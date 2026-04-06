【業務提携】株式会社給与アップ研究所と株式会社iBRIDGE、組織強化と事業成長を支援する連携体制を構築

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 恭介）は、経営・リーダー育成支援を手がける株式会社iBRIDGE（代表取締役：東京都港区、星野 雄一）と、組織強化および事業成長支援を目的とした業務提携を締結しました。

本提携により、給与アップ研究所が担う「人事評価」と、iBRIDGEが担う「経営・リーダー育成」を組み合わせ、企業の組織力と事業成長を同時に高める支援体制を構築してまいります。

■ 提携の背景（社会的課題・両社の強み）

近年、多くの企業では「組織強化」と「事業成長」を同時に実現する必要性が高まっています。

しかし現場では、

■ 評価制度が機能せず、行動変容につながらない

■ 管理職・リーダー層の育成が不十分で組織力が伸びない

■ 組織と事業の成長が連動していない

といった課題が顕在化しています。

株式会社給与アップ研究所は、人事評価制度内製化プログラム『ジョブオペ(R)』を通じて、業務棚卸・KPI設計・行動評価・生産性可視化を行い、「評価が機能する組織づくり」を支援してきました。

一方、株式会社iBRIDGEは、経営・リーダー育成を通じて、企業の意思決定力と実行力を高める支援を行ってきました。

企業の持続的な成長には、「人事評価」と「経営・リーダー育成」の連動が不可欠です。

両社の強みを掛け合わせることで、組織と事業の成長を同時に実現できると判断し、本提携に至りました。

■ 提携の目的と取り組み内容

本提携の目的は、「人事評価」と「経営・リーダー育成」を連動させ、組織強化と事業成長を同時に実現することです。

主な取り組みは以下の通りです。

■ 期待される効果

■ 両社代表コメント

- 両社顧客への相互紹介による支援領域の拡張- 「人事評価×経営・リーダー育成」をテーマとした共同提案の実施- 組織強化と事業成長を両立する支援モデルの構築- 経営者・管理職向けセミナー・勉強会の共同開催- 組織強化と事業成長の同時実現- 評価制度の定着による行動変容の促進- 経営層・リーダー層の育成強化 組織の実行力向上- 中長期的な企業成長の加速

株式会社給与アップ研究所 代表取締役 高橋 恭介

「組織強化と事業成長を実現するためには、人事評価と経営人材の育成を連動させることが不可欠です。iBRIDGE様との提携により、より実践的な組織改革支援を提供してまいります。」

株式会社iBRIDGE 代表取締役 星野 雄一

「企業の成長は、経営層およびリーダー層の質によって大きく左右されます。給与アップ研究所様との協業により、人事評価と経営・リーダー育成を一体化した支援を実現し、企業の持続的な成長に貢献してまいります。」

■今後の展開

今後両社は、相互紹介による連携体制を強化するとともに、「人事評価×経営・リーダー育成」をテーマとした共同セミナーや勉強会を開催してまいります。

また、組織強化と事業成長を同時に実現する統合支援モデルの確立を目指し、導入企業の成功事例の創出と全国展開を進めていく予定です。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 人事評価コンサルタント認定講座

株式会社iBRIDGE

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山五丁目17番2号 シドニービル502

設立：2020年8月

代表者：代表取締役 星野 雄一

URL：https://ibridge-inc.co.jp/

事業内容：

- 戦略的エグゼクティブ・コーチング- 組織・事業成長実行支援コンサルティング- 子会社リーダー育成プログラム