【一般社団法人 日本ペット防災協会】ペット関連企業向け加入会員を募集開始！

一般社団法人日本ペット防災協会

一般社団法人 日本ペット防災協会（所在地：東京都新宿区、代表理事：野中英樹）は、災害時におけるペット防災体制の整備を推進するため、ペット関連企業を対象とした会員募集を開始いたしました。

日本ではペットを家族の一員として飼育する家庭が増加する一方で、災害時のペット受け入れ体制はまだ十分に整備されているとは言えません。

近年の大規模災害では、避難所においてペットの受け入れが困難となり、ペットを飼育する世帯が避難所を利用できず、車中泊や在宅避難を選択するケースも多く見られます。

こうした状況の中で、災害時のペット支援を社会全体で支える仕組みづくりが求められています。

日本ペット防災協会では、自治体・企業・地域社会が連携することで、持続可能なペット防災体制の構築を目指しています。

■ ペット産業と防災の連携

ペット関連企業は、ペット用品やサービスを提供するだけでなく、社会におけるペット文化を支える重要な役割を担っています。

本協会では、企業が地域防災活動に参加することで、

・災害時のペット支援

・防災教育の普及

・地域防災活動への参画

などを推進し、社会全体でペット防災を支える仕組みづくりを進めていきます。

企業がペット防災活動に参加することは、企業の社会的責任（CSR）やサステナビリティ活動の一環としても大きな意義があります。

■ 協会の主な取り組み

日本ペット防災協会では、ペット防災を「制度・拠点・デジタル・人材・社会啓発」の5つの観点から体系的に整備し、実効性のある防災体制の構築を推進しています。

1．自治体との連携協定・制度設計

全国の都道府県および市区町村との連携協定の締結を推進し、ペット防災に関する制度設計および運用体制の構築を支援しています。

防災・危機管理部門と連携しながら、同行避難・同伴避難・同室避難に関する課題整理や先進事例の分析を行い、地域特性に応じた実効性の高い防災モデルの導入を目指します。

また、制度化およびモデル事業の実装を通じて、全国展開可能な標準的枠組みの確立を推進しています。

2．ペット二次避難拠点「パウステーション」

災害時においてペットと共に安全に避難生活を継続できる環境を確保するため、ペット対応型二次避難所「パウステーション」の整備を推進しています。

一次避難所では対応が困難なケースに対応するため、衛生管理、動線設計、個体識別等に配慮した専用環境を整備し、人とペット双方の安心・安全を確保します。

公共施設（公民館、廃校舎等）や遊休地、民間施設との連携を通じて整備を進め、平時には防災教育・地域訓練の拠点として活用し、有事には迅速に運用可能な体制を構築します。

3．ペットIDプラットフォーム「アニモバ」

デジタル技術を活用し、ペットの個体識別情報、ワクチン接種履歴、健康情報、飼い主情報等を一元管理するペットIDプラットフォーム「アニモバ」を運営しています。

災害時における迅速な受入確認や飼い主との再会支援を可能にするとともに、避難所およびパウステーションとの連携により運用効率の向上を実現します。

平時においても施設利用時の認証や管理基盤として活用することで、日常と災害時をシームレスにつなぐ防災DX基盤として展開していきます。

4．ペット防災コンサルタントの育成

災害時におけるペット対応の専門性を備えた人材の育成を目的として、「ペット防災コンサルタント」資格制度を展開しています。

避難所運営、感染症対策、個体識別、地域連携等に関する知識を体系的に習得し、自治体・企業・施設と連携しながら現場で即戦力として活躍できる人材の育成を推進します。

これにより、地域防災とペット産業を横断する専門人材ネットワークの形成を目指します。

5．啓発活動・社会実装の推進

講演会やセミナー、ワークショップ、メディア発信等を通じて、ペット防災に関する社会的認知の向上を図ります。

また、寄付事業や記念プロジェクト等を通じて、防災意識の醸成と継続的な取り組みの定着を促進し、「ペットも家族の一員として守られる社会」の実現に向けた価値観の浸透を推進します。

官民連携による実装を前提とし、地域社会に根ざした持続可能な防災文化の形成に取り組んでまいります。

■ 企業会員の参加メリット

企業会員は、以下の取り組みに参加することができます。

・ペット防災活動への参画

・自治体との連携プロジェクト

・ペット防災ネットワークへの参加

・防災啓発活動への協力

など

ペット産業と地域社会をつなぐ新しい社会連携モデルの構築を目指します。

■ 募集対象

日本ペット防災協会では、以下の企業・団体の参加を広く募集しています。

・ペットフードメーカー

・ペット用品メーカー

・ペットショップ

・動物病院

・トリミングサロン

・ペット保険会社

・物流企業

・IT企業

・防災関連企業

など

■ 会員加入について

会員参加をご希望の企業・団体は、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせ

https://animo-japan.org/contact/

協会概要

名称：一般社団法人 日本ペット防災協会

所在地：東京都新宿区西新宿七丁目7番30号

小田急西新宿O-PLACE 6F（株式会社リアークスファインド内）

代表理事：野中 英樹

公式サイト：https://animo-japan.org

お問い合わせ

一般社団法人 日本ペット防災協会

TEL：03-6908-9096

MAIL：info@animo-japan.org

お問い合わせフォーム

https://animo-japan.org/contact/