日本企業のベトナム進出を一気通貫でサポート｜株式会社ニード、現地法人4社で戦略的業務提携を締結

株式会社ニード

株式会社ニード（所在地：東京都中央区、代表取締役：飯島理、以下「ニード」）は、ベトナム拠点である vina nide Co., Ltd.（所在地：Binh Thanh, Ho Chi Minh City、代表取締役：山岸麗菜、以下「vina nide」）を通じて、ベトナム現地で多くの実績のある、Dragon Service & Investment Co., Ltd.、Brown Fish Co., Ltd.、EACH VIET NAM Co., Ltd. と、2026年4月6日、日本企業のベトナム進出支援に関する戦略的業務提携を締結しました。

本提携では、日本市場の日系企業を対象として、ベトナム進出に関わる戦略立案、現地調査、設立準備、実務支援、進出後の事業立ち上げ支援を各社が連携して提供するとともに、進出前後のブランド戦略、ブランディングおよびマーケティング支援を行い、企業の円滑かつ実効性のあるベトナム進出を支援します。

また本提携を通じて、日本国内におけるベトナム進出支援の認知を高め、ベトナム進出を検討する日系企業との接点を広げながら、有力な相談先の一つとしてのポジション確立を目指してまいります。

提携の背景

近年、ベトナムは日本企業にとって有望な進出先の一つとして注目されています。一方で、実際の進出にあたっては、市場理解、現地調査、会社設立、会計・税務・労務・法務への対応、拠点確保、提携先探索、そして進出後のブランド構築や販促活動まで、多面的な準備と判断が必要になります。

本提携が解決する課題

日本企業がベトナム進出を進める際、フェーズごとに発生する支援会社の検討・承認の手間は、担当者にとって大きな障壁となっています。

・戦略立案、現地での事業連携の相談：コンサルティング会社

・会社設立：会計事務所

・物件探し：不動産、物件管理会社

・進出後の認知や集客、ブランディング：広告代理店、マーケティング会社、制作会社

進出にあたってのロードマップにおいては、上記のように担当者がそれぞれの専門家を個別に探し、調整することが一般的です。窓口の多重化と各会社との折衝によって、担当者の負担は増え、実務に集中できない状況は、進出推進する上での見えないハードルと言えます。

本提携では、進出前の戦略立案、法人設立などの行政手続き、拠点確保の不動産実務、そして進出後のブランド構築まで、4社の専門機能をシームレスに統合。一つの専門チームとして対応することで、企業の担当者が本来の目的である事業の成功に集中できる環境を提供します。

4社連携のワンストップ支援で、ベトナム進出の成功率を最大化

ベトナム市場で向き合う競争相手は、日系企業だけではありません。ベトナムのローカル企業に加え、各国から進出している企業も含めた競争環境の中で、自社の立ち位置をどうつくり、どのように現地で選ばれていくかが問われます。そのため、進出支援においても、法人設立や拠点確保だけでなく、市場理解、事業開発、ブランド戦略、マーケティングまでを一体で捉えることが重要です。

今回の提携は、それぞれ異なる専門性を持つ4社が連携し、ベトナム進出に必要な支援機能を一体的に提供することで、日本企業にとってより相談しやすく、実行しやすい体制を整えるものです。進出準備から現地実務、さらに進出後のブランド浸透までを切れ目なく支援することで、ベトナム進出支援の実効性を高めてまいります。

提携の内容

本提携においては、主に以下の領域で協業します。

- 日本企業のベトナム進出に向けた市場理解支援- 進出前の事業構想整理、戦略設計および現地展開方針の整理- 会社設立、会計、税務、労務、法務等の実務支援- 現地ネットワークを活用した調査、提携先探索および事業開発支援- 現地におけるオフィス・店舗等の物件確保支援、不動産管理、通訳・翻訳等の実務支援- 進出後のブランド構築、クリエイティブ、販促およびコミュニケーション支援- 案件ごとに必要となる追加支援内容の協議および個別対応

各社の役割

nide Inc.vina nide Co.,Ltd

ブランド戦略、クリエイティブ、デザインおよびコミュニケーション設計を担い、進出前後におけるブランド構築、現地向けの表現開発、マーケティング支援を行います。

https://nide.jp/

https://vinanide.com/

Dragon Service & Investment Co., Ltd.

