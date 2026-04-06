【京商エッグ】家事の概念を笑いで一掃！伝説の「迷機」が13年ぶりに復活。走る掃除用具「SUGOIモップ！」＆「ゴミバGO！」を同時発売

京商株式会社

製品名：おもしろIR SUGOIモップ！

品番：TS094

価格：\3,608（税込）

Jan: 4548565491117

販売日: 好評発売中



【製品詳細ページ】

SUGOIモップ！：https://toy.kyosho.com/ja/ts094.html(https://toy.kyosho.com/ja/ts094.html)

製品名：おもしろIR ゴミバGO！

品番：TS093

価格：\3,608（税込）

Jan: 4548565491100

販売日: 好評発売中





【製品詳細ページ】

ゴミバGO！：https://toy.kyosho.com/ja/ts093.html(https://toy.kyosho.com/ja/ts093.html)



本格R/C（ラジオコントロール）モデルやミニカー等、ホビー製品を製造・販売する京商株式会社（本社：神奈川県厚木市 代表取締役社長：森元 義晴）は、トイレーベル「京商エッグ」より、赤外線コントロールモデル「おもしろIR SUGOIモップ！」および「おもしろIR ゴミバGO！」の2機種を2026年3月下旬に同時発売いたします。

2013年、常識破りのコンセプトで鮮烈なデビューを飾った「SUGOIモップ！」と「ゴミバGO！」。利便性よりも「いかに楽しく怠けるか」という逆転の発想を形にした、愛すべき「迷機」たちが、13年の時を超えてついに復活します。

■ 開発背景：掃除を「アトラクション」に変える、京商エッグの哲学

「また遊んでいるの？」という家族の冷たい言葉に、もう怯える必要はありません。

「見てよ、この無駄のない完璧なコーナリング。そして、この取れたホコリを！」と誇らしげに成果を示せる（かもしれない）、それが「おもしろIR」シリーズです。

手でやった方が早い？ それは言わない約束です。爆走するシュールな姿が、ホコリよりも先に見る者の笑いを絡め取ります。

１：おもしろIR SUGOIモップ！

操縦するハンディモップ！きれいに掃除できるかは運次第！

ハンディモップとしてあるべき姿を追求した、潔いまでの「普通の佇まい」。しかし、一度スイッチを入れれば、モップが自らの意志で走り出したかのようなシュールな光景が広がります。



こちらの動画をご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=apnU9uN-qTs ]

洗えるモップ： モップ部分は本体から取り外して水洗いが可能。末長くあなたの怠慢ライフをサポートします。

簡単操作： 前後進と左右旋回のシンプル操作。家事の概念を根底から覆す爆走を楽しめます。

2. おもしろIR ゴミバGO！

ゴミを捨てに行く時代は終わり。これからはゴミ箱を「召喚」する時代。

「ゴミ箱が我々の方へ歩み寄ってくれてもイイのでは？」という疑問から生まれた究極の怠慢アイテム。ソファに座ったまま、指先ひとつでゴミ箱を手元まで呼び寄せることができます。



こちらの動画をご覧ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tE1SI02x1Ac ]



様式美： 爽やかな水色のカラーリングと滑らかなフォルム。お部屋の背景に驚くほど馴染みます。

遊び心は無限大： 不要な物を入れればゴミ箱に、プレゼントを忍ばせればサプライズのマシンに。何を運ぶかはあなた次第です。

■ テクニカルデータ

製品名：おもしろIR SUGOIモップ！

●商品サイズ：L174 × D109 × H54（mm）

●パッケージサイズ：W200× H255 × D140（mm）

●周波数：IR(赤外線)

●走行時間：約60分

●到達距離：約7m

●対象年齢：6才以上



（セット内容）

●本体

●ハンドル

●モップ

●送信機

●取扱説明書



（走行までに必要なもの）

●本体:単3アルカリ電池3本

●送信機:単4アルカリ電池2本

製品名：おもしろIR ゴミバGO！

●商品サイズ：L174 × D105 × H269（mm）

●パッケージサイズ：W200× H255 × D140（mm）

●周波数：IR(赤外線)

●走行時間：約60分

●到達距離：約7m

●対象年齢：6才以上

（セット内容）

●本体

●上ぶた

●送信機

●取扱説明書



（走行までに必要なもの）

●本体:単3アルカリ電池×3本

●送信機:単4アルカリ電池×2本

■ 共通の特徴

IR（赤外線）コントロール： 室内で手軽に遊べる赤外線方式を採用。

ビューティフル怠慢ライフ： 動かすためには「乾電池を買いに行く」という最後のひと仕事だけは必要ですが、それを乗り越えれば、立ち上がる必要のない至福の時間が待っています。