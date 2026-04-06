サポート業務の常識を変える!　コマースロボティクス、AIヘルプデスク「Fastdesk(ファストデスク)」提供開始、一次対応の最大60％をAIが担う新しい顧客対応モデルへ

株式会社コマースロボティクス

株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、顧客からの問い合わせ対応をAIが自動化するAIヘルプデスク「Fastdesk（ファストデスク）」を、2026年4月6日より提供開始いたしました。

Fastdesk（ファストデスク）の導入により、マニュアルサイトに依存しない顧客サポートを実現し、ヘルプデスク業務の人的対応を最大60％削減します。

また、AIでは対応が難しい個別判断が必要な問い合わせについては、組み込み可能な問い合わせフォームを通じて、AI対応から人的対応へシームレスに連携します。





料金は月額40,000円で、5つのデスク（マニュアルサイト）までご利用いただけます。

>>>【Fastdeskサービスページ(https://eerp.jp/fastdesk/)】 https://eerp.jp/fastdesk/

■ 開発背景

Fastdesk（Fastdesk）は、顧客からの問合せ対応（サポート業務）を、AIが365日24時間自動化。

SaaSプロダクトを提供するBtoB企業において、顧客サポート部門の負荷は年々増加しています。「この機能はどこから使えますか？」「プランの変更はどうすればいいですか？」--マニュアルサイトやFAQページを整備しても問い合わせは減らず、同じ内容の対応に担当者の時間が費やされ続けるという構造的な課題が続いています。

また、マニュアルサイトの運用には継続的な記事作成・更新が必要であるにもかかわらず、「顧客にそもそも読まれていない」という根本的な問題もあります。検索して記事を探すというユーザー体験自体が、現代の顧客ニーズに合わなくなっているのです。

当社においても、自社サービスの顧客サポートでこの課題を経験してきました。社内でFastdeskを活用したところ、担当者が対応に追われていた定型的な問い合わせをAIが一次対応できるようになり、チームが本来注力すべき顧客への提案・改善業務に時間を使えるようになりました。この社内での手応えをもとに、同様の課題を抱えるSaaS企業へ広く提供することを決定しました。

Fastdesk（ファストデスク）は、こうした従来型マニュアルサイトの限界を超え、「顧客が質問するだけで答えが返ってくる」対話型AIサポートへの転換を実現するために開発しました。

■ Fastdeskとは

Fastdesk（ファストデスク）は、FAQ・マニュアル・過去の問い合わせ対応を学習したAIが、顧客からの問い合わせに365日24時間、即時回答するAIヘルプデスクサービスです。現状運用しているマニュアルサイトが不要となります。

AIが対応できない複雑なケースは、Microsoft Teams、Zendeskなどにエスカレーション。一次対応の自動化と有人対応の使い分けを、ノーストレスで実現します。

■ 想定される導入効果

※以下は当社の社内活用実績および類似サービスの事例をもとにした試算値です。

SaaSプロダクトにおける問い合わせの多くは、「使い方がわからない」「設定変更の手順を知りたい」といった定型的な内容が大半を占めます。こうした一次対応をAIに任せることで、サポートチームはオンボーディング改善やハイタッチ対応といった高付加価値業務に集中できます。

1. マニュアルアップ機能

Word・PowerPoint・Excel・PDFで作成したマニュアルをそのままアップロードするだけで、AIが自動的に学習します。ユーザーはAIに質問するだけで、従来のようにマニュアルを探したり読み込んだりすることなく、必要な情報を即座に取得できます。