不動産仲介・管理、通訳・翻訳等の現地実務支援を通じて、進出および事業運営の実行フェーズを支援します。

https://dragonsaigon.com/

Brown Fish Co., Ltd.

現地市場理解、事業開発支援、営業支援ならびに現地でのコミュニケーションおよび連携推進を担います。

https://brownfish-consulting.com/

EACH VIET NAM Co., Ltd.

会社設立、会計、税務、労務および法務等のバックオフィスおよび実務支援を担います。

https://eachvn.com/

今後の展開

ベトナム進出支援における有力な相談先の一つとしてポジションを確立し、進出を構想する日系企業との接点を継続的に拡大してまいります。ベトナム市場では、現地ローカル企業や他国からの進出企業との競争が前提となるため、進出前の構想整理から、現地で選ばれるための事業開発、ブランド構築、マーケティングまでを一体で捉えた支援の重要性は、今後さらに高まると考えています。

本提携では、各分野に専門性を持つチームが連携し、小回りの利く柔軟な対応と、実務に即した支援を両立してまいります。企業ごとに異なる進出フェーズや課題に応じて支援内容を柔軟に設計し、構想段階から進出後の運営まで、実務とブランドの両面から伴走する体制を強化してまいります。

本提携にあたって

ベトナム進出は、法人設立や拠点確保だけで完結するものではありません。どの市場を狙い、どのような形で参入し、現地でどのように伝わり、選ばれていくかまでを含めて設計することが重要です。

ベトナム市場において競争相手となるのは、日系企業に限りません。ベトナムのローカル企業、そして各国から進出している企業と向き合いながら、自社の価値をどう位置づけるかが問われます。そのためには、進出支援もまた、設立や拠点準備だけでなく、市場理解、事業開発、ブランド戦略、マーケティングまでを一体で考える必要があります。

今回の提携によって、戦略立案、現地調査、実務支援、事業開発、そしてブランディングやマーケティングまでをつなぎ、日本企業にとってより実行しやすい支援体制を整えることができました。各社が専門分野に特化しているからこそ、必要な局面で素早く動き、小回りの利くかたちで支援できることも、この体制の強みです。

机上の計画ではなく、現地で実際に動かし、伝え、改善していくところまで伴走できることに価値があると考えています。

日本国内でベトナム進出を検討する企業に対して、最初に想起される支援パートナーの一つとなれるよう、各社の強みを掛け合わせながら取り組んでまいります。

会社概要

提携プロジェクト リード：株式会社ニード 代表取締役 飯島 理

会社名：株式会社ニード

代表者：飯島理

所在地：〒104-0051 東京都中央区佃1丁目9－11

URL：https://nide.jp/

会社名：vina nide Co., Ltd.

代表者：山岸麗菜

所在地：15 Me Linh, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

事業内容：ベトナム市場におけるブランド戦略、クリエイティブ、デザイン、コミュニケーション設計、マーケティング支援等

URL：https://vinanide.com/

会社名：Dragon Service & Investment Co., Ltd.

代表者：小島秀仁

事業内容：不動産仲介・管理、通訳・翻訳等の現地実務支援

URL：

http://www.dragonsaigon.com

会社名：Brown Fish Co., Ltd.

代表者：横尾隼東

事業内容：現地市場理解、事業開発支援、営業支援、現地コミュニケーション支援

URL：https://brownfish-consulting.com/

会社名：EACH VIET NAM Co., Ltd.

代表者：川崎大輔

事業内容：会社設立、会計、税務、労務、法務等のバックオフィスおよび実務支援

URL：https://eachvn.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ニード

担当：飯島理、山岸麗菜

所在地：〒104-0051 東京都中央区佃1丁目9－11

URL：https://nide.jp/

電話番号：03-6910-1503

お問い合わせフォーム：https://nide.jp/contact/