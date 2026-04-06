【イベント開催】LINE電子申請の導入と運用の成功の秘訣~全国の事例から分析~(4/30開催)

プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下「プレイネクストラボ」）は、自治体におけるLINEを活用した電子申請の導入・運用をテーマにしたオンラインセミナー「LINE電子申請の導入と運用の成功の秘訣 ～全国の事例から分析～」を2026年4月30日（木）15時～16時にオンラインで開催いたします。

開催の背景

近年、自治体におけるデジタル化の推進に伴い、住民サービスのオンライン化や業務効率化が求められています。本セミナーでは、LINEを活用した電子申請の実例をもとに、導入後の活用状況や成果、運用を成功させるためのポイントについて解説します。

実際の自治体事例として、LINE申請の活用により申請数の増加や友だち登録数の大幅な伸長を実現したケースなど、具体的なデータを交えてご紹介します。

本勉強会で学べること

- LINE電子申請の基本的な仕組みと導入のポイント- 自治体における活用事例と成果- 運用を成功させるための具体的な工夫- 住民サービス向上と業務効率化の両立方法

セミナー概要

- セミナー名：LINE電子申請の導入と運用の成功の秘訣 ～全国の事例から分析～- 開催日時：2026年4月30日(木)15:00~16:00- 開催場所：オンライン(ZOOM)- 参加費：無料- 参加対象：自治体職員- プログラム：- スマート公共ラボについて- 2.スマート公共ラボの概要と利用状況の分析- 3.質疑応答

お申し込み方法【LINE/WEBフォーム/電話】

スマート公共ラボLINE公式アカウントを友だち追加し「イベント」から申込み。または、Webフォーム、電話より

- LINE：スマート公共ラボLINE公式アカウント：LINE ID @169hntco- WEBフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAL1vK0qY5IACtsjhVm6AW3HARGjgMN4UoLVh_Qf_EE3tv7A/viewform- 電話：03-6303-9818(GovTech事業部)

■スマート公共ラボLINE公式アカウントからお申し込み

1.スマート公共ラボのLINEアカウントに友だち登録

2.リッチメニュー「イベント」をタップし、タイムラインのイメージ画像「活用事例セミナー」をタップ

3.必要事項に入力いただきお申込み完了

4.お申込み完了後、セミナー開催場所のZOOM URLがご確認いただけます。

LINE ID @169hntco

このような自治体職員の方におすすめ

- 自治体のLINE公式アカウント運用ご担当者様- 電子申請の導入や運用に課題を感じている方- LINEを活用した電子申請サービスについて関心のある方- LINEを活用したDX推進にご関心のある方

スマート公共ラボについて

スマート公共ラボは、役所での各種窓口業務や、お問い合わせ対応をLINEで完結でき、業務の効率化と住民の利便性向上させる行政DXソリューションです。

導入にあたり、企画段階からコンテンツ内容を相談しながら設計し、住民と職員の双方にとって満足して利用できるようサポート、リリース後も原課様が自走して運用できる支援致します。現在、全国180以上の自治体が導入。

「スマート公共ラボ」はLINEを行政DXのツールとして活用することで、行政手続きのデジタル化・広報・子育て・生活・防災・コロナ対応・観光・ふるさと納税など、多くの分野で住民サービスを展開することが可能です。

「スマート公共ラボ」は今後も同プログラムの導入支援を積極的に行うことを通じて、全国の自治体や公共機関のデジタル化・DX推進に貢献してまいります。

スマート公共ラボ導入先一覧

https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/govtech-news/govtech-clients/

スマート公共ラボ導入事例冊子

https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/casebook/

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

https://www.playnext-lab.co.jp/

設立：2016年1月

本社：〒141-0021

東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前 9階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら

プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp