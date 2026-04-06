株式会社アーバンリサーチが、環境配慮の取り組みの一環として株式会社エス・ピーパックの不織布梱包材「RETEXPET(R)」を採用。

株式会社アーバンリサーチ

株式会社アーバンリサーチは2026年3月9日(月)より、URBAN RESEARCH屋号の店舗にて、株式会社エス・ピーパックの不織布梱包材「RETEXPET(R)」を採用することとなりました。



今回採用した「RETEXPET(R)」は、株式会社エス・ピーパックが独自開発した環境配慮素材で、不要になった衣類やペットボトルから作られた再生100%ポリエステルになっております。

当社は、2019年12月にSDGs基本方針「3C」(※1)の方針のひとつにある「Clean Earth 地球環境負荷の軽減」を掲げ、以後、ペーパーレス化の推進や、ショッピングバッグの素材を環境配慮素材に変更するなどの施策に取り組んできました。

2021年11月から、環境負荷低減のため商品梱包時において当社主導で過剰にしていると思われる包装は全社的に廃止してきました。しかし、購入後の商品保護といったお客様のニーズに応えつつ、環境への配慮にも取り組むため、今回の一部ブランドでの「100%再生素材」による不織布梱包材の導入に至りました。

※ご希望のお客様にのみ、不織布梱包材をお付けいたします。

その他のこれまでの活動事例

・2023年12月1日～ 全社共通で環境配慮素材を使用したギフト袋への移行を推進

・2024年6月1日～ サーキュラーエコノミーを推進するプラットフォーム「commpost」(※2)の廃棄衣料由来の シートで作成した備品を、各店舗内で使用できる制度を導入

・レジにてショッピングバッグをお断りいただいたお客様へのポイントプレゼントサービスの促進を実施

すると共に、マイバッグのご持参の呼びかけを強化

・物流におけるプラスチックハンガーの削減や自社倉庫納品時のハンガー納品の削減に向けた取り組み

※1 3c

SDGsの達成に貢献するため、頭文字が「C」から始まる3つのテーマを中心に取り組みを進めています。

1.Clothing Innovation (衣類資源の有効活用)

▼取り組み内容

1-1. サステナブル素材の活用

1-2. 生産量の適正化

1-3. アップサイクルの推進





2. Clean Earth (地球環境負荷の軽減)

▼取り組み内容

2-1. 従業員の環境に対する意識向上

2-2. 環境問題に対するお客様との価値共感

2-3. 環境にやさしいオフィスづくり

3. Community Building (コミュニティの形成)

▼取り組み内容

3-1. 地域の技術や特産品を活かしたモノづくり

3-2. 異業種や自治体・NPOなど多様なパートナーシップ

3-3. 人々が集まり価値を共有できる場所づくり





※2 commpost

共有、共同、常識、良識を意味する「common (sense)」と郵便・提示する・標柱を意味する「post」を組み合わせた造語。(≠ 堆肥のコンポスト)

ファッションの分野から、これからの地球環境や人のはたらき方・暮らし方に対して、新しい常識を示していきたい。そんな想いから誕生した、サーキュラーエコノミーを推進するプラットフォーム。

【会社概要】

株式会社アーバンリサーチ

所在地：大阪府大阪市

代表取締役社長 竹村圭祐

事業内容：衣料・ファッション小売、プロダクト企画、ライフスタイル提案型事業

株式会社エス・ピーパック

所在地：東京都千代田区

代表取締役CEO：福田 隆憲

事業内容：ショッピングバッグ等に用いられる紙袋やポリエチレン袋、

ノベルティグッズ・印刷物などの企画・制作・販売

RETEXPET(R)は着られなくなった衣類やペットボトルから作られた

何度もリサイクル可能な再生ポリエステル素材です。