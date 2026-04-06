【DMM Factory】TVアニメ『新テニスの王子様』 × 「ラウンドワン」コラボキャンペーン第4弾を4月1日（水）より開催！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開するグッズメーカーサービス「DMM Factory」は、株式会社ラウンドワンジャパン（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：川口 英嗣、https://www.round1.co.jp/、以下ラウンドワン）にて、TVアニメ『新テニスの王子様』とのコラボキャンペーン第4弾を、4月1日(水)より期間限定で開催いたします。

■新テニスの王子様×ラウンドワン コラボキャンペーン詳細

TVアニメ『新テニスの王子様』と、「ラウンドワン」とのコラボキャンペーンを4月1日（水）より、全99店舗で開催いたします。第4弾では、海堂 薫、桃城 武など全10キャラクターが放課後にラウンドワンを楽しんでいる姿をイメージした、本イベントのための描き下ろしイラストをご用意しました。

カラオケコラボルームやコラボパックのほか、コラボメニュー、オリジナルグッズの販売を行います。

▼特設サイトはこちら

https://factory.dmm.com/event/tenipuri_round1_202604/(https://factory.dmm.com/event/tenipuri_round1_202604/)

（１）カラオケコラボルーム／コラボパックの販売

『新テニスの王子様』オリジナルの装飾を施した、特別映像が見れるカラオケコラボルームが池袋店・ダイバーシティ東京 プラザ店・吉祥寺店・中川1号線店・千日前店・三宮駅前店・広島店の7店舗に登場！

コラボルームご利用につき、キャラクターカード[全4種]を1枚プレゼントいたします。

※画像はイメージです。

※ランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※数量限定です。店舗により在庫に限りがございますので、あらかじめご了承ください。※なくなり次第配布終了となります。

▼ルームのご予約はこちらから

https://www.round1.co.jp/collaboration/tenipuri2026/index.html

※別途ワンオーダー制

※学生割引やクラブ会員等の割引はございません。

※お盆営業や特別営業期間中は、土日と同じ料金となります。

コラボ限定特典が付いたカラオケパック、ボウリングパックを販売いたします。

※学生割引やクラブ会員等の割引はございません。

※小中学生無料キャンペーンの対象外です。ご利用の際は受付でスタッフまでお声がけください。

※コラボ投げ放題パックをご利用の場合でも、待ち時間が発生した際は交代制となります。

※コラボ投げ放題パックの保証ゲーム数は、投げ放題パックと同一です。

※保証ゲーム数はご利用店舗ごとに異なります。ご利用店舗の料金表ページからご確認ください。

※調布駅前店、町田ジョルナ店は、クレーンゲームパークのため、コラボパックの販売はございません。

コラボ期間中、ボウリングエキサイターでは、投球後の演出画面が『新テニスの王子様』仕様になります。

【特典】

コラボパックご利用につき、キャラクターカード[全4種]を1枚プレゼントいたします。

※画像はイメージです。

※ランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※数量限定です。店舗により在庫に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

※なくなり次第配布終了となります。

《コラボメニュー／カラオケコラボパック 販売店舗 全92店舗》

カラオケ設置全店にて販売

《ボウリングコラボパック販売店舗 全97店舗》

ボウリング設置全店にて販売

▼ラウンドワン店舗一覧はこちら

https://www.round1.co.jp/shop/area01.html

（２）カラオケ歌唱キャンペーン

カラオケルームのタブレットから課題曲を予約して歌唱すると、コラボ歌唱キャンペーンに参加できます。

・キャンペーン期間

2026年4月1日(水) 10:00 ～ 2026年5月6日(水) 23:59

※画像はイメージです。

※抽選はキャンペーン期間終了後の実施となります。

※当選者には、ラウンドワン公式アプリよりご連絡いたします。

（３）限定コースターがもらえるコラボメニューの販売！

カラオケが設置されたラウンドワン全92店舗でコラボメニューを提供いたします。

コラボメニューを1品ご注文につき、ランダムでオリジナルスタンディコースター[全10種]を1枚プレゼント。

※画像はイメージです。

※ランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※数量限定です。店舗により在庫に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

