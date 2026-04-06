【SNS支援】再生数を「売上」に。株式会社pamxy、最新アルゴリズムから出口戦略、分析手法までを網羅した『TikTok実戦ツール3部作』を無料公開

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援を展開する株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西岡 拓真）は、TikTok運用における「再生数と利益の乖離」を解消し、投資対効果（ROI）を最大化させるための『TikTokビジネス成長ツール3部作』を本日一挙公開いたしました。

本パッケージは、累計登録者250万人超の運用実績に基づき、2026年最新のアルゴリズム攻略から、成約へ導く出口戦略、データに基づいた改善手法までを体系化したものです。

単なる「バズ」の追求に留まらず、TikTokを確実な収益源へと変えるための具体的な指針を提供します。

◼︎公開の背景：TikTokを「バズ」で終わらせない。ビジネス直結の運用へ

現在、TikTokは企業の認知拡大に欠かせないプラットフォームですが、現場では「動画は伸びても売上に繋がらない」「インサイトデータの活用法がわからない」といった、ビジネス成果への接続が大きな課題となっています。

SNS運用を単なる「流行」で終わらせず、確実な「投資」に変えるためには、アルゴリズムの正しい理解に基づいた集客と、そこから逆算された出口戦略（導線設計）が不可欠です。

累計登録者250万人超の運用実績を持つ弊社には、「再生数以外の指標をどう評価すべきか」「TikTokからどうやって成約へ繋げるのか」という相談が数多く寄せられてきました。こうした現場のニーズに応え、「TikTokをビジネスの強力な武器に変えるための共通言語」として、本資料を制作いたしました。

【無料提供：TikTokビジネス成長ツール3部作】

https://drive.google.com/drive/folders/1U4ZsEsurNLIEKW_CecoOUl8oWfGBjjd5?usp=drive_link

◼︎公開資料：『TikTokビジネス成長ツール3部作』のポイント

本パッケージは、運用の全フェーズを網羅した3つの実戦資料で構成されています。

◼︎ 関連する詳細解説記事（自社メディア「MarkeDriven」）

- 【攻略】最新アルゴリズム解説 ＆ バズ創出チェックリスト最新の仕組み：2026年版の加算・減算式アルゴリズムやパーソナライズの仕組みを徹底解説。バズの再現性：視聴維持率やエンゲージメントなど、おすすめに乗るための「5つの具体策」を収録しています。- 【戦略】再生を「売上」に変える3つの鉄則ガイド出口戦略の構築：「動画は伸びるが成果が出ない」を解消する、成果直結型の導線設計を公開。成約への3ステップ：認知・信頼・成約のフローを構築し、TikTokからLINEや自社サイトへ繋ぐ手法を伝授します。- 【分析】TikTokインサイト分析チェックシートPDCAの回し方：毎週・毎月確認すべき重要指標と、分析のポイントを一覧化しています。再現性の担保：視聴者属性のズレの把握や成功要因の言語化を通じて、データに基づいた運用体制を確立します。

資料のベースとなった以下の専門記事を併読いただくことで、TikTok運用における「バズの法則」や「売上への繋げ方」をより深く理解いただけます。ぜひご一読ください。

◼︎pamxyでは一気通貫のSNS支援を提供

- TikTokのアルゴリズム解説（2026年最新版）https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok-algorithm/- TikTokで再生数を売上に変える「出口戦略」の鉄則https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-buzz-method/- 【担当者必携】TikTokインサイト分析の完全ガイドhttps://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/how-to-analyze-tiktok/- TikTok運用代行のおすすめ・活用方法ガイドhttps://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/unyoudaikoucost/

pamxyでは、企業の目的や課題に合わせた最適なSNS運用支援を提供しています。

戦略立案からクリエイティブ制作・投稿管理・分析改善までをワンストップで対応し、ビジネス成果（売上・採用）に直結するアカウント運営を支援します。

- 自社運用だけでは成果に限界を感じている- 投稿はしているが、その後のデータ分析やPDCAが回らない- 「バズ」だけでなく、継続的に売上を生む体制を作りたい

そんな企業の方は、ぜひpamxyの支援内容をご確認ください。

SNS運用代行サービスはこちら :https://pamxy.co.jp/

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp