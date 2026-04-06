「地球の歩き方」が読者投票による旅のベストを決めるアワード企画【地球の歩き方アワード】を開始。第1弾はエアラインランキング！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、2026年3月30日に「(https://www.arukikata.co.jp/)地球の歩き方」公式サイト(https://www.arukikata.co.jp/)で新企画「地球の歩き方アワード」を公開いたしました。

■“旅のベスト”を決める新企画「地球の歩き方アワード」が始動

約160の国と地域のガイドブックを発行する旅人のバイブル「地球の歩き方」。その公式サイトでも100を超える国と地域の情報を日々発信しています。国内外の旅先選びから旅の準備や手続き、現地でのお役立ち情報まで幅広く網羅し、多くの旅人をサポートします。

2026年3月30日より、旅好きな読者の投票によって決まるアワード企画「地球の歩き方アワード」が公式サイトでスタート。実際に行ってよかった、使ってよかったと感じた“旅に関するベスト”を、リアルなクチコミとともにランキング形式で発表します。読者の1票が次の旅の指針となる、新たな参加型アワード企画です。

▼地球の歩き方アワード

https://www.arukikata.co.jp/special/award/(https://www.arukikata.co.jp/special/award/)

■第1弾は人気の航空会社を決める「エアラインランキング」

「地球の歩き方アワード」第1弾として公開するのは、読者投票によって決定する「エアラインランキング」。空の旅は、次の目的地への期待をふくらませる大切な時間。機内や空港での体験ひとつで、その旅の印象は大きく変わります。

本ランキングでは、2024年10月から2025年9月までの1年間に国際線を利用した人を対象にアンケートを実施。利便性、コストパフォーマンス、安全性、サービス、接客対応、機材、利用者特典の7項目について評価を募り、その結果をもとに総合ランキング1位から10位を決定しました。あわせて、各評価項目に対する実際の搭乗者のリアルなコメントを紹介する記事も公開。生の声を通して、航空会社ごとの強みや選ばれた理由を多角的に伝えます。

▼地球の歩き方 エアラインランキング

https://www.arukikata.co.jp/special/award/airline/(https://www.arukikata.co.jp/special/award/airline/)

［ランキング概要］

・調査名：地球の歩き方 エアラインランキング

・調査方法：地球の歩き方ウェブでのアンケート

・調査対象：2024年10月～2025年9月の間に国際線を利用したことのある人

・調査期間：2025年11月7日～2026年1月7日

・評価項目：利便性／コストパフォーマンス／安全性／サービス／接客対応／機材／利用者特典

・発表媒体：地球の歩き方ウェブ

※読者コメントは2024年10月～2025年9月の国際線利用体験に基づいています。

※読者コメントは利用者の個人的な感想であり、すべての場合で同様のサービスを保証するものではありません。

■「地球の歩き方アワード」の今後の展開

「地球の歩き方アワード」では、今後も旅に関するさまざまなテーマで読者投票型ランキングを展開予定。旅先や旅行グッズなど、多様な分野を対象に、“旅好きが本当におすすめしたいベスト”を発表していきます。

読者のリアルな体験やクチコミを可視化することで、これから旅を計画する人の参考となる情報を提供するとともに、旅の新たなトレンドや注目ポイントを掘り起こしていきます。

■「地球の歩き方」とは

1979年の創刊以来、45年以上にわたり海外旅行ガイドを作り続けてきた「地球の歩き方」。現在約160の国と地域の情報を網羅する。コロナ禍で売り上げが95%減となるなか、2020年に発売した初の国内版『東京』が大ヒット。東京に続く国内版やコラボ本など、次々とヒットを飛ばしV字回復を遂げ、TVや新聞などさまざまなメディアで取り上げられ話題に。「地球の歩き方」パッケージのグミやチョコ、本場の味にこだわったレトルトカレー、100円ショップの雑貨をコラボ発売、さらに公式サイト記事の充実など、ますます進化しています！

▼地球の歩き方公式サイト

https://www.arukikata.co.jp/

▼地球の歩き方公式X（旧Twitter）

https://x.com/arukikata_book/

▼地球の歩き方公式Instagram

https://www.instagram.com/arukikata_official/

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開