この春大注目の“お酒×ガールズ青春ストーリー”TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』アニメ本編放送前後の特別番組を4月10日（金）より毎週「ABEMA」で独占無料放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年4月10日（金）夜24時より放送を開始する新作TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の特別番組「上伊那ぼたん、酒の肴になる話」を、アニメ本編放送前後に毎週独占無料放送いたします。

『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は、「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の塀による漫画作品が原作の“お酒×ガールズ青春ストーリー”。大学進学を機に学生寮へ入寮した20歳の女子大生・上伊那ぼたんが寮長・砺波いぶきとの出会いをきっかけに、寮生たちと“お酒”を通して関係を深めていく物語が描かれます。酔いの中でほどけていく距離感や、女性同士の繊細な心の動きが人気を博しており、2026年4月に待望の初アニメ化。アニメーション制作は『mono』で注目を集めた新進気鋭のスタジオ・ソワネが務め、放送に向けさらなる期待が高まっています。

このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した「上伊那ぼたん、酒の肴になる話」は、キャスト陣が週替わりで出演しお届けするラジオ形式の特別番組です。アニメ本編放送前の毎週金曜日夜23時30分と、放送後の夜24時30分より、それぞれ30分にわたりキャストトークをお届けいたします。

また、第1回・第2回の出演キャストも決定。第1回には鈴代紗弓 (上伊那ぼたん役)、青山吉能 (砺波いぶき役)が、第2回には寿美菜子 (郡上かなで役)、富田美憂 (北杜やえか役)が出演いたします。

なお、TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は、「ABEMA」にて4月10日（金）夜24時より地上波同時・最速配信開始。地上波同時で無料放送するとともに、最新話の1週間無料配信も実施いたします。

『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』アニメ本編前後の特別番組をご覧いただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひキャスト陣の素顔に触れながら、この春大注目の“お酒×ガールズ青春ストーリー”の世界をお楽しみください。

■特別番組「上伊那ぼたん、酒の肴になる話」毎週独占無料放送 概要

(C)塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・アニメ本編前 「上伊那ぼたん、酒の肴になる話 乾杯」

放送日時：2026年4月10日（金）から毎週金曜日夜23時30分より放送

初回URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/F5Gn2kG6XtqKFV

・アニメ本編後「上伊那ぼたん、酒の肴になる話 おかわり」

放送日時：2026年4月10日（金）から毎週金曜日夜24時30分より放送

初回URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/F5Gn3MuStok49D

放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル

※放送後、6月末まで無料でお楽しみいただけます。

・第1回＆第2回の出演キャスト決定！

#1出演者：鈴代紗弓 (上伊那ぼたん役)、青山吉能 (砺波いぶき役)

#2出演者：寿美菜子 (郡上かなで役)、富田美憂 (北杜やえか役)

▼『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は4月10日（金）夜24時より地上波同時・最速配信開始！

(C)塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月10日（金）から毎週金曜日夜24時より放送

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/F5Gn1qpoM6nzYX

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

＜INTRODUCTION＞

秋田書店「チャンピオンクロス」にて連載中、

塀による『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』。

主人公・上伊那ぼたんは、同じ大学の先輩にして学生寮の寮長・砺波いぶきから一口貰ったハイボールをきっかけにお酒を嗜み始める。

そんな、彼女たちの揺れ動く関係性と日常を描く青春群像劇。

本作は、『mono』で注目を集めた新進気鋭のスタジオ・ソワネがアニメーション制作を手掛ける。

監督は数々の作品でコンテ・演出を手掛ける佐久間貴史が務め、キャラクターデザインには吉成鋼、メインアニメーターにみやち・松尾祐輔、シリーズ構成は米内山陽子と、万全なスタッフィングで挑む。

卓越したアニメーションで、お酒を通して縮まる繊細な距離感と関わるすべての人の想いを、描き、届ける。

＜CAST＞

上伊那ぼたん：鈴代紗弓

砺波いぶき：青山吉能

郡上かなで：寿美菜子

遊佐あかね：天海由梨奈

北杜やえか：富田美憂

張景嵐：河瀬茉希

＜STAFF＞

原作：塀「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」（秋田書店「チャンピオンクロス」連載）

監督：佐久間貴史

副監督：戸澤俊太郎

シリーズ構成・脚本：米内山陽子

キャラクターデザイン：吉成 鋼

サブキャラクターデザイン・メインアニメーター：みやち

プロップデザイン・メインアニメーター：松尾祐輔

衣装デザイン：藤井有紗

美術監督：宮越 歩

色彩設計：伊藤 唯

撮影監督：富田喜允

3D監督：小川耕平

編集：廣瀬清志

音楽：橋口佳奈

音響監督：明田川 仁

音響制作：マジックカプセル

アニメーションプロデューサー：村上 光

制作：ソワネ

公式サイト：https://kamiina-botan.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/