※なくなり次第配布終了となります。

＜コラボメニュー販売店舗 全92店舗＞

全国のラウンドワン カラオケ設置全店で販売

▼店舗一覧はこちら

https://www.round1.co.jp/shop/area01.html

（４）オリジナルグッズの販売

コラボ記念のオリジナルグッズを、ラウンドワン10店舗およびDMM通販にて販売いたします。

オリジナルグッズは店舗施設利用者以外の方もご購入いただけます。物販のみご利用の方はカラオケ受付までお越しください。2026年4月1日(水)10:00より店頭にて販売いたします。

※価格は税込表記です。

※トレーディング商品はランダム販売のため、絵柄はお選びいただけません。

※店舗でのグッズ購入につきましては、下記にて購入制限を設けさせていただきます。あらかじめご了承ください。

【グッズ購入制限】

・オープン商品：各3個まで

・トレーディング商品：3BOXまで

（単品購入の場合、全10種：単品30個まで／全16種：単品48個まで）

（フレフレンズステッカーVol.8のみ、1パック2枚入りのため単品24個まで）

＜コラボグッズ販売店舗 全7店舗＞

■ラウンドワン 池袋店

■ラウンドワンスタジアム ダイバーシティ東京 プラザ店

■ラウンドワン 吉祥寺店

■ラウンドワンスタジアム 中川1号線店

■ラウンドワンスタジアム 千日前店

■ラウンドワン 三宮駅前店

■ラウンドワン 広島店

■ラウンドワンスタジアム 奈良 ミ・ナーラ店

■ラウンドワン 千種店

■ラウンドワンスタジアム 仙台泉店

＜DMM通販＞

DMM通販では、下記の期間にて予約販売をいたします。

・予約受付期間

2026年4月1日(水) 12:00 ～ 2026年5月6日(水) 23:59

https://www.dmm.com/mono/hobby/-/list/=/article=keyword/id=309011/

※予約期間中にご購入いただいた全ての方に商品をご用意いたします。

※商品は2026年8月より順次発送予定となります。

（５）イラストパネル展示

コラボグッズ販売店舗では、等身大パネル、集合イラストパネルを展示いたします。

池袋店：桃城 武・海堂 薫

ダイバーシティ東京 プラザ店：切原赤也・天根ヒカル

吉祥寺店：日吉 若・鳳長太郎

中川１号線店：財前光・日吉 若

三宮駅前店：神尾アキラ・伊武深司

千日前店：切原赤也・財前 光

広島店：神尾アキラ・橘 杏

奈良 ミ・ナーラ店／千種店／仙台泉店：集合イラストパネル

（６）アミューズメント体験特典

99店舗を対象にアミューズメント体験特典を実施します。

事前にスタッフへ参加をお申込みいただき、コラボ専用クレーンゲーム機に500円以上を連続投入してプレイすると、オリジナルA5クリアファイル[全5種]をランダムで1枚プレゼント！

※画像はイメージです。

※ランダムでのお渡しとなります、絵柄はお選びいただけません。

※数量限定です。店舗により在庫に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

（７）ラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」コラボフレーム

ラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」にて、本コラボ限定のフレームが登場いたします。

▼ラウンドワンへのお問い合わせ

https://www.round1.co.jp/cgi-bin/read.cgi

※お急ぎの場合は直接ご利用店舗までお問い合わせいただくようお願いいたします。

■『新テニスの王子様』とは

『テニスの王子様』『新テニスの王子様』のコミックス累計発行部数は6000万部を超え、両作品ともテレビアニメ化されたほか、イベント開催や劇場版の公開など、20年以上にわたり多くのファンに愛され続けている人気シリーズ。

公式ウェブサイト：http://tenipuri.jp/

■DMM Factoryについて

合同会社DMM.com内のキャラクター商品の企画制作を行うメーカーサービスです。

「欲しかったものを、代わりにつくる」をテーマに、エンターテインメント領域の様々なキャラクターコンテンツやIPを、全国の遊戯施設やテーマパークなどで開催するイベント催事の企画制作や、グッズ・フィギュア商品の企画開発等、多様な形態で商品化をしています。今後は、オリジナルのぬいぐるみシリーズ商品や、フィギュアのシリーズ商品など、メーカーとして独自に発売する商品も充実させ、より多くのエンターテインメントコンテンツのファンのお客様に向けて、商品や企画の開発をしてまいります。

・DMM Factory公式HP：https://factory.dmm.com/

・DMM Factory公式X：https://x.com/DMM_factory

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト