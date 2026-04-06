「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査2026　～ドライブ中に赤ちゃんがぐずった際にかけたい・おススメの音楽2位は「アンパンマンのマーチ」、1位は？　ほか（第5弾）

ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社（代表取締役社長：鈴木 隆行、本社：東京都大田区、以下「ソニー損保」）は、2026年2月20日～2月24日の5日間、はじめてのマイカーを3年以内に購入した18歳～39歳の男女に対し、『「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査』をインターネットリサーチで実施し、1,000名の有効回答を得ました。

本リリースは、3月31日にソニー損保が発表した『「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査2026』から抜粋してご案内するものです。調査の全文は、以下のURLからご覧いただけます。

https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2026/03/20260331.html

＊調査概要

◆調査タイトル ：「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査

◆調査対象 ：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする

はじめてのマイカーを3年以内に購入した18歳～39歳 男性500名、女性500名

◆調査期間 ：2026年2月20日～2月24日

◆調査方法 ：インターネット調査

◆調査地域 ：全国

◆有効回答数 ：1,000サンプル（有効回答から1,000サンプルを抽出）

◆実施機関 ：ネットエイジア株式会社

＊利用条件

本記事内の図解／文章とも自由に転載いただくことが可能ですが、下記の利用条件をすべて満たす場合に限ります。なお、当社がふさわしくないと判断した場合は、掲載の中止を求めることがあります。

≪利用条件≫

1 情報の出典元として「ソニー損害保険株式会社」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、ソニー損保の自動車保険トップページへリンクを設置してください。

https://www.sonysonpo.co.jp/auto/

＊調査要約

◆はじめてのマイカーの助手席に乗ってほしかった芸能人 男性回答では1位「浜辺美波さん」、女性回答では1位「木村拓哉さん」◆はじめてのマイカーの助手席に乗ってほしかったアニメ・漫画のキャラクター 男性回答・女性回答ともに1位「ドラえもん」◆ドライブ中に赤ちゃんがぐずった際にかけたい音楽 1位「POISON～言いたい事も言えないこんな世の中は～」「アンパンマンのマーチ」◆ドライブ中に赤ちゃんがぐずった際におススメの音楽 3位「さんぽ」、TOP2は？

はじめてのマイカーとエンタメについて質問しました。

全回答者1,000名に、はじめてのマイカーの助手席に乗ってほしかった芸能人を聞いたところ、男性回答では1位「浜辺美波さん」（8名）、2位「新垣結衣さん」（7名）、3位「綾瀬はるかさん」「吉岡里帆さん」（いずれも6名）、5位「広瀬すずさん」「上戸彩さん」（いずれも5名）、女性回答では1位「木村拓哉さん」（6名）、2位「あのさん」「横浜流星さん」「松村北斗さん」「有村架純さん」（いずれも4名）となりました。

はじめてのマイカーの助手席に乗ってほしかった芸能人

また、はじめてのマイカーの助手席に乗ってほしかったアニメ・漫画のキャラクターを聞いたところ、1位「ドラえもん（ドラえもん）」（33名）、2位「モンキー・D・ルフィ（ONE PIECE）」（16名）、3位「孫悟空（ドラゴンボール）」（12名）、4位「アンパンマン（それいけ！アンパンマン）」「江戸川コナン（名探偵コナン）」（いずれも8名）となりました。

男女別にみると、男性回答・女性回答とも1位は「ドラえもん（ドラえもん）」（男性16名、女性17名）でした。男性回答では2位「モンキー・D・ルフィ（ONE PIECE）」（11名）、3位「孫悟空（ドラゴンボール）」（8名）、4位「ピカチュウ（ポケットモンスター）」（7名）、5位「藤原拓海（頭文字D）」（6名）、女性回答では2位「アンパンマン（それいけ！アンパンマン）」（6名）、3位「モンキー・D・ルフィ（ONE PIECE）」「江戸川コナン（名探偵コナン）」（いずれも5名）、5位「孫悟空（ドラゴンボール）」（4名）となりました。

はじめてのマイカーの助手席に乗ってほしかったアニメ・漫画のキャラクター

0歳～2歳の子どもがいる方155名に、ドライブ中に赤ちゃんがぐずった際にかけたい音楽を聞いたところ、1位「POISON～言いたい事も言えないこんな世の中は～」「アンパンマンのマーチ」（いずれも5名）、3位「とんとんトマトちゃん」「君が代」（いずれも3名）となりました。

ドライブ中に赤ちゃんがぐずった際にかけたい音楽

また、3歳以上の子どもがいる方287名に、ドライブ中に赤ちゃんがぐずった際にオススメの音楽を聞いたところ、1位「POISON～言いたい事も言えないこんな世の中は～」（15名）、2位「アンパンマンのマーチ」（4名）、3位「さんぽ」（3名）となり、ドライブ中に赤ちゃんがぐずった際にかけたい音楽の1位がTOP2に挙がりました。

ドライブ中に赤ちゃんがぐずった際にオススメの音楽

※調査結果の全文は、以下をご覧ください。

https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2026/03/20260331.html