身近な事例から日本語のルールを徹底考察。山口仲美さん（日本語学者）推薦！『「お間違いありませんか」に間違いはありませんか』4月6日発売。

解説

東京書籍株式会社東京書籍株式会社は、2026年4月3日に書籍『「お間違いありませんか」に間違いはありませんか』（中川秀太／著）を発売いたしました。

多様化し、変化する日本語の現在形を紹介しながら、それでも変わらないルール（規範）を徹底考察。

“残念ながら、ことばは自由ではありません。”

――本書「まえがき」より

「なるほど」の御しがたさとは？ 「しばいぬ」か「しばけん」か？ 「ゾウさん」とは言うが、「チンパンジーさん」と言わないのはなぜか？

多様化し、変化する日本語の現在形を紹介しながら、それでも変わらないルール（規範）を徹底考察します。

日本語学者・山口仲美さん推薦！

“「湖」「沼」「池」、どんな意味の違いがある？ 日本語の意味や使い方、そして発音や表記に関する30のテーマを設け、著者の考え方や提案が示される。そこに、あなたも参加する。そんな楽しさを秘めた絶好の著作。”

目次第I部 ことばの使い方――コミュニケーション、文法方第II部 ことばの内容――意味、語感、語彙、語構成第III部 ことばの形――発音、語形、アクセント、文字、表記

著者情報

中川秀太（なかがわ・しゅうた）

日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部准教授。専攻は日本語学。博士（文学）早稲田大学。日本語検定問題作成委員（2017年から）。

主な著書に、『現代日本語のジェネレーションギャップ』（2024年、武蔵野書院）、『きちんとことばを伝えるための10章』（2025年、共著、朝倉書店）、『大正・昭和前期の日本語』（2026年、共著、朝倉書店）などがある。

コンテンツ

まえがき

凡例

第I部 ことばの使い方――コミュニケーション、文法 1～15

第II部 ことばの内容――意味、語感、語彙、語構成 16～21

第III部 ことばの形――発音、語形、アクセント、文字、表記 22～30

終章――私と言語学、日本語学、意味論

あとがき

参考文献

- おはよう、ヤッホー――朝昼版のあいさつことば- 部屋を出るときのあいさつ――「失礼します」と「失礼しました」- ワタシかウチか名前で呼ぶか――女の人の一人称- 「お間違いありませんか」に間違いはありませんか- 「教えていただきたいです」は依頼表現？- 質問のノウハウ- 御しがたいひと言「なるほど」- 「そばよりかうどんが食べたい」――「よりか」とは何か- 「お茶でも」とか「五つばかり」とか――ぼかす副助詞のこと- 「法案が可決・成立する」は是か非か- 「憩った」か「憩うた」か――動詞のウ音便の現在地- 「持って」と「盛って」の区別――動詞の活用とアクセント- 「しており」や「していて」――動詞「いる」と「おる」の活用- 動詞「わかる」の命令形「わかれ（よ）」はありかなしか- 万能選手「よろしい」- 「湖・沼・池」の使い分け- ゾウさん、クマさん、オオカミさん？――動物に使う敬称一- おウマさん、おいなりさま、ネコちゃん――動物に使う敬称二- 甲斐と信濃、甲州と信州――現代に残る旧国名の別称- 「おみあし（足）」や「おみおて（手）」――「お+体の部分」について- 「真ん真ん中」のゆくえ――強調の接頭辞のこと- 「ははかた・ちちかた」か「ははがた・ちちがた」か――「母方・父方」の語形- 「栗」か「クリ」か「くり」なのか――動植物名を表すことばの表記- 「ありか」「かくれが」「すみか」の表記- 「しばいぬ」？「しばけん」？――「～犬」の語形- ハワイ語の「ププ」の味わい- 「言う」はユー？ イウ？――「現代仮名遣い」と表音一致- 0から10――数字の語形と表記- 「カタカナ」と書くか「片仮名」と書くか――「かな」の語形と表記とアクセント- 「水鳥」はミズトリかミズドリか――語形、表記、アクセント

<概要>

『「お間違いありませんか」に間違いはありませんか――「正しい日本語」を探る30の視点』

■中川秀太／著

■定価2,530円（本体2,300円＋税10%）

■四六判・296頁

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/product/books/81896/

東京書籍株式会社

東京書籍は1909(明治42)年創業。「教育と文化を通じて人づくり」を企業理念とし、新しい時代に挑戦する個性的、創造的な人材の育成を目指しています。小・中・高等学校の教科書発行部数が最多の教科書業界最大手の出版社です。近年、デジタル教科書など教育用デジタルコンテンツの開発・販売にも注力しています。その他、教育総合ポータルサイト運営、学力・体力テストなどの各種評価事業、一般書籍の発行など教育と文化に係る幅広い事業活動を行っています。