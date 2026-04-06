キャニオンは、2026年4月16日（木）～19日（日）に沖縄県宮古島で開催される、日本を代表するロングディスタンストライアスロン大会「全日本トライアスロン宮古島大会2026」において、初出展いたします。本大会は、国内外からトップアスリートが集う日本有数のトライアスロンイベントであり、長距離レースならではの過酷さと高い人気を誇ります。今回の初出展は、日本国内におけるトライアスロン市場への取り組みをさらに強化するとともに、実際のレース現場においてライダーとの接点を拡大し、より実践的なサポート体制を提供することを目的としています。その一環として、キャニオンは本大会において、単なる製品展示にとどまらず、出場選手のパフォーマンスを支える各種サポート施策を展開いたします。

2連覇に挑む古谷純平選手と共に、目標達成を誓おう！決起イベントを開催

https://www.canyon.com/ja-jp/

キャニオントライアスリートの古谷純平 選手がキャニオンブースに来場し、宮古島大会に出場するトライアスリートに向けた決起イベントを開催します。本イベントは、レースに挑む一人ひとりが主役。同じ舞台に挑む仲間として集い、それぞれの目標達成に向けて意識を高める場として実施します。古谷選手からは、実戦で培った経験やレースに向けた考え方が共有される予定です。トップアスリートと同じ空気の中で、レース前の時間を共有できる貴重な機会となります。■開催概要日時：4月17日（土）12:00｜JTAドーム宮古島 キャニオンブース

レース前の不安を解消するメカニックサポートを提供

https://www.canyon.com/ja-jp/road-bikes/triathlon-bikes/speedmax/cfr/speedmax-cfr-1by-axs/4712.html?dwvar_4712_pv_rahmenfarbe=R085_P18

キャニオン認定サービスパートナー、東京都世田谷区のバイクショップ「エフェクト」のメカニック・日比谷氏が帯同し、トライアスリートをサポートします。輸送後のバイクチェックやポジション調整、細かなセッティング確認など、レース前に欠かせない最終コンディション調整に対応。遠征レースで起こりがちなトラブルや不安を解消し、万全の状態でスタートラインに立てる環境を提供します。■開催概要日時：4月16日（木）・17日（金）｜JTAドーム宮古島 キャニオンブース4月18日（土）｜宮古島東急ホテル＆リゾーツ キャニオンブース

先着100名様限定｜CANYON Tシャツプレゼントキャンペーンを実施

https://www.instagram.com/effect_atsushi/

大会期間中、キャニオンブースでは、今大会限定デザインの「CANYONオリジナルTシャツ」を先着100名様にプレゼントするキャンペーンを実施します。本企画は、宮古島の会場をCANYONカラーで埋め尽くすことを目的とした参加型施策です。会場内での一体感の創出と、レースに向けた士気の向上を目的としています。■開催概要4月16日（木）・17日（金）｜JTAドーム宮古島 キャニオンブース4月18日（土）｜宮古島東急ホテル＆リゾーツ キャニオンブース■配布対象・4月16日（木）・17日（金）：キャニオンユーザー限定・4月18日（土）：どなたでもご参加いただけます■配布条件（いずれか）① キャニオンブースにご来場のうえ、その場でTシャツを着用し、キャニオン公式LINEアカウントを友だち追加② キャニオンブースにご来場のうえ、その場でTシャツを着用し、「#CanyonMiyakojima2026」を付けてSNSへ投稿■配布数先着100名様限定※数量限定のため、なくなり次第終了となります。※会場内での着用を前提とした配布となります。

機材チェックと士気を高めるモーニングライドを開催

バイク預託前のコンディション確認を兼ねたモーニングライドを開催します。ゲストには、アイアンマンみなみ北海道2025でバイク総合1位を獲得した篠崎友選手が参加予定です。実走を通じてポジションやフィーリングを確認しながら、レースに向けた最終チェックを行うとともに、キャニオンユーザー同士で交流し、レースに向けた士気を高める場として実施します。■開催概要日時：4月18日（土）11:00集合（予定）集合場所：宮古島東急ホテル＆リゾーツ走行距離：約10km内容：グループライド／写真撮影※預託荷物のお預かりに対応し、ライド終了後はそのままバイク預託へ移行いただけます。

スピードマックス全モデルを展示・試乗

https://www.facebook.com/yu.shinozaki1

キャニオンブースでは、トライアスロンバイク「スピードマックス」シリーズを展示・試乗可能です。・Speedmax CFR・Speedmax CF SLX・Speedmax CFアイアンマン世界選手権で数々の勝利を収めてきた、キャニオンのトライアスロンバイクを実際に体感いただけます。単なるスペックではなく、「なぜ速いのか」「なぜ選ばれるのか」を体感できる機会です。開催概要日時：4月16日（木）・17日（金）｜JTAドーム宮古島 キャニオンブース4月18日（土）｜宮古島東急ホテル＆リゾーツ キャニオンブース

キャニオンが提供する“レース体験”

https://www.canyon.com/ja-jp/road-bikes/triathlon-bikes/speedmax/

キャニオンはD2Cブランドとして、製品を届けるだけでなく、ライダーの体験そのものを重視しています。今回の宮古島トライアスロンでは、・レース前の機材サポート・トップ選手との交流・実走による最終調整・最新バイクの体験といった一連の体験を通じて、ライダーが最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを目指します。

キャニオン東京テストセンターにてスピードマックス試乗が可能

キャニオン東京テストセンターは、東京都八王子市に位置するキャニオンジャパンの体験拠点です。ロードバイクやトライアスロンバイクの試乗体験をはじめ、篠崎友選手によるバイクフィッティング、納車サポート、メンテナンス相談、修理メンテナンスなど、Canyonのバイクをより深く体験できるサービスを提供しています。キャニオンスタッフによるアドバイスを受けながら、自分に最適なバイクやサイズを確認することができ、起伏のある実践的な試乗コースでバイクの性能を体感できることから、これからロードバイクを始めたい方、トライアスロンに挑戦したい方、そして本格的なレース志向のアスリートまで幅広くご利用いただいています。【来店予約制】キャニオン東京テストセンター■ アクセス東京都八王子市松木51-7https://maps.app.goo.gl/xZdRokQt6tRxART48・駐車場 2台分 あり・自転車ラック あり■ 営業日月・木・金・土・日（火・水 定休）※木曜は篠崎友選手によるプライベートフィッティング専用日となります。■ 営業時間試乗・物販：9:00～13:00（最終受付12:00）修理・納車：14:00～17:00（最終受付16:00）

https://canyonjapan.stores.jp/reserve/canyonjapan