AnyMind Group、タイの「Martech Innovation Awards 2026」で2つのGold賞を受賞

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」）は、タイ・バンコクで開催された「Martech Innovation Awards 2026」において、2つの部門でGold（金賞）を受賞しました。本受賞は、当社が提供するマーケティングテクノロジーとAIを活用し、VISAおよびGoogle Geminiと実施したキャンペーンが、具体的なビジネス成果をもたらした点が高く評価されたものです。

今後も、タイおよびアジア全域において、マーケティングとEC領域のデジタル活用を牽引してまいります。最新のテクノロジーとAIを組み合わせたソリューションの提供を通じて、企業のDX推進とビジネス成長への貢献を加速させていきます。

■Martech Innovation Awards2026について

「Martech Innovation Awards 2026」は、タイ最大級のマーケティングテクノロジー展示会「Martech Expo 2026」の公式アワードです。本アワードは、マーケティングテクノロジー（Martech）の進化に寄与し、AIを統合することでタイ国内のビジネスシーンにポジティブな影響を与えた先見性のある組織やソリューションを表彰しています。

■受賞キャンペーン詳細

VISA： 「Go Wherever Your Heart Beeps」キャンペーン

広告会社Publicis Media Thailandと共同で実施。当社のモバイル広告プラットフォーム「POKKT」を活用し、データ分析と戦略策定にAIを統合することで、精緻なマーケティングを展開しました。

施策内容

AIによる精密な分析に基づき、タイミング、チャネル、ユーザーの関心に合わせた精緻なターゲティングを実施。インタラクティブな広告手法を組み合わせることで、パーソナライズされた体験を提供しました。

成果

データ駆動型の戦略により、ターゲット層への リーチ精度を大幅に向上。ブランド認知度の拡大および販売効率の最適化を両立。

Google Gemini： 「12.12 Nano Banana: Add to Cart. Express Your Art」キャンペーン

ECプラットフォーム「Lazada（ラザダ）」において、Google Geminiストアを初開設した事例です。最新の生成AIを活用し、EC空間を単なる購買の場から「創造性の場」へと転換させました。

施策内容

「Add to cart. Express your art（カートに入れて、自分を表現しよう）」をコンセプトに、Geminiの画像生成機能「Nano Banana」のプロンプト（指示文）を紹介する特設ギャラリーを展開。誰もが自分らしい方法でAIアート作成に挑戦できる新しいEC体験を創出しました。

成果

若年層に向けた「Google AI」3ヶ月無料トライアルを通じたAI活用の促進。Lazadaにおいて実施された「12.12」（*1）とAIとECを融合させた新たなエンゲージメントモデルの構築。

*1：2025年12月12日にLazadaで実施された大型のセールスイベント

■ Publicis Media Thailand, Digital Media Planning Director, Jirakom Singhathanakorn氏のコメント

POKKTの活用により、ターゲット層へ極めて具体的にアプローチすることが可能になりました。データを活用した戦略策定と改善が、キャンペーンの結果を大幅に向上させる原動力となりました。

■ Google, Marketing Director, Consumer Products in Southeast Asia and South Asia Frontier, Saranee (Ning) Boonritthongchai氏のコメント

東南アジアのユーザーがNano Bananaの可能性に期待し、新しいAIトレンドが急速に生まれているのを目の当たりにしています。私たちは、誰もがその波をただ眺めるのではなく、自ら乗れるようにしたいと考えました。ショッピングフェスティバルの期間中に、誰もがアクセスでき、自分だけのユニークな方法で創作に挑戦できるよう、Nano Bananaのプロンプトを紹介するギャラリーを通じてこれらを提供するというコンセプトは、大胆なアイデア（wild idea）のため技術的な困難もありましたが、多様なスペシャリストが短期間で連携したことで、魔法のような体験をかたちにすることができました。

■ AnyMind Group, Country Manager, Thailand, 岩渕 孝彦のコメント

タイにおけるマーケティングとECの革新に貢献できたことを深く光栄に思います。この成功は、VISAやGoogle Geminiといったパートナー様からの信頼と、地域およびローカルチームの献身的な努力の賜物です。今後もデジタル時代をリードする企業を支援するため、新たなテクノロジーの開発に邁進してまいります。

■モバイルマーケティングプラットフォーム「POKKT」

POKKT Mobile Ads（POKKT）は、モバイルマーケティングプラットフォームです。リーチ可能な月間アクティブユーザー数は5億人以上に上り、主なサービスとして、モバイルアプリ・ゲーム内のリワード付きビデオ広告、アプリ内ビデオ広告、リッチメディア広告、パフォーマンスマーケティングなどを利用することが可能です。さらにデータ分析と機械学習機能を構築しており、200を超える広告パートナーと連携した、効果的なターゲティングを行うことが可能です。

URL：https://www.pokkt.com/

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）

















