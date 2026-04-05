知識偏重の教育から思考力重視の教育へ

株式会社言葉の森

教育現場では評価のしやすさから知識中心の指導が広がっています。

しかし、これからの時代に求められるのは思考力であり、その育成には作文学習の日常化が有効です。

株式会社言葉の森は、AIによる内容評価と特許取得の独自アルゴリズムによる語彙力評価を組み合わせた「日本語作文検定」をリニューアルし、教師の負担軽減と生徒の作文力向上を同時に実現し、従来のAI評価の課題であったブラックボックス性を解消しました。

■作文教育が広がらない二つの理由

作文教育には長年、二つの課題がありました。

一つは評価の主観性です。評価の根拠が教える側の主観にまかされる指導では、生徒の学習意欲が続きません。

もう一つは教師の負担です。添削・講評には多くの時間がかかるため、日常的な作文指導が行えません。

■新しい評価法が作文教育を変える

作文検定は、以下の二本の柱で構成されています。

第一に、AIによる内容評価です。生徒の作文の内容を読み取り、温かみのある講評を返します。

第二に、独自アルゴリズムによる語彙力評価です。作文に用いられた語彙力を客観的に数値化します。（特許得）

語彙力評価は、これまでに103,000件以上の評価実績があり（当社データベース調べ）、人間による評価と相関が高いことが明らかになっています。

この二つの評価により、生徒は客観的なフィードバックによって学習の方向が明確になり、作文学習に意欲的に取り組めるようになります。

また、教師は添削作業から解放され、生徒の作文を深く読む指導が可能になります。

AIを利用した作文評価は、ほかにもありますが、それらのAIはそのつど文章を評価するので、結果が変動しやすいという問題があります。また、評価がブラックボックスで行なわれるので、評価をその後の指導に生かすことができません。

■作文検定の概要

対象：小学1年生～高校3年生（12級～1級）

実施方法：手書き作文を提出→当社がテキスト化→内容評価・語彙力評価を実施。

日程と会場：受検団体が独自に設定可能（課題・評価のやりとりはすべてウェブで行います）

受検料：1回3,800円（団体受検専用・10名以上）

課題：毎月新しい課題を提供。例として年間3～4回の検定と日常の作文指導を組み合わせた年間計画が立てられます

■作文教育が日本の教育を変える

当社は、作文教育の普及こそが、日本の教育を知識偏重から思考力重視へと変える鍵であると確信しています。日本に作文教育を広め、知識偏重から思考力重視への教育転換の一助となるよう取り組んでいきたいと思っています。

■会社概要

株式会社言葉の森 代表：中根克明

所在地：横浜市港南区日限山4-4-9

■評価サンプルのページ（全6ページ）

https://www.mori7.com/sk/hyouka_sample.php

■概念図

■お問い合わせ

日本語作文検定担当 中根克明

電話：045-353-9061（平日8：00～16：00）携帯：080-6523-5004

メール：yama@mori7.com