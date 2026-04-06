MagicPod、AIエージェントによる「失敗分析」機能をリリース

株式会社MagicPod

株式会社MagicPod（本社：東京都中央区、代表取締役：伊藤 望）は、AIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」に、AIエージェントがテスト失敗の原因を自動で分析・報告する「失敗分析」機能を2026年4月5日にリリースしたことをお知らせします。

本機能は「MagicPod Autopilot(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000027392.html)」の一部として提供されます。テストの「作成」だけでなく「失敗時の調査・分析」まで自動化することで、QA初心者から経験豊富なエンジニアまで、チーム全体がより本質的な品質向上に集中できる環境を実現します。

背景

テスト自動化の普及により、テストの実行そのものは大幅に効率化されてきました。しかし、テストが失敗した際の原因調査はいまだに人手に依存する部分が大きく、QAエンジニアや開発者がスクリーンショット・ログ・エラーメッセージを一つひとつ手作業で確認する作業に多くの時間が費やされています。また、経験の浅いメンバーにとっては、失敗原因の特定自体が高いハードルになることも少なくありません。

「MagicPod」はこれらの課題を解決するため、AIエージェントを活用した失敗分析機能を開発しました。失敗の調査・分析をAIが担うことで、チームの習熟度にかかわらず迅速な原因特定を可能にします。

失敗分析機能の詳細

失敗分析機能は、テスト失敗が発生した際にAIエージェントが自動的に原因を調査し、分析レポートを生成する機能です。

【主な機能】

- 分析は手動実行と自動実行の両対応：ユーザーが任意のタイミングで実行する手動分析に加え、テスト失敗と同時に自動で分析を開始する自動分析も利用可能です（共通設定から有効化）。チームの運用スタイルに合わせて柔軟に活用できます。- AIエージェントによる多面的なログ調査：スクリーンショット、テストエンジンログ、デバイスログを横断的に解析し、失敗の根本原因を特定します。従来は人手で確認していた複数種類のログをAIが自律的に調べます。- 分析履歴の永続保存・チーム共有：実施した分析は永続的に保存され、チームの全メンバーが参照できます。同じ失敗に対して複数回の分析を行うことも可能です。- 問い合わせへの分析結果添付：カスタマーサポートへの問い合わせ時に、失敗分析の結果が自動的に添付され、スムーズな問題解決を支援します。- 「MagicPod Autopilot」との統合： 今後は「MagicPod Autopilot」と連携し、分析結果を「MagicPod Autopilot」への入力として活用することで、自動修正までの一貫したワークフローの実現を予定しています。

失敗分析機能 ヘルプページ

https://support.magic-pod.com/hc/ja/articles/56508518852633

利用料金

失敗分析機能は、「MagicPod」の既存のAIクレジット消費として提供されます。新たな料金プランの追加はなく、現在「MagicPod」をご利用中のお客様はすぐにご利用を開始いただけます。

こんな方におすすめ

BLOG

- テスト失敗の原因調査に時間をとられているQAエンジニア・テスト担当者- 失敗原因の特定に不慣れで、経験豊富なメンバーのサポートを必要としているチーム- モバイルアプリ（iOS / Android）やWebアプリの自動テストを運用している開発・QAチーム- テスト自動化の効率をさらに高め、開発サイクルを高速化したい開発者

本機能の詳細な使用レポートを、エバンジェリスト 伊藤由貴がMagicPod Blogにて公開しています。



MagicPodの失敗分析機能を使ってみた - AIによるテスト失敗原因の調査と修正提案 -

https://magicpod.com/blog/failure-analysis/(https://magicpod.com/blog/failure-analysis/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260406&utm_content=ID_333)

AIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」について

「MagicPod」は、モバイルアプリテスト、ブラウザ（ウェブアプリ）テストの両方に対応したAIテスト自動化プラットフォームです。プログラミングなどの特別なスキルがなくても直感的に使うことのできるデザイン、クラウドでのサービス提供によるメンテナンス性の高さ、AI技術を活用した自動修正によるテストプログラム修正の手間削減などによりリリースサイクルの高速化を支援します。IT業界のリーディングカンパニーを中心にすでに500社以上の企業が導入しています。

公式サイト https://magicpod.com/(https://magicpod.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260406&utm_content=ID_334)

ニュースレター購読 https://share.hsforms.com/25L0L-wFGSH6ZYO9jVryQFgclte0

公式X https://x.com/home

お問い合わせ https://magicpod.com/consulting/(https://magicpod.com/consulting/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260406&utm_content=ID_336)

企業情報

社名：株式会社MagicPod

代表取締役：伊藤 望

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町1－2 The Shore日本橋茅場町 4階

設立：2012年7月

事業内容：AI技術を活用したテスト自動化クラウドサービス「MagicPod」の開発・運営

URL：https://magicpod.com/corporate/