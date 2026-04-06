全国展開する第一探偵グループの「第一探偵事務所 千葉支部（https://chiba-tantei.net）」「第一探偵事務所 松戸支部（https://matsudo-tantei.com）」がポータルサイト「探偵PRO」に千葉県の浮気調査でおすすめの探偵社ベスト1に選定されました。

千葉県の浮気調査で第一探偵事務所が選ばれた背景

【業界初】予算内で解決。オーダーメイド調査

「第一探偵事務所 千葉支部（https://chiba-tantei.net）」および「第一探偵事務所 松戸支部（https://matsudo-tantei.com）」を展開する第一探偵グループでは、浮気調査において業界初となる『オーダーメイドプラン』を採用しています。本プランでは、依頼者様の調査目的に合わせて柔軟な調査計画を立案いたします。その結果、創業（2018年）以来、予算不足による証拠不十分で裁判に発展できなかったケースは一件もございません。

裁判回避100％！示談を優位に導く証拠提出

オーダーメイドプランの採用により、第一探偵グループではこれまで、不倫の慰謝料請求において「100％」の示談解決実績を誇ります。圧倒的な証拠を提出することで、まさに「戦わずして勝つ」を体現してまいりました。裁判を回避し示談で解決することは、依頼者様の時間的・経済的な負担を軽減するだけでなく、判決以上の慰謝料を受け取れる可能性の最大化にも繋がっています。

【全国32拠点】千葉を拠点に、広域調査の「高い調査力」と「低価格」を両立。

第一探偵グループ（https://daiichi-tantei.co.jp）は、全国に32拠点を展開する大手探偵グループ（2026年4月時点）です。千葉県内はもちろん、県境を跨ぐ広域調査においても、強固なグループネットワークを最大限に活用。各地域の土地勘を活かした「高い調査力」を提供するとともに、調査員の出張費や宿泊費といった経費を最小限に抑え、「低価格化」の両立を実現しています。

第一探偵グループについて

第一探偵事務所（https://daiichi-tantei.com）は、仙台に本部を置き、全国に32拠点（2026年4月時点）を展開する大手探偵グループです。不倫・浮気調査を主軸に、徹底した法令遵守と「裁判に勝てる圧倒的な証拠力」を武器に、依頼者様の法的・精神的な解決をトータルでサポートしています。

第一探偵事務所 千葉支部

商号 ： 第一探偵事務所 千葉支部 代表者 ： 根本 住所 ： 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3丁目18-6 なかはらビル6F 届出番号： 千葉県公安委員会 第44260006号 代表番号： 0120-497-830 事業内容： 探偵・興信所 URL ： https://chiba-tantei.net

https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%8E%A2%E5%81%B5%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80+%E5%8D%83%E8%91%89%E6%94%AF%E9%83%A8

第一探偵事務所 松戸支部

商号 ： 第一探偵事務所 松戸支部 代表者 ： 根本 住所 ： 〒271-0091 千葉県松戸市本町21-2 都市綜合開発第3ビル3F 届出番号： 千葉県公安委員会 第44250037号 代表番号： 0120-497-830 事業内容： 探偵・興信所 URL ： https://matsudo-tantei.com

第一探偵グループの相談窓口

https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%8E%A2%E5%81%B5%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80+%E6%9D%BE%E6%88%B8%E6%94%AF%E9%83%A8

□全国：第一アソシエイツ株式会社（https://daiichi-tantei.co.jp）□全国：第一探偵事務所 本部（https://daiichi-tantei.jp）□青森県： 第一探偵事務所 八戸支部（https://aomori-tantei.com）□宮城県： 第一探偵事務所 仙台本部（https://daiichi-tantei.com）□山形県： 第一探偵事務所 山形本部（https://yamagata-tantei.com）□埼玉県： 第一探偵事務所 埼玉大宮本部（https://tantei-saitama.com）□東京都： 第一探偵事務所 世田谷支部（https://tantei-tokyo.com）□東京都： 第一探偵事務所 立川支部（https://tantei-tokyo.net）□東京都：第一探偵事務所 上野支部（https://ueno-tantei.com)□千葉県： 第一探偵事務所 千葉支部（https://chiba-tantei.net）□千葉県： 第一探偵事務所 松戸支部（https://matsudo-tantei.com）□神奈川県： 第一探偵事務所 神奈川支部（https://kanagawa-tantei.net）□神奈川県： 第一探偵事務所 川崎支部（https://kawasaki-tantei.com）□静岡県： 第一探偵事務所 浜松支部（https://shizuoka-tantei.net）□静岡県： 第一探偵事務所 静岡支部（https://daiichi-tantei-shizuoka.com）□愛知県： 第一探偵事務所 愛知支部（https://daiichi-tantei-aichi.com）□愛知県： 第一探偵事務所 尾張一宮支部（https://owari-tantei.com）□愛知県： 第一探偵事務所 春日井名古屋支部（https://kasugai-tantei.com）□岐阜県： 第一探偵事務所 岐阜支部（https://daiichi-tantei-gifu.com）□岐阜県： 第一探偵事務所 岐阜多治見支部（https://tajimi-tantei.com）□新潟県： 第一探偵事務所 新潟長岡支部（https://nagaoka-tantei.com）□長野県： 第一探偵事務所 長野支部（https://nagano-tantei.com）□三重県： 第一探偵事務所 三重支部（https://mie-tantei.net）□三重県： 第一探偵事務所 三重四日市支部（https://yokkaichi-tantei.net）□香川県： 第一探偵事務所 香川支部（https://kagawa-tantei.net）□岡山県： 第一探偵事務所 岡山支部（https://okayama-tantei.net）□福岡県： 第一探偵事務所 福岡支部（https://daiichi-tantei-fukuoka.com）□鹿児島県： 第一探偵事務所 鹿児島支部（https://kagoshima-tantei.com）□宮城県： 総合探偵社シークリア（https://seclear.net）□神奈川県： 総合探偵社シークリア神奈川支部（https://seclear-kanagawa.com）□愛知県： 総合探偵社シークリア名古屋（https://seclear-aichi.com） 他。

第一探偵事務所のフランチャイズ募集

https://newscast.jp/attachments/uyKzOFNRTKLjfGdcRX4y.pdf