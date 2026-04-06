愛がいちばん。アイフル　新TVCM「ラブファントム女将」篇3月30日（月）から全国でオンエア開始

ムニノバホールディングス株式会社

アイフル株式会社（代表取締役社長：福田光秀、以下「アイフル」）は、TVCM「凛とした女将」シリーズ第29弾となる「ラブファントム女将」篇を2026年3月30日（月）より全国で放映開始しました。新CMの公開に合わせて、「Ｖプリカギフト3,000円分」やアンカー・ジャパン「Nebula Capsule Air」スペースグレーが抽選で当たる、Xキャンペーンを期間限定で開催します。

LOVE PHANTOM女将からの熱いメッセージ。後ろ向きはあかん。

■CM概要

タイトル ：「ラブファントム女将」篇30秒

出演 ：大地真央、今野浩喜

放映開始日 ：2026年3月30日（月）

放送地域 ：全国

視聴用URL ：https://youtu.be/rmoVyb-yP84

■ストーリーボード

■アイフル サービスサイト

https://www.aiful.co.jp/ (https://www.aiful.co.jp/)

■アイフル CMギャラリー

https://www.aiful.co.jp/statement/cm/ (https://www.aiful.co.jp/statement/cm/)

■新CM公開記念キャンペーン

■応募期間

2026年4月6日（月）00:00～2026年4月12日（日）23:59

■応募方法

1.

Xでアイフル公式アカウント(@aiful_promotion)をフォロー。

アイフル公式アカウントURL : https://x.com/aiful_promotion/

2.

アイフル公式アカウントから投稿される対象ポストをリポストすると、公式アカウントからランダムなリプライが届き抽選結果が分かります。当選リプライが届いた方は当選となります。

3.

さらに「#ラブファントム女将」をつけて対象ポストにコメントをすると、Wチャンスでアンカー・ジャパン「Nebula Capsule Air」スペースグレーが当たります。

※必ずアカウントを公開設定にして応募してください。アカウントを非公開設定にしている場合は抽選の対象外となります。

※ご当選者様へのみ当選リプライと同時にダイレクトメッセージで賞品情報をお送りします。

※Wチャンスのご当選者様はダイレクトメッセージで賞品発送に必要な入力フォームをお送りします。

■賞品／当選人数

Ｖプリカギフト3,000円分（50名様）

アンカー・ジャパン「Nebula Capsule Air」スペースグレー（5名様）