【セブン‐イレブン限定】「にっこりーノ×サンリオキャラクターズ」オリジナルノベルティがもらえるキャンペーンが2026年4月9日(木)よりスタート！

株式会社Qualia

カプセルトイメーカー・株式会社Qualia（本社：東京都豊島区、代表取締役：小川勇矢）は、全国のセブン‐イレブン店舗限定で「にっこりーノ×サンリオキャラクターズ」オリジナルミニポーチチャームをプレゼントするキャンペーンを2026年4月9日（木）AM10:00より実施いたします。

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今回のキャンペーンでは、株式会社Qualiaが展開するカプセルトイブランド「にっこりーノ」と、株式会社サンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションによる、オリジナルデザインのミニポーチチャームをご用意しました。「サンリオキャラクターズ」と「にっこりーノ」がそれぞれのキャラクターコスチュームを身にまとったキュートなデザインになっています。

ポーチのサイズは約W77mm×H75mmで、小物入れとしてもご利用いただけます。

ラインナップは、各キャラクターをテーマに展開された全6種。

ぜひ、この機会にご参加ください♪

ポムポムプリン×プリンハローキティ×タコさんウィンナーポチャッコ×ブロッコリークロミ×おにぎりシナモロール×クリームソーダマイメロディ×オムライス

※実物はイメージと若干異なる場合があります。

【キャンペーン概要】

期間：2026年4月9日（木）AM10：00～4月22日（水）

※景品がなくなり次第終了となります。

※お店の状況に応じて開始時間が遅れる場合がございます。

実施店舗：全国のセブン‐イレブン ※一部取り扱いのない店舗がございます。

内容：対象のチョコを一度に2個(組合せ自由)買うと、オリジナルミニポーチチャームを1個プレゼント！

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※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※商品名・価格・パッケージは変更になる場合がございます。

※価格に＊マークが付いているものは軽減税率対象商品です。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。

※写真はイメージです。

キャンペーン特設サイトはこちら :https://www.sej.co.jp/cmp/srnl2604/?utm_source=official&utm_medium=referral&utm_campaign=srnl2604事務局お問い合わせ先

セブン‐イレブン「にっこりーノ×サンリオキャラクターズ」キャンペーン景品

お問い合わせ事務局：0120-102-801

開設期間：2026年4月9日（木）～5月29日（金）

平日10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

✧ にっこりーノとは

ニコニコ笑顔がトレードマークのぬいぐるみカプセルトイブランド。

「にっこり」と、かわいいを表すイタリア語の「リーノ」をかけ合わせて『にっこりーノ』。

2023年より、食べ物をモチーフとしたキャラクターシリーズを展開。

現在は「宇宙」「トイレ」「ゴミ」など、ジャンルにとらわれない多彩なシリーズへと展開中！

にっこりーノ人気シリーズ「お弁当のぬいぐるみ」「純喫茶のぬいぐるみ」

公式HP：https://niccolino.jp/

公式X(旧Twitter)：@niccolino_offl(https://x.com/niccolino_offl)

公式Instagram：@(https://www.instagram.com/niccolino_offl/?locale=ja_JP)niccolino_offl(https://www.instagram.com/niccolino_offl/?locale=ja_JP)

会社概要

【会社名】株式会社 Qualia(クオリア)

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階

【代表者】代表取締役 小川 勇矢

【事業内容】玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。

【公式SNS】

公式HP：https://qualia-45.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@qualia45

公式X(旧Twitter)：https://x.com/Qualia_45_

公式Instagram：https://www.instagram.com/qualia45/?locale=ja_JP