【セブン‐イレブン限定】「にっこりーノ×サンリオキャラクターズ」オリジナルノベルティがもらえるキャンペーンが2026年4月9日(木)よりスタート！
カプセルトイメーカー・株式会社Qualia（本社：東京都豊島区、代表取締役：小川勇矢）は、全国のセブン‐イレブン店舗限定で「にっこりーノ×サンリオキャラクターズ」オリジナルミニポーチチャームをプレゼントするキャンペーンを2026年4月9日（木）AM10:00より実施いたします。
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今回のキャンペーンでは、株式会社Qualiaが展開するカプセルトイブランド「にっこりーノ」と、株式会社サンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションによる、オリジナルデザインのミニポーチチャームをご用意しました。「サンリオキャラクターズ」と「にっこりーノ」がそれぞれのキャラクターコスチュームを身にまとったキュートなデザインになっています。
ポーチのサイズは約W77mm×H75mmで、小物入れとしてもご利用いただけます。
ラインナップは、各キャラクターをテーマに展開された全6種。
ぜひ、この機会にご参加ください♪
ポムポムプリン×プリン
ハローキティ×タコさんウィンナー
ポチャッコ×ブロッコリー
クロミ×おにぎり
シナモロール×クリームソーダ
マイメロディ×オムライス
※実物はイメージと若干異なる場合があります。
【キャンペーン概要】
期間：2026年4月9日（木）AM10：00～4月22日（水）
※景品がなくなり次第終了となります。
※お店の状況に応じて開始時間が遅れる場合がございます。
実施店舗：全国のセブン‐イレブン ※一部取り扱いのない店舗がございます。
内容：対象のチョコを一度に2個(組合せ自由)買うと、オリジナルミニポーチチャームを1個プレゼント！
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※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。
※商品名・価格・パッケージは変更になる場合がございます。
※価格に＊マークが付いているものは軽減税率対象商品です。
※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。
※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。
※写真はイメージです。
キャンペーン特設サイトはこちら :
https://www.sej.co.jp/cmp/srnl2604/?utm_source=official&utm_medium=referral&utm_campaign=srnl2604
事務局お問い合わせ先
セブン‐イレブン「にっこりーノ×サンリオキャラクターズ」キャンペーン景品
お問い合わせ事務局：0120-102-801
開設期間：2026年4月9日（木）～5月29日（金）
平日10:00～17:00（土・日・祝日を除く）
✧ にっこりーノとは
ニコニコ笑顔がトレードマークのぬいぐるみカプセルトイブランド。
「にっこり」と、かわいいを表すイタリア語の「リーノ」をかけ合わせて『にっこりーノ』。
2023年より、食べ物をモチーフとしたキャラクターシリーズを展開。
現在は「宇宙」「トイレ」「ゴミ」など、ジャンルにとらわれない多彩なシリーズへと展開中！
にっこりーノ人気シリーズ「お弁当のぬいぐるみ」「純喫茶のぬいぐるみ」
公式HP：https://niccolino.jp/
公式X(旧Twitter)：@niccolino_offl(https://x.com/niccolino_offl)
公式Instagram：@(https://www.instagram.com/niccolino_offl/?locale=ja_JP)niccolino_offl(https://www.instagram.com/niccolino_offl/?locale=ja_JP)
会社概要
【会社名】株式会社 Qualia(クオリア)
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階
【代表者】代表取締役 小川 勇矢
【事業内容】玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。
【公式SNS】
公式HP：https://qualia-45.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@qualia45
公式X(旧Twitter)：https://x.com/Qualia_45_
公式Instagram：https://www.instagram.com/qualia45/?locale=ja_JP