2. 顧客からの問い合わせにAIが自動回答

Q&A・マニュアル・過去の問い合わせ履歴を学習したAIが、顧客の質問に即座に回答します。単語の一致ではなく、文脈や意図を理解した精度の高い回答を提供します。

3. AIが対応できない問い合わせは有人対応に自動切り替え

AIで解決できない質問は、Teamsなどのツールへリアルタイムでエスカレーション。顧客を待たせることなく、適切な担当者につなぐことができます。

4. フィードバック機能でナレッジを資産化

顧客が回答を評価（フィードバック）するたびに、そのデータから自動的にQ&Aが生成されます。対応すればするほど、AIの精度と組織のナレッジが育つ仕組みです。

5. マルチデスク対応

1社・1案件で複数のデスクを作成可能。サービスや部門ごとにデスクを使い分けられます。

6. プロンプト最適化機能

独自開発のプロンプトヘルパーにより、AIが最適な回答プロンプトの作成をサポートするため、生成AIの専門知識がなくてもスムーズに運用できます。

7. 公開・非公開設定

デスクごとにWeb公開・非公開の設定が可能。社外向け・社内向け・招待ユーザー限定など、用途に合わせて柔軟に運用できます。

■ セキュリティへの取り組み

AI学習されない設定：入力情報がAIの学習に利用されないよう制御

通信・保存データの暗号化：機密情報の漏えいリスクを軽減

ウェブアプリケーションファイアウォール：多様なサイバー攻撃をリアルタイムで検知・遮断

アクセス制御（最小権限の法則）：誤操作・不正アクセスを防止

ISMS認証取得（IA190213）

プライバシーマーク取得（第21004646）

■ 無料トライアル

30日間無料トライアル実施中

まずはお気軽にご相談ください：https://eerp.jp/consultation/

■ 代表者コメント

代表取締役 伊藤彰弘

「マニュアルサイト、そろそろやめにしませんか？」

「マニュアルを整備しても問い合わせが減らない--ーこうした声を多くの企業からいただいてきました。その根本原因は、ユーザーが自分で探すという体験設計にあります。

私たち自身も自社サービスの運営の中でこの課題に直面し、Fastdesk（ファストデスク）を社内で活用してきました。

AIが一次対応を担うことで、サポートチームが本来注力すべき顧客への提案や改善に集中できるようになった効果は明確でした。

Fastdesk（ファストデスク）は、顧客が質問するだけで期待する答えが返ってくる、本来あるべきサポート体験を実現します。

対応を重ねるほどナレッジが蓄積され、組織の資産として活用できる点も大きな特長です。

SaaSをはじめとしたBtoB企業のサポートチームに、新しい顧客対応のあり方としてご活用いただければ幸いです。」

■ 今後の展望

Fastdesk（ファストデスク）は、労務・人事領域に特化した「AI労務君」「AI労務君PRO」とともに、株式会社コマースロボティクスが開発するeerp AIユニットの中核サービスとして展開してまいります。今後はSaaSプロダクト向けのナレッジテンプレートの提供や、CRM・ヘルプデスクツールとの連携強化を予定しています。toB企業の顧客サポートをAIで変革するプラットフォームとして、継続的な機能拡張を進めてまいります。

■ 関連サービス

AI労務君（企業向け）(https://eerp.jp/roumu/)：社内労務問い合わせをAIが自動対応

AI労務君PRO（社労士向け）(https://eerp.jp/roumu-pro/)：社労士事務所の業務効率化・ビジネス拡大を支援

AI議事録(https://eerp.jp/minutes/)：会議内容をナレッジ資産として蓄積

【株式会社コマースロボティクスについて】

https://commerce-robotics.com(https://commerce-robotics.com)

企業向けクラウドDXサービスを提供するグローバル企業。「すべての商取引がEコマース化する」という前提に基づき、事業ドメインをB2CコマースからB2Bコマース、SCM、クロスボーダーコマースへと拡大し、企業と個人を結ぶ革新的なビジネスプラットフォームを構築しています。

本社 東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階

設立 2013年7月

資本金 6億6,592万円（資本準備金含む）

事業内容 SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業

プライバシーマーク 第21004646

ISMS認証 IA190213

＊Microsoft Teamsは、Microsoftの登録商標です。

＊Zendeskは、Zendesk, Inc.の登録商標または商標です。