、従来の手作業工程とRadio Choppit利用時の作業時間を比較した結果です。対象となる運用条件や制作体制により、結果は異なる場合があります。

2．これまで着手しにくかったSNS活用を後押し

制作負担の軽減により、人手不足などを理由に十分に取り組めていなかったSNS向け発信にも着手しやすくなります。音声コンテンツを、より多くの人に届ける新たな接点づくりを支援します。

北陸放送株式会社では、当初は音声編集担当者が利用していましたが、広報担当者も活用することを検討しており、発信の担い手を広げやすい点も特長です。

3．既存フローを大きく変えず導入しやすい

音声データをもとに字幕付きショート動画を制作できるため、既存の制作フローを大きく変えることなく導入しやすい設計です。まずは試しながら運用に組み込みやすい点も特長です。

北陸放送株式会社では、既存のラジオ制作業務の延長線上で利用を開始できたことで、新たな専任体制を設けることなく導入を進めることができました。

Radio Choppitの利用方法については、サービスサイト(https://radio.choppit.studio/)および「Radio Choppit 使い方ガイド」(https://radio.choppit.studio/how-to-use)でご覧いただけます。

料金プラン

Radio Choppitは、継続的に番組を配信しており、既存の音声アーカイブをSNS向け動画として活用したい放送局・ポッドキャスター向けに、無料で試せるプランと月額プランを用意しています。

お試しプラン（無料）

サービスを体験できる無料プラン

スタンダードプラン

月額 16,500円（税込）

少人数体制でも、音声番組の切り抜き動画制作を継続運用しやすいプランです。

なお、サービス提供開始にあわせて、スタンダードプランの初月料金が50％OFFとなるリリースキャンペーンを実施します。

キャンペーンを利用することで、初月は8,250円（税込）で利用可能です。

・対象：お一人様1回限り

・申込期間：2026年5月31日まで

また、以下のオプションも提供しています。

・オリジナル動画テンプレート制作

・SNS動画活用コンサルティング

サービスサイト

https://radio.choppit.studio/

会社概要

会社名：株式会社 イー・トライアド

所在地： 石川県金沢市鞍月三丁目２７番地 ＨＲビル２階

設立：2014年10月

資本金：1,000万円

代表：山辺英洋

事業内容：インターネット・スマートデバイス（スマートフォン・タブレット端末）をベースとした情報サイトやECサイトなどの企画・開発・運営、クラウドサービス提供事業、Webアプリケーション開発、基幹システム開発

URL： https://www.e-triad.co.jp/(https://www.e-triad.co.jp/)

会社名：15VISION

所在地： 石川県金沢市材木町27-7

代表：一神 友郎

事業内容：ユーザインターフェイス（UI）設計、ウェブサイト構築・運用支援、セミナー・研修講師、アニメーション制作

（TVCM・ウェブ動画）、グラフィック制作、テクニカルライティング

URL：https://15vision.jp/(https://15vision.jp/)

本リリースに関するお問い合わせ

本リリースに関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

株式会社 イー・トライアド

担当：山辺

E-mail：press@radio.choppit.studio

お問い合わせフォーム：https://radio.choppit.studio/contact(https://radio.choppit.studio/contact)

補足

「特許出願中」とは、音声コンテンツの範囲指定、話者特定、話者画像の取得、字幕生成、および動画生成に関する技術について、2026年1月8日に出願した特願2026-001853を指